పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ధైర్యం, నమ్మకం, నాయకత్వం.. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారిపై హనుమంతుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం!
ఏ నెలలోనైనా 9, 18, 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారికి 9వ మూలాంకం వస్తుంది. ఈ మూలాంకానికి కుజుడు అధిపతిగా భావిస్తారు. కుజుడు ధైర్యం, శక్తి, పరాక్రమం, ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. అందుకే 9వ మూలాంకం కలిగినవారిలో ధైర్యం, నాయకత్వ లక్షణాలు, లక్ష్య సాధన పట్ల పట్టుదల ఎక్కువగా ఉంటాయని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది.
సంఖ్యాశాస్త్రంలో పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వ్యక్తి మూలాంకాన్ని లెక్కిస్తారు. దాని ఆధారంగా స్వభావం, ప్రత్యేకతలు, జీవితంలోని పలు అంశాలను విశ్లేషిస్తారు. ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదా 27 తేదీల్లో జన్మించినవారికి 9వ మూలాంకం వస్తుంది. పుట్టిన తేదీలోని అంకెలను కూడటం ద్వారా దీన్ని లెక్కిస్తారు.
ఉదాహరణకు 27వ తేదీకి 2+7 కలిపితే 9 వస్తుంది. ఈ అంకెకు కుజుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. కుజుడిని ధైర్యం, శక్తి, పరాక్రమం, ఆత్మవిశ్వాసానికి కారకుడిగా చూస్తారు. మరో వైపు ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం హనుమంతుడిని కుజ గ్రహానికి ఆరాధ్య దైవంగా భావిస్తారు. అందుకే 9వ మూలాంకం వారికి ఆంజనేయుడి విశేష అనుగ్రహం, భక్తి ఉంటాయని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంఖ్యాశాస్త్రం, జ్యోతిష్యం, ఆంజనేయ స్వామి పూజలపై పాఠకులకు ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. కుజ గ్రహ ప్రభావం చురుగ్గా ఉన్నప్పుడు పట్టుదల, నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతాయని, అయితే కోపంలో తొందరపడకుండా ఓపిక వహించడం ముఖ్యమని విశ్లేషిస్తారు. వ్యక్తిగత జాతకం, గ్రహస్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉంటాయి.
మూలంకం తొమ్మిది కలిగిన వారిలో ప్రత్యేక లక్షణాలు
ధైర్యం, నాయకత్వం:
9వ మూలాంకం వారిలో అతిపెద్ద బలం వారి గుండెధైర్యం. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితి ఎదురైనా సులభంగా వెనక్కి తగ్గరు. పెద్ద సమస్య వచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. రిస్క్ తీసుకోవడానికి, కఠినమైన నిర్ణయాలు చేయడానికి వెనుకాడరు. కుజ గ్రహ ప్రభావం వల్ల వీరిలో శక్తి, ఏదైనా సాధించాలనే తపన ఎక్కువగా ఉంటాయి. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ తగ్గరు.
నాయకత్వ పటిమ:
ఈ మూలాంకం వారికి నాయకత్వ లక్షణాలు బాగా ఉంటాయి. తమ అభిప్రాయాలను నిక్కచ్చిగా చెబుతారు, అవసరమైనప్పుడు ఇతరుల బాధ్యతలను కూడా మోస్తారు. టీమ్ తో కలిసి పనిచేసేటప్పుడు ముందుండి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. వీరి ఆత్మవిశ్వాసం చుట్టుపక్కల వారిని కూడా ముందుకు నడిపిస్తుంది. అయితే తమ మాటే నెగ్గాలనే మొండితనాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఇతరుల అభిప్రాయాలను వింటూ, కలిసి పనిచేస్తే నాయకత్వం మరింత రాణిస్తుంది.
లక్ష్యం వైపు కృషి:
సంఖ్యాశాస్త్రంలో 9వ మూలాంకం వారిని శ్రమజీవులు, ఉత్సాహవంతులుగా చూస్తారు. ఏ పని చేపట్టినా దాన్ని పూర్తి చేయడానికి శ్రమిస్తారు. క్రీడలు, సైన్యం, పోలీసు, పరిపాలన, రాజకీయాలు, సాంకేతిక రంగం, వ్యాపారం వంటి రంగాల్లో వీరి చురుకుదనం మంచి ఫలితాలిస్తుంది. ఓటమి ఎదురైనా పాఠాలు నేర్చుకుని మళ్లీ ప్రయత్నించే ధైర్యం వీరిలో ఉంటుంది. అయితే విజయానికి ధైర్యం ఒక్కటే సరిపోదు, సరైన ప్రణాళిక, ఓపిక కూడా ఎంతో అవసరం.
బంధాల్లో నమ్మకం, తోడ్పాటు:
బంధాల విషయంలో వీరు నిజాయితీగా, నమ్మకంగా ఉంటారు. తాము ఆత్మీయులుగా భావించేవారి కష్టసుఖాల్లో తోడుగా నిలుస్తారు. సాయం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమాత్రం వెనుకాడరు. వీరి స్వభావం సూటిగా, స్పష్టంగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఆలోచించకుండా అనే మాటలు కొన్నిసార్లు ఇతరులకు బాధ కలిగించవచ్చు. వీరిలో కోపం, త్వరగా స్పందించే గుణం కూడా ఉంటాయి. ప్రవర్తనలో సహనం పాటిస్తే బంధాలు మరింత బలపడతాయి.
కోపం అదుపు.. హనుమాన్ ఆరాధన
9వ మూలాంకం వారికి శక్తి, ధైర్యమే బలం అయినా, త్వరగా కోపం రావడం బలహీనతగా నిలుస్తుంది. చిన్న విషయానికే ఆవేశపడితే చక్కదిద్దుకున్న పనులు కూడా చెడిపోవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక విశ్లేషణ ప్రకారం వీరు నిత్యం హనుమంతుడిని కొలిస్తే మంచిది. మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించాలి. ఆలయంలో స్వామివారికి సింధూరంతో పాటు బూందీ లేదా లడ్డూలు నైవేద్యంగా పెట్టాలి. "ఓం హనుమతే నమః" మంత్రాన్ని కూడా జపించవచ్చు. భక్తితో చేసే ఆరాధన మనసును స్థిరంగా ఉంచి, ధైర్యాన్ని పెంచుతుందని విశ్వసిస్తారు.
9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన 9వ మూలాంకం వారిలో ధైర్యం, నాయకత్వం, కష్టకాలంలో నిలబడే స్వభావం సహజంగా ఉంటాయి. తమ శక్తిని ఓపిక, సంయమనం, సరైన ప్రణాళికతో జత చేస్తే లక్ష్యాలను సులభంగా చేరుకుంటారు.