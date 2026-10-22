నవంబర్లో గ్రహాల సంచారం.. టైమ్ కలిసి వచ్చే 6 రాశులు, లక్కు మీ వెంటే!
నవంబర్లో గ్రహాల సంచారం వివిధ రాశుల వారి వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ, ప్రేమ జీవితంలో మార్పులకు కారణం కావచ్చు. నవంబర్ నెలలో ఏ రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది?
2026 నవంబర్లో ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పులు జ్యోతిష్యపరంగా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి. సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు రాశిని మార్చుకుంటారు, అదే సమయంలో బుధుడు వక్రగతి నుండి తిరోగమనం నుండి బయటపడి ముందుకు సాగుతాడు. శుక్ర గ్రహంలో కూడా మార్పులు ఉంటాయి.
గురు గ్రహం అక్టోబర్ 31, 2026న సింహరాశిలోకి ప్రవేశించి, డిసెంబర్ 5 వరకు అక్కడే ఉంటుంది. శుక్ర గ్రహం నవంబర్ 6న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. నవంబర్ 14 వరకు వక్రగతిలో ఉండే శుక్రుడు, నవంబర్ 22న తిరిగి తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
కుజ గ్రహం నవంబర్ 12, 2026న రాత్రి 8:30 గంటలకు సింహరాశి నుండి కర్కాటకరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆ తర్వాత, మార్చి 9, 2027 వరకు సింహరాశిలోనే ఉంటుంది. సూర్యుడు నవంబర్ 16న రాత్రి 7:39 గంటలకు తులారాశి నుండి వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. బుధుడు నవంబర్ ఆరంభంలో తులారాశిలో వక్రగతిలో ఉంటాడు. అక్టోబర్ 24న వక్రగతిని ప్రారంభించిన బుధుడు, నవంబర్ 13న తులారాశిలో ప్రత్యక్ష గమనంలోకి వస్తాడు. డిసెంబర్ 2న తులారాశి నుండి వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో ఏ రాశులకు కలిసి వస్తుందో చూడండి.
మేష రాశి
నవంబర్ నెల మేషరాశి వారికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. పనిలో మీ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంలో మీరు విజయం సాధించవచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు మంచి స్పందన లభించవచ్చు. ఊహించని ఖర్చులు ఉండవచ్చు కాబట్టి పొదుపునకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. పనిలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కస్టమర్లను ఆకర్షించి, తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశం లభించవచ్చు. కుటుంబ మద్దతు మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో మీకు చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటే, వాటిని చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి నవంబర్ నెల ఆత్మవిశ్వాసం పెరగడానికి, కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడానికి అనువైన సమయం కావచ్చు. వృత్తి రంగంలో మీ ప్రయత్నాలకు గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించే ముందు, వాటి లాభనష్టాలను పరిశీలించండి. ఆదాయ వనరులను పెంచుకోవడానికి అవకాశాలు లభించవచ్చు. పాత ఆర్థిక వ్యవహారాలలో పురోగతి సాధించవచ్చు. అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి. మీ నాయకత్వ లక్షణాలకు పని ప్రదేశంలో గుర్తింపు లభించవచ్చు. పారిశ్రామికవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, వ్యాపార విస్తరణ గురించి ఆలోచించవచ్చు. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలను గడిపే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు.
తులా రాశి
నవంబర్ నెలలో తులారాశి వారికి సంబంధాలు, సంభాషణ, వ్యక్తిగత లక్ష్యాల విషయంలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత లభించవచ్చు. మీరు తొందరపడకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, మంచి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు. ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఆదాయ వ్యయాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించండి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తి సమాచారాన్ని పొందండి. సహోద్యోగుల సహకారంతో పని సజావుగా సాగవచ్చు. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు మీకు కొత్త అవకాశాలను పొందడంలో సహాయపడవచ్చు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. మీరు ఇంటి వాతావరణంలో సంతోషాన్ని, సామరస్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతారు.
వృశ్చిక రాశి
నవంబర్లో వృశ్చిక రాశి వారు తమ లక్ష్యాలపై మరింత దృష్టి పెట్టడానికి ప్రేరణ పొందవచ్చు. వృత్తి రంగంలో కొత్త బాధ్యతలు లేదా ప్రాజెక్టులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓర్పు, పట్టుదలతో ముందుకు సాగడం మంచిది. ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. పాత బకాయిలను వసూలు చేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. పెద్ద ఖర్చులను ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించండి. మీ అనుభవం, నైపుణ్యాలు పనిలో మీకు సహాయపడతాయి. మీరు ఉద్యోగం మారాలని లేదా కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తుంటే, తగిన సమాచారం సేకరించి ముందుకు సాగండి. మీ కుటుంబంతో మంచి సంబంధాలను కొనసాగించే అవకాశం లభించవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి
కొత్త ఆలోచనలు నేర్చుకోవడానికి, భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేసుకోవడానికి ధనుస్సు రాశి వారికి నవంబర్ నెల అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనిలో మీ ప్రయత్నాలకు మంచి స్పందన లభించే అవకాశం ఉంది. కొత్త అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకునేటప్పుడు ఆచరణాత్మకంగా ఆలోచించండి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి మీరు కొత్త మార్గాల గురించి ఆలోచించవచ్చు. అయితే ప్రయాణం, కుటుంబం లేదా వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. కొత్త బాధ్యతలు, ప్రాజెక్టులు మీ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి అవకాశం కల్పించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి కొత్త మార్గాలను అన్వేషించవచ్చు. బంధువులు, స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయం గడిపే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు.
మీన రాశి
నవంబర్ నెల మీన రాశి వారికి వృత్తి, వ్యక్తిగత లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టడానికి అనువైన సమయం. కొత్త అవకాశాలను గుర్తించి, ప్రయోజనం పొందడానికి సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు సాగండి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు భావోద్వేగాల కంటే వాస్తవాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఆదాయ వ్యయాల నిర్వహణపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థిక విషయాలలో కొత్త అవకాశాలు వచ్చినా, ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నష్టభయాలను పరిశీలించండి. మీ కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, సృజనాత్మకత పనిలో సహాయపడతాయి. కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడం భవిష్యత్ వృద్ధికి సహాయపడుతుంది. సహోద్యోగులతో మంచి సంబంధాలను కొనసాగించండి. కుటుంబం నుండి లభించే మద్దతు మనశ్శాంతిని అందిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More