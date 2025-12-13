New Year 2026 Remedies: కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందు ఈ మార్పులు చేస్తే.. ఏడాది అంతా విజయాలు, అదృష్టం ఇలా ఇలా అన్నీ!
New Year 2026 Remedies: 2025 పూర్తి కాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరం అందరికీ బాగా కలిసి రావాలని, అంతా మంచి జరగాలని, ఈ ఏడాది కంటే కొత్త సంవత్సరం అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. మీరు కూడా కొత్త సంవత్సరం బాగా ఉండాలని, కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త ఆశలు, ఆశయాలు, లక్ష్యాలతో ప్రారంభించాలని అనుకుంటున్నారా?
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందే కొన్నిటిని ఫాలో అవ్వండి. ఇలా చేయడం వలన సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయి.
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందు వీటిని ఆచరించండి.. ఇక సానుకూల ఫలితాలే
ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతికూల శక్తి నుంచి దూరంగా ఉండాలని, సానుకూల శక్తి వ్యాపించాలని అనుకుంటారు. అలాంటివారు ఈ పరిహారాలను పాటిస్తే అన్ని శుభాలే జరుగుతాయి. 2026 అద్భుతంగా మారుతుంది.
ఉదయం ఇలా రోజు ప్రారంభించండి
లేవగానే ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థించండి. ఆ తర్వాత “కరాగ్రే వసతే లక్ష్మి, కరమధ్యే సరస్వతి, కరమూలే తు గోవిందః, ప్రభాతే కరదర్శనం” అనే మంత్రం జపించండి. ఈ మంత్రాన్ని చదువుకుని నిద్ర లేవడం వలన దేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుంది. మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ రోజు సానుకూలంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఇలా మీరు ఈ మంత్రంతో రోజును మొదలుపెడితే రోజంతా శక్తివంతంగా మారతారు, అనుకున్న పనులను పూర్తి చేయగలరు.
గాయత్రి మంత్రం, విష్ణు మంత్రం, భూమి పూజ మంత్రం కూడా జపించండి. ఇవి శుభ ఫలితాలను కలిగి, కర్తవ్యాలు విజయవంతంగా నడుస్తాయి. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఈ మార్పులను చేసుకుంటే సానుకూల శక్తితో పాటు శాంతి, శ్రేయస్సు కూడా కలుగుతాయి.
వీటిని కూడా ఫాలో అవ్వండి
1.తులసి మొక్క
కొత్త సంవత్సరం ఆనందంగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో తులసి మొక్క తప్పక ఉండాలి. తులసి మొక్క ఉంటే చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభానికి ముందు ఇంట్లో తులసి మొక్క లేకపోతే ఒక తులసి మొక్కను నాటండి. ప్రతిరోజు సాయంత్రం తులసి మొక్క దగ్గర నెయ్యితో దీపారాధన చేయండి. ఇలా చేయడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. ఆనందం, శ్రేయస్సు కూడా ఉంటాయి.
2.ఉప్పు నీటితో ఇంటిని క్లీన్ చేయండి
ప్రతిరోజూ ఇంటిని క్లీన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు ఆ నీళ్లలో వేయండి. ఇలా తుడవడం వలన వాస్తు దోషాలు తొలగిపోతాయి, ప్రతికూలత కూడా ఉండదు.
3.కర్పూరం, ధూపం
ప్రతి రోజూ ఇంట్లో కర్పూరాన్ని వెలిగించండి. ఇది ప్రతికూలతను తొలగించి సానుకూల శక్తిని ప్రవహించేలా చేస్తుంది. అలాగే ధూపపు పొగ ప్రతికూలతను తొలగించేలా పని చేస్తుంది. ఈ విధంగా పాటించినట్లయితే కొత్త సంవత్సరం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రతికూలత ఉండదు. ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది. శ్రేయస్సు, శాంతిని కూడా సులభంగా పొందొచ్చు.
