గురువారం ఈ రాశులకు అదృష్టం.. డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమలో శుభ ఫలితాలు!
సెప్టెంబర్ 3, గురువారం రోజున గ్రహాలు, నక్షత్రాల ప్రభావం కారణంగా 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. కొందరికి కెరీర్, ఆర్థిక, ప్రేమ, వ్యాపార రంగాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడితే, మరికొందరు పెట్టుబడులు, ఖర్చులు, సంబంధాలు, ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
హిందూ సంప్రదాయంలో గురువారాన్ని అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. ఈ రోజు జగత్ పాలకులు శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల సంపదలు చేకూరుతాయని నమ్ముతారు. గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ప్రతిరోజుకూ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రేపు సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ గురువారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను తెస్తుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
ఆత్మవిశ్వాసంతో కూడిన అడుగులు వేయాల్సిన రోజు ఇది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. పెద్దఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేయడం మంచిది. ఆర్థికంగా సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ, వచ్చిన సంపదను ఎంతో జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి.
వృషభ రాశి
సృజనాత్మకతకు పెద్దపీట వేయండి. కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనుకాడకపోయినా, కొన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండటం అవసరం. ప్రేమ సంబంధిత విషయాల్లో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలను చతురతతో పరిష్కరించుకోండి.
మిథున రాశి
ఆర్థిక పురోగతి మీ ముందుకు సాగేలా చేస్తుంది. ఆరోగ్యపరంగా పెద్దగా ఇబ్బందులు తలెత్తవు. జీవితం మిమ్మల్ని కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన సందర్భాల వైపు నడిపిస్తుంది. జీవితంలో కీలకమైన మార్పులను ఆహ్వానించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి
పరిస్థితులు ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉండవు. వాటిని మీ అనుకూలంగా మలచుకోవడానికి సానుకూల దృక్పథం ముఖ్యం. కార్యాలయంలో అత్యుత్తమ ఫలితాలు సాధించడానికి కొత్త బాధ్యతలను భుజాన వేసుకోండి. మీ వృత్తిపరమైన ఉత్పాదకతపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టండి.
సింహ రాశి
జీవితంలో వచ్చే మార్పులను సానుకూలంగా స్వాగతించండి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. మీ నైపుణ్యాలపై మీకున్న నమ్మకమే మిమ్మల్ని ముందుండి నడిపిస్తుంది. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా మీ లక్ష్యం నుంచి మిమ్మల్ని ఏదీ వెనక్కి తగ్గించలేదు.
కన్యా రాశి
ప్రేమ మరియు కెరీర్ రంగాలలో ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. మీ రొమాంటిక్ లైఫ్ ఎంతో సంతోషంగా సాగిపోతుంది. వృత్తిపరమైన సవాళ్లు మీ ఉత్సాహాన్ని నీరుగార్చలేవు. ఆర్థికంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ అవి పెద్దగా ప్రభావం చూపవు.
తులా రాశి
వైవాహిక జీవితంలో లేదా భాగస్వామ్యంతో వచ్చే సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. రోజువారీ ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో చిన్నపాటి అలసట ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రోజు జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు. కానీ ప్రతి సవాలు మీలోని ఆత్మస్థైర్యాన్ని మరింత పెంచుతుంది. వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి కొత్త ఆర్థిక పెట్టుబడుల జోలికి వెళ్లకపోవడమే శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు రాశి
ఆరోగ్య పరంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. వ్యక్తిగత జీవితంలోని రొమాన్స్కు, వృత్తిపరమైన బాధ్యతలకు మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటించడం నేర్చుకోండి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం రెండూ ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి.
మకర రాశి
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న విభేదాలను తొలగించుకోవడానికి భాగస్వామ్యంతో ఎక్కువ సమయం గడపండి. ఆఫీసులో ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్ ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ అంకితభావం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు దరిచేరవు.
కుంభ రాశి
వచ్చిన ప్రతి చిన్న అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ప్రేమ సంబంధాలలో చిన్నపాటి అలజడి ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సంయమనం పాటించండి. మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకుంటూ వృత్తిలో రాణించండి. ఆర్థికంగా అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది.
మీన రాశి
ఈ రోజు మీకు అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితం మరియు వ్యాపారం రెండూ లాభసాటిగా సాగుతాయి. భవిష్యత్తులో మంచి రాబడి కోసం మీ ధనాన్ని సరైన మార్గంలో పెట్టుబడి పెట్టండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More