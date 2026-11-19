ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు మహాలక్ష్మి స్వరూపాలే.. అత్తింటికి అదృష్టం, ఎక్కడుంటే అక్కడ ఐశ్వర్యం!
తెలుగు సంప్రదాయంలో ఆడపిల్లను మహాలక్ష్మి స్వరూపంగా భావిస్తారు. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వ్యక్తుల వ్యక్తిత్వం, అదృష్టం, ఆర్థిక స్థితిని అంచనా వేస్తారు. ముఖ్యంగా 6, 9 మూలాంకాల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు అదృష్టవంతులుగా ఉంటారని సంఖ్యాశాస్త్ర నిపుణులు విశ్వసిస్తారు.
తెలుగు లోగిళ్లలో ఆడపిల్ల పుడితే మహాలక్ష్మి అడుగుపెట్టిందని మురిసిపోతాం. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలాగే సంఖ్యాశాస్త్రం కూడా పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మనిషి భవిష్యత్తు, ఆర్థిక స్థితి, వ్యక్తిత్వాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. అంకెల లెక్కల ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్ట తేదీల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు సహజంగానే అదృష్టవంతులుగా నిలుస్తారు. వీరు అడుగుపెట్టిన చోట ఆర్థిక పరంగా బాగుండడమే కాకుండా, తండ్రి ఇంటికీ, అత్తవారింటికీ ఐశ్వర్యాన్ని అందిస్తారని సంఖ్యా శాస్త్ర నిపుణులు విశ్వసిస్తారు.
మూలాంకం 6: శుక్రుడి అనుగ్రహంతో భోగభాగ్యాలు
ఏదైనా నెలలో 6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో జన్మించిన అమ్మాయిల మూలాంకం 6 అవుతుంది. సంఖ్యాశాస్త్రంలో ఈ సంఖ్యకు అధిపతి శుక్రుడు. జ్యోతిష్యంలో శుక్రుడిని ఐశ్వర్యం, కళలు, భోగభాగ్యాలకు ప్రతీకగా చూస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అడుగుపెట్టిన ఇంట్లో క్రమంగా సుఖ సంతోషాలు, ఆర్థిక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. వీరు సహజంగానే ఆకర్షణీయంగా ఉండటంతో పాటు కళల పట్ల ఆసక్తి కనబరుస్తారు.
విలాసవంతమైన జీవనాన్ని ఇష్టపడే వీరు, తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా ఉంచుతారు. అందరినీ కలుపుకుపోయే గుణం ఉండటం వల్ల వీరి ఇంట్లో కలహాలకు తావుండదు. ప్రశాంతత ఉన్న చోట లక్ష్మీ కటాక్షం సహజంగానే సిద్ధిస్తుంది.
మూలాంకం 9: కష్టాల్లో కుటుంబాలకు కొండంత అండ
ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిల మూలాంకం 9. ఈ అంకెకు అధిపతి కుజుడు. కుజుడి ప్రభావం వల్ల ఈ తేదీల్లో జన్మించిన మహిళలు ఎంతో ధైర్యవంతులుగా, చురుగ్గా ఉంటారు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ వెనకడుగు వేయని మనస్తత్వం వీరి సొంతం.
సంఖ్యాశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం వీరు తండ్రికి, భర్తకు నిజమైన అదృష్ట దేవతలుగా మారుతారు. కుటుంబం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వెన్నుదన్నుగా నిలబడి, సమస్యల నుంచి గట్టెక్కిస్తారు. పైకి కాస్త ముక్కుసూటిగా మాట్లాడినట్లు అనిపించినా, వీరి మనసు వెన్నలాంటిది. ఆపదలో ఉన్న ఆత్మీయులను ఆదుకోవడంలో వీరు ఎప్పుడూ ముందుంటారు.
పుట్టిన తేదీ ఏదైనా గౌరవమే అసలైన ఐశ్వర్యం
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం 6, 9 మూలాంకాలు ఉన్న మహిళలకు ప్రత్యేక శుభ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ, భారతీయ సంప్రదాయం మరో గొప్ప సత్యాన్ని గుర్తుచేస్తుంది. పుట్టిన తేదీతో సంబంధం లేకుండా, ఏ ఇంట్లో అయితే మహిళలకు గౌరవం, ఆదరణ లభిస్తాయో ఆ ఇల్లు నిత్యం కళకళల్లాడుతుంది. ఆడబిడ్డలను గౌరవించే చోట దరిద్రం ఎన్నటికీ నిలవదని పెద్దలు చెబుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More