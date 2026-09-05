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మూలాంకం 9 వారితో ఈ నంబర్లకు మంచి కెమిస్ట్రీ.. ప్రేమ, స్నేహం, భాగస్వామ్యంలో శుభ ఫలితాలు!

న్యూమరాలజీ ప్రకారం 9, 18, 27 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం 9. దీనికి అధిపతి మంగళ గ్రహం. అందువల్ల వీరిలో ధైర్యం, శక్తి, నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కష్టాలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఉన్నప్పటికీ, తొందరగా కోపం రావడం వీరి బలహీనతగా ఉంటుంది.  

Published on: Sep 5, 2026, 11:00:21 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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అంక్ష్యశాస్త్రం (న్యూమరాలజీ) ప్రకారం మనిషి పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వారి వ్యక్తిత్వం, ప్రవర్తన, భవిష్యత్తును అంచనా వేయవచ్చు. ఏ నెలలోనైనా 9, 18 లేదా 27వ తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం '9' అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి మంగళ గ్రహం. జ్యోతిషశాస్త్రంలో కుజుడిని గ్రహాల సేనాపతిగా పేర్కొంటారు. అందుకే ఈ మూలాంకం ఉన్నవారిలో అద్భుతమైన శక్తి, నాయకత్వ లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఎంతటి కష్టమైన పనైనా సరే వెనకడుగు వేయకుండా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్లే తత్వం వీరి సొంతం. అయితే, మంగళుడి ప్రభావం వల్ల వీరి స్వభావంలో కాస్త దూకుడు, కోపం కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి.

మూలాంకం 9 వారితో ఈ నంబర్లకు మంచి కెమిస్ట్రీ.. ప్రేమ, స్నేహం, భాగస్వామ్యంలో శుభ ఫలితాలు!
మూలాంకం 9 వారితో ఈ నంబర్లకు మంచి కెమిస్ట్రీ.. ప్రేమ, స్నేహం, భాగస్వామ్యంలో శుభ ఫలితాలు!

చిన్న విషయాలకే కోపం.. కానీ మనసు వెన్న

మూలాంకం 9 ఉన్నవారు చిన్న చిన్న విషయాలకే ఇట్టే కోపగించుకుంటారు. ఆ సమయంలో వారి గొంతు ఎత్తుగా, మాటలు కఠినంగా అనిపించవచ్చు. దీనివల్ల కొన్నిసార్లు కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో మనస్పర్ధలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, పైకి కోపంగా కనిపించినా వీరి మనసు మాత్రం చాలా వెన్నలాంటిది. ఎవరికీ ఎలాంటి చెడు చేయాలనే ఆలోచన వీరికి ఉండదు. మనసులో ఒకటి పెట్టుకుని పైకి వేరేలా మాట్లాడటం వీరికి అసలు చేతకాదు.

కోపం తగ్గిన తర్వాత వీరు ఎంతో సాధారణంగా ప్రవర్తిస్తారు. ఎవరి మీద కూడా ఎక్కువ కాలం పగబట్టే స్వభావం వీరిది కాదు. ఏ విషయం అయినా ముఖం మీద నిక్కచ్చిగా మాట్లాడేస్తారు. ఈ నిజాయితీ కారణంగానే చాలా మంది నమ్ముతారు, ఇష్టపడతారు.

మూలాంకం 1

ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19 లేదా 28వ తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం '1'. ఈ అంకెకు సూర్య భగవానుడు అధిపతి. సూర్యుడు, కుజుడు మంచి స్నేహ గ్రహాలుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ రెండు మూలాంకాల మధ్య సాన్నిహిత్యం చాలా బలంగా ఉంటుంది. మూలాంకం 1 ఉన్నవారిలో అద్భుతమైన లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. వీరు సరైన దిశలో నడిపించగల సమర్థులు. మూలాంకం 9 వారిలోని వేగవంతమైన శక్తిని వీరు సరిగ్గా నియంత్రించగలరు. వ్యాపారం లేదా కుటుంబ బాధ్యతల నిర్వహణలో ఇద్దరూ కలిసికట్టుగా అడుగులు వేస్తారు.

మూలాంకం 3

నెలలో 3, 12, 21 లేదా 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారి మూలాంకం '3'. వీరికి గురు లేదా బృహస్పతి అధిపతి. గురువు జ్ఞానానికి, సమతుల్యతకు ప్రతీక. మూలాంకం 9 వారికి వచ్చే తీవ్రమైన కోపాన్ని అదుపు చేయడంలో మూలాంకం 3 వారు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వీరు ఎంతో ఓపికగా నచ్చచెప్పి వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా మారుస్తారు. వీరిద్దరి కలయిక గురు-శిష్య సంబంధాన్ని తలపిస్తుంది. ఒకరు దూకుడుగా ఉంటే, మరొకరు ఎంతో పరిణతితో వ్యవహరిస్తారు.

మూలాంకం 6

6, 15 లేదా 24వ తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూలాంకం '6' అవుతుంది. దీనికి శుక్రుడు అధిపతి. శుక్రుడు ప్రేమ, సౌందర్యం, మెత్తదనానికి ప్రతీకగా నిలుస్తాడు. మంగళుడి ఉగ్రతను శుక్రుడి కోమలత్వం తగ్గిస్తుందని న్యూమరాలజీ నిపుణులు చెబుతున్నారు. మూలాంకం 6 వారు సంబంధాల్లో మాధుర్యాన్ని నింపుతారు. మూలాంకం 9 వారు ఎప్పుడైనా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తే, వీరు తమ ప్రేమతో సర్దుబాటు చేసుకుంటారు. అందుకే ఈ రెండు సంఖ్యల కలయిక ఎంతో సుఖశాంతులతో సాగుతుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/మూలాంకం 9 వారితో ఈ నంబర్లకు మంచి కెమిస్ట్రీ.. ప్రేమ, స్నేహం, భాగస్వామ్యంలో శుభ ఫలితాలు!
Home/Rasi Phalalu/మూలాంకం 9 వారితో ఈ నంబర్లకు మంచి కెమిస్ట్రీ.. ప్రేమ, స్నేహం, భాగస్వామ్యంలో శుభ ఫలితాలు!
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