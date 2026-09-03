ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు డబ్బును బాగా పొదుపు చేస్తారు.. మీ రాడిక్స్ నంబర్ ఏంటి?
న్యూమరాలజీ ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా రాడిక్స్ సంఖ్యను నిర్ణయిస్తారు. ఈ సంఖ్య వ్యక్తి స్వభావం, అలవాట్లతో పాటు డబ్బు విషయంలో వారి ఆలోచనా విధానం, ఖర్చు చేసే తీరుపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని నమ్ముతారు.
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. దీని ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వ తీరు ఎలా ఉంటుందో చెప్పడంతో పాటుగా, భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పొచ్చు. న్యూమరాలజీ ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా రాడిక్స్ సంఖ్యను కనుగొనవచ్చు. ఇది వ్యక్తి స్వభావం, అలవాట్లను తెలుపుతుంది. ఒక్కో సంఖ్య వారు ఒక్కో విధంగా ఉంటారు.
కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు డబ్బును బాగా దాచగలరు. డబ్బు విషయంలో వారి ఆలోచనా విధానం, ఖర్చు చేసే తీరుపై కూడా న్యూమరాలజీ ప్రభావం ఉంటుంది. కొంత మంది వారి సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకొంతమంది ఎక్కువగా డబ్బును వృథా చేస్తుంటారు.
అవసరాలతో పాటుగా హాబీస్ కోసం కూడా ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తూ ఉంటారు. మరి న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఆర్థికంగా పొదుపు చేసే స్వభావం ఉన్న రాడిక్స్ సంఖ్యలు ఏవి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ సంఖ్యల్లో మీరు ఉన్నారేమో ఇప్పుడే చూసుకోండి.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు డబ్బును బాగా పొదుపు చేస్తారు
రాడిక్స్ సంఖ్య 4
ఏదైనా నెలలో 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య నాలుగు అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు డబ్బును జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేస్తారు. డబ్బు ఖర్చు చేసే ముందు అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అనవసరంగా డబ్బును వృధా చెయ్యరు, బడ్జెట్ను సులువుగా నిర్వహించడం తోపాటు, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం డబ్బును బాగా సేవ్ చేస్తారు.
రాడిక్స్ సంఖ్య 8
ఏదైనా నెలలో 8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి రాడిక్స్ సంఖ్య 8 అవుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అకస్మాత్తుగా కొనుగోలు చేయడం కంటే, భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఖర్చు చేస్తారు.
ఆర్థిక భద్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందుకనే సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని పొదుపు చేస్తారు. దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక ప్రణాళికలను రూపొందించుకునే స్వభావాన్ని ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు కలిగి ఉంటారు.
4, 8 సంఖ్యల వారు డబ్బు విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించే స్వభావంతో ఉంటారని న్యూమరాలజీ అంటోంది. అలాగే వారు ఆదాయానికి అనుగుణంగా ఖర్చులను ప్లాన్ చేయడమే కాక భవిష్యత్తులో ఎదురయ్యే అవసరాలను కూడా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ముందుగానే అంచనా వేస్తారు. డబ్బు పొదుపు చేస్తారు. భవిష్యత్తు కోసం కొంత మొత్తాన్ని దాచుకునే అలవాటును ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు కలిగి ఉంటారని చెబుతారు.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More