ఈ 4 రాశుల వారు 2027లో తమ కెరీర్లో అద్భుతమైన వృద్ధిని సాధిస్తారు.. మీ రాశి ఉందా?
మరికొన్ని రోజుల్లో 2027లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాం. సాధారణంగా కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమైనప్పుడు, ఆ సంవత్సరం సంతోషకరమైన, సంపన్నమైన, గొప్ప పురోగతి సాధించే సంవత్సరంగా ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం. గ్రహ స్థానాల ప్రకారం.. 2027వ సంవత్సరం కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తుల వారికి కొత్త ఆశలను, కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాబోతోంది.
2027 కొత్త సంవత్సరంలో కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు చెందిన వారు తమ పనిలో అద్భుతమైన వృద్ధిని చూస్తారు. ఏ ఉద్యోగం ప్రారంభించినా.. కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులు విజయం, వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి, వారి వృత్తిలో రెట్టింపు లాభాల పరంగా గొప్ప శిఖరాలను చేరుకుంటాయి. ఇప్పుడు 2027లో వృత్తిపరంగా ఏ రాశిచక్ర గుర్తులు అదృష్టాన్ని పొందుతాయో చూద్దాం. మీ రాశి కూడా ఇందులో ఉందో లేదో చెక్ చేయండి.
మీన రాశి
2027లో మీన రాశిలో జన్మించిన వారు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. గత ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా వారు ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని, తమ కష్టానికి తగిన ఫలితాలను పొందడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. దీనికి కారణం శని గ్రహస్థితి. కానీ ఈ కొత్త సంవత్సరంలో, శని గ్రహం మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి గొప్ప ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇప్పటివరకు అన్నింటిలోనూ వైఫల్యం, నిరాశను ఎదుర్కొన్న వారు ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఒక కొత్త ప్రారంభాన్ని, మంచి పురోగతిని చూస్తారు. మొత్తంమీద ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీన రాశి వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది.
తులా రాశి
2027వ సంవత్సరం తులారాశి వారికి సమతుల్యంగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం వారు పెద్దగా ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోరు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. వారు ముఖ్యంగా తమ వృత్తి, వ్యాపారం, వాణిజ్యంలో గొప్ప వృద్ధిని చూస్తారు. ఉద్యోగాలు చేసేవారు కార్యాలయంలో తమ పనిపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టి, అందుబాటులో ఉన్న కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని మంచి వృద్ధిని సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి
2027 సంవత్సరం కుంభ రాశి వారికి ఒక అద్భుతమైన సంవత్సరంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఈ రాశి వారు 2027 జూన్ వరకు కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. అయితే జూన్ తర్వాత నుండి డిసెంబర్ వరకు ఉన్న కాలం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఈ రాశి వారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక పరిస్థితిలో గొప్ప పురోగతిని చూస్తారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సంవత్సరం విజయవంతమవుతాయి. దాని ద్వారా మంచి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
2027 సంవత్సరం వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్ట సంవత్సరంగా ఉంటుంది. గురు భగవానుడి అనుకూల స్థానం కారణంగా ఇది సాధ్యమవుతుంది. దీనివల్ల వృత్తి, కార్యాలయంలో పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. పెద్ద ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పురోగతికి గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారవేత్తలు కూడా మంచి లాభాలను చూస్తారు. మొత్తం మీద ఈ 2027వ సంవత్సరం వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా అద్భుతమైన సంవత్సరంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More