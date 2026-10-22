OTT Web Series: భార్య మాయం.. రేపటి భవిష్యత్ ఈ రోజే ఫోన్ లో.. ఓటీటీలోకి వచ్చిన రెండు తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లు.. చిరు కూతురు!
OTT Web Series: ఓటీటీ లవర్స్ కు డబుల్ ఫీస్ట్. ఇవాళ రెండు క్రేజీ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ లు ఒకేసారి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేశాయి. ఇందులో ఒకటేమో ఫ్యాంటసీ థ్రిల్లర్ కాగా.. మరొకటి సస్పెన్స్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్. ఈ వెబ్ సిరీస్ ల వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి. ఇందులో ఒక సిరీస్ కు చిరంజీవి కూతురు సుస్మిత ప్రొడ్యూసర్.
OTT Web Series: తెలుగు డిజిటల్ స్క్రీన్పై ఇవాళ సరికొత్త సంచలనం మొదలైంది. ఊహకు అందని సస్పెన్స్, కళ్లు బైర్లు కమ్మే సూపర్ నేచురల్ ఎలిమెంట్స్తో రెండు సరికొత్త తెలుగు వెబ్ సిరీస్లు 'వరం' (Varam), 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్' (Na Wife Missing) అక్టోబర్ 22న డిజిటల్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టాయి. థ్రిల్లర్ లవర్స్కు గూస్బంప్స్ తెప్పించే ఈ రెండు సిరీస్ల పూర్తి వివరాలు, కథలు, విశేషాలు మీకోసం!
వరం (Varam)
మెగా డాటర్ సుస్మిత కొణిదెల నిర్మాణంలో, ఆదిత్య మండల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన అద్భుతమైన సూపర్ నేచురల్ క్రైమ్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ సిరీస్ 'వరం'. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ జియోహాట్స్టార్ (JioHotstar) లో అక్టోబర్ 22 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ లో విశ్వదేవ్ రాచకొండ, శివాత్మిక రాజశేఖర్, శ్రీనివాస్ అవసరాల, ధనరాజ్ వినీత్, జైయిత్రి మకానా, శివాజీ రాజా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
అసలు కథేంటంటే?
పేదరికంలో గుడిసెల్లో బతుకుతూ, పబ్లిక్ టాయిలెట్ వర్కర్గా జీవనం సాగించే రాజు (విశ్వదేవ్) జీవితంలో ఒక వింత మ్యాజిక్ జరుగుతుంది. రేపు జరగబోయే భవిష్యత్తు అతని ఫోన్ యాప్లో నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఒక రోజు ముందే తెలుస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన 'వరం' వల్ల అతని తలరాత మారి, కోట్లు సంపాదిస్తాడు.
కానీ, ఇదే వరం అతని జీవితాన్ని ఎలాంటి క్రిమినల్ చిక్కుల్లోకి నెట్టింది? తన గర్ల్ఫ్రెండ్ (శివాత్మిక)పై కన్నేసిన ఒక రాష్ట్ర మంత్రిని రాజు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు? అనేదే ఈ ఓటీటీ సిరీస్ వరం కథ.
ఎందుకు మిస్ కాకూడదు?
భవిష్యత్తు ముందే తెలిస్తే వచ్చే లాభాలు, దాని వెనుకున్న భయంకరమైన నష్టాల చుట్టూ తిరిగే కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. విశ్వదేవ్ నటన, శివాత్మిక గ్లామర్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్, సిద్ధార్థ్ సదాశివుని బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ సిరీస్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాయి.
నా వైఫ్ మిస్సింగ్ (Na Wife Missing)
దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత టాలీవుడ్ లవ్లీ పెయిర్ వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్ కలిసి నటించిన మైండ్ బెండింగ్ సైకలాజికల్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ 'నా వైఫ్ మిస్సింగ్'. మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం విశేషం. ప్రముఖ రీజినల్ ఓటీటీ ఆహా (Aha Video)లో తెలుగుతో పాటు తమిళంలోనూ ఈ వెబ్ సిరీస్ అక్టోబర్ 22 నుండి అందుబాటులోకి వచ్చింది.
స్టోరీ ఇదే
ఒక బ్యాంకులో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా పనిచేసే బాలు (వరుణ్ సందేశ్) తన భార్య స్వప్న (శ్వేతా బసు ప్రసాద్) మిస్సింగ్ అని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రారంభిస్తే అనేక షాకింగ్ నిజాలు బయటపడతాయి. అసలు భార్య నిజంగానే మిస్ అయిందా? లేక భర్తే ఆమెను ఏదైనా చేశాడా? అనే అనుమానాలు రేకెత్తుతాయి. ఒక సాదాసీదా మిస్సింగ్ కేస్ కాస్తా భయంకరమైన ట్విస్టులతో క్రైమ్ మిస్టరీగా ఎలా మారింది? అనేది ఈ సిరీస్ సస్పెన్స్.
ఎందుకు చూడాలంటే?
'కొత్త బంగారు లోకం' సినిమాతో క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ ఇచ్చిన వరుణ్ సందేశ్, శ్వేతా బసు ప్రసాద్ జంట, ఈసారి కంప్లీట్ డార్క్ అండ్ రా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్తో రావడం ఒక క్రేజీ సర్ ప్రైజ్. ప్రతి నిమిషం సీటు అంచున కూర్చోబెట్టే స్క్రీన్ప్లే ఓటీటీ ఆడియన్స్కు విపరీతంగా నచ్చుతుంది.
వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది కాబట్టి, సస్పెన్స్, థ్రిల్ ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారు ఈ రోజే జియోహాట్ స్టార్, ఆహా ఓటీటీల్లో ఈ రెండు క్రేజీ సిరీస్లను వాచ్ లిస్ట్లో యాడ్ చేసుకోండి!
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More