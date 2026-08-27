గురువారం గ్రహాల ప్రభావం.. ఏ రాశుల వారికి లాభాలు, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం, వాటి గమనంలో మార్పులు రాశులవారి జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. గురువారం శ్రీమహావిష్ణువును పూజించడం ద్వారా ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం కలుగుతాయని విశ్వాసం. ఈ నేపథ్యంలో 12 రాశుల వారికి ఆ రోజు కెరీర్, ఆర్థికం, ప్రేమ, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో భిన్నమైన ఫలితాలు ఉండనున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల సంచారానికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి ప్రతిరోజూ మనుషుల జీవితాలపై పడే ప్రభావం మారుతూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి గురువారం నాడు శ్రీ మహా విష్ణువుని పూజించడం ద్వారా విశేషమైన ఫలితాలు లభిస్తాయని, ఆయురారోగ్యాలతో పాటు అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని విశ్వాసిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రోజు రాశిఫలాలు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతున్నాయో, ఎవరెవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి శక్తిసామర్థ్యాలు ఉత్సాహంగా ఉంటాయి. కెరీర్ పరంగా, వ్యక్తిగతంగా మంచి అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారు కొత్త ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టే ముందు లోతుగా పరిశోధన చేయాలి. ప్రేమ జీవితంలో అంకితభావం పరీక్షించబడే సమయం ఇది.
మిథున రాశి
ఈ రాశి వారు భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన చిన్నపాటి మనస్పర్థలను తొలగించుకోవాలి. ఆఫీసులో పనిభారం అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖర్చుల విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో పురోగతి కనిపిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కాస్త వ్యాయామం, విశ్రాంతి అవసరం.
సింహ రాశి
ఈ రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. వృత్తి నిపుణులకు ఎదురయ్యే సవాళ్లను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని సత్తా చాటుకుంటారు.
కన్యా రాశి
ఈ రాశి వారు రిలేషన్షిప్లో నిజాయితీగా ఉంటూ, భాగస్వామి భావాలను గౌరవించాలి.
తులా రాశి
తులా రాశి వారు ఆరోగ్య విషయంలో స్వల్ప అప్రమత్తత పాటించాలి. పాత మిత్రులతో లేదా భాగస్వామితో గతంలో ఉన్న పొరపొచ్చాలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
ఈ రాశి వారికి బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ ఆర్థికంగా మంచి స్థిరత్వం ఉంటుంది. ధనుస్సు రాశి వారు ఆర్థిక నిర్వహణలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆత్మవిశ్వాసంతో మునుపెన్నడూ లేని వృత్తిపరమైన సవాళ్లను అధిగమిస్తారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆఫీసులో అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరించడంతో పాటు ప్రేమ జీవితంలో సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారు ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
మీన రాశి
ఈ రాశి వారు ఉద్యోగంలో ఒత్తిడిని అధిగమించి, వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు.
మొత్తంగా చూస్తే, గ్రహాల అనుకూలత ఉన్నవారు ఈ అవకాశాలను పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలి. ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే వారు ఆచితూచి అడుగులు వేయడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More