నవంబర్ 2026 పండుగలు: దీపావళి, నాగుల చవితితో పాటు కార్తీక మాస ప్రత్యేక పర్వదినాలివే!
నవంబర్ 2026 పండుగలు: తెలుగువారికి ప్రతి నెలలోనూ ఎన్నో పండుగలు, పర్వదినాలు ప్రత్యేక ఉత్సాహాన్ని తెస్తాయి. దీపావళి, నాగుల చవితితో పాటు కార్తీక మాస ప్రత్యేక పర్వదినాలివే.
ప్రతి నెలలో కూడా కొన్ని పండుగలు, ముఖ్యమైన పర్వదినాలు వంటివి ఉంటాయి. వాటిని చూసుకుని మనం దానికి తగ్గట్టుగా వ్రతాలను, ఉపవాసాలను, పండుగలను జరుపుకుంటూ ఉంటాము.
నవంబర్ నెలలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు, ముఖ్యమైన రోజులు వచ్చాయి. నవంబర్ నెలలో దీపావళి, నాగుల చవితితో పాటుగా కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు, ఏకాదశులు, ద్వాదశి, పున్నమి వంటివి వచ్చాయి. వాటి వివరాలను ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ తెలుగు పంచాంగం ఆధారంగా ఆ ప్రధాన పండుగల తేదీలు, ముఖ్యమైన రోజులను ఇక్కడ చూడొచ్చు.
నవంబర్ 1, 2026, ఆదివారం: అహోయి అష్టమి.
నవంబర్ 5, 2026 గురువారం: రమా ఏకాదశి.
నవంబర్ 6, 2026 శుక్రవారం: ధన త్రయోదశి, ప్రదోష వ్రతం.
నవంబర్ 7, 2026 శనివారం: మాస శివరాత్రి.
నవంబర్ 8, 2026 ఆదివారం: దీపావళి, నరక చతుర్దశి, లక్ష్మీ పూజ.
నవంబర్ 11, 2026 బుధవారం: భాయ్ దూజ్
నవంబర్ 13, 2026 శుక్రవారం: నాగుల చవితి.
నవంబర్ 15, 2026 ఆదివారం: స్కంద షష్ఠి.
నవంబర్ 16, 2026 సోమవారం: వృశ్చిక సంక్రాంతి, కార్తీక సోమవారం.
నవంబర్ 20, 2026 శుక్రవారం: దేవుత్థాన ఏకాదశి, కార్తీక ఏకాదశి.
నవంబర్ 21, 2026 శనివారం: తులసి వివాహం, క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి.
నవంబర్ 22, 2026 ఆదివారం: ప్రదోష వ్రతం.
నవంబర్ 24, మంగళవారం: కార్తీక పౌర్ణమి, దేవ దీపావళి, గురునానక్ జయంతి.
నవంబర్ 27, శుక్రవారం: సంకష్టహర చతుర్థి.
రమా ఏకాదశి నాడు భక్తులు విష్ణువును ఆరాధించి ఉపవాసం ఉంటారు. విష్ణు నామస్మరణ, ధర్మాలు చేయడం వలన ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది.
అలాగే, నవంబర్ 6న ధన త్రయోదశి చాలా విశేషమైనది. ఆరోజు లక్ష్మీదేవి, కుబేరుడిని పూజిస్తే సంపద, శ్రేయస్సు కలుగుతాయని నమ్ముతారు. శివుడిని ఆరాధించడం వలన శివుని అనుగ్రహం కలిగి సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
ప్రతి నెలా కృష్ణపక్ష చతుర్దశి నాడు వచ్చే మాస శివరాత్రి నాడు శివుడిని పూజిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తే ఇంకా మంచిది.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దీపావళి పండుగను జరుపుకుంటాము. ఆ రోజు కూడా లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వలన సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి, ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది. ఇంట్లో దీపాలు వెలిగిస్తే మంచి ఫలితాలను చూడొచ్చు.
అలాగే, నవంబర్ 13న వచ్చే నాగుల చవితి చాలా విశేషమైనది. కుటుంబం కోసం నాగుల చవితి నాడు పుట్ట దగ్గర పూజలు చేస్తారు.
నవంబర్ 15న స్కంద షష్ఠి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని పూజిస్తే విశేషమైన ఫలితాలను చూడొచ్చు. శుభం, ధైర్యం కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం.
క్షీరాబ్ధి ద్వాదశి నాడు తులసి మొక్కను విష్ణు స్వరూపమైన సాలగ్రామంతో సంప్రదాయ పద్ధతిలో వివాహం జరుపుతారు. ఆరోజు ఇలా పూజ చేయడం వలన దాంపత్య సౌఖ్యం, కుటుంబ శ్రేయస్సు కలుగుతాయని నమ్ముతారు.
కార్తీక పౌర్ణమి నవంబర్ 24న వచ్చింది. ఆ రోజు శివకేశవులను పూజిస్తే విశేషమైన ఫలితాలను చూడొచ్చు.
నవంబర్ 27న సంకటహర చతుర్థి. ఆ రోజు వినాయకుడిని ఆరాధించడం వలన వినాయకుని అనుగ్రహంతో విఘ్నాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More