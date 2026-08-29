Monthly Numerology : సెప్టెంబర్ న్యూమరాలజీ.. ఏ నెంబర్ వారికి ఎలా ఉండబోతోంది?
September Monthly Numerology : సెప్టెంబర్ అనేది సంవత్సరంలో 9వ నెల. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం సెప్టెంబర్ నెల నెంబర్ల ప్రకారం ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఏ సంఖ్యలు శుభప్రదమైనవో, ఏ సంఖ్యలు ఇబ్బందులు చూస్తాయో తెలుసుకోండి.
1వ నెంబర్.. 2026 సెప్టెంబర్ నెల మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రదర్శించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించి, మీ ఆలోచనలను వృత్తి రంగంలో అమలు చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం. గణేశుడి ఆశీస్సులు మీకు ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోవడం, క్రమం తప్పని వ్యాయామంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
2 నెంబర్ వారు ఈ నెలలో మీరు సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాలు, మానసిక శ్రేయస్సుపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం మంచిది. కార్యాలయంలో బృందంతో కలిసి పనిచేయడం గొప్ప విజయాన్ని, ఉన్నతాధికారుల నుండి అపారమైన గుర్తింపును తెస్తుందని గణేశుడు చెబుతున్నాడు. భావోద్వేగాలతో డబ్బు ఖర్చు చేయడాన్ని మానుకోండి, మంచి ఆరోగ్యం కోసం సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
నెంబర్ 3.. సెప్టెంబర్ మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కొత్త పరిచయాలు చేసుకోవడానికి ఇది ఒక గొప్ప సమయం. మీ ప్రతిభ, ఉత్సాహం కారణంగా మీ కెరీర్లో మీకు అర్హమైన గుర్తింపు, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయని గణేశుడు చెబుతున్నాడు. సృజనాత్మకత ఆర్థిక లాభాలను తెస్తుంది, అలాగే మంచి ఆరోగ్యం కోసం, మితిమీరిన శ్రమను నివారించి, సమతుల్యమైన దినచర్యను పాటించడం చాలా అవసరం.
నెంబర్ 4.. క్రమశిక్షణ, నిరంతర ప్రయత్నాలు ఈ నెలలో దీర్ఘకాలిక విజయానికి పటిష్టమైన పునాది వేయడానికి మీకు సహాయపడతాయి. పనిలో ఓర్పుతో, అంకితభావంతో పనిచేయడం కార్యాలయంలో మీ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేస్తుంది. తక్షణ విజయాల కోసం వెంపలాడకుండా, ఆచరణాత్మక ఆలోచన, కఠోర శ్రమతో ముందుకు సాగడం మీ సంపూర్ణ శ్రేయస్సును కాపాడుతుంది.
నెంబర్ 5.. సెప్టెంబర్ మీకు సాహసాలు, ఊహించని అవకాశాలు, కొత్త ప్రయాణ అనుభవాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఉద్యోగం లేదా వృత్తి మార్పు మీ దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి ఒక అద్భుతమైన వేదికను అందిస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా తొందరపాటు పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండి, క్రమబద్ధమైన దినచర్యను పాటించడం మంచిది.
నెంబర్ 6.. ఈ నెలలో మీరు మీ కుటుంబ బంధాలను బలపరుచుకోవడంపై, అలాగే మీ వ్యక్తిగత బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నెరవేర్చడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. వృత్తిపరమైన రంగంలో క్లయింట్లు, సహోద్యోగులతో మంచి సంబంధాలు కొత్త అవకాశాలకు ద్వారాలు తెరుస్తాయని గణేశుడు చెబుతున్నాడు. కుటుంబ అవసరాల కోసం డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది. అలాగే శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి స్వీయ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ముఖ్యం.
నెంబర్ 7.. ఈ నెలలో బాహ్య విజయాల వెంట పడటం కన్నా ఆత్మశోధన, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం మంచిది. మీ వృత్తి విషయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కన్నా మీ నైపుణ్యాలను పదును పెట్టుకోవడానికి ఇదే ఉత్తమ సమయం. ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి, మంచి ఆరోగ్యం కోసం ధ్యానానికి, నాణ్యమైన నిద్రకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
నెంబర్ 8.. ఆశయాలు, ఆర్థిక వృద్ధి, భవిష్యత్తుకు గొప్ప అవకాశాలతో నిండిన సెప్టెంబర్ మీకు ఒక అద్భుతమైన సమయం. ఉద్యోగ పదోన్నతులు, నాయకత్వ అవకాశాలు, వ్యాపారంలో లాభదాయక భాగస్వామ్యాలు మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా మరింత బలోపేతం చేస్తాయని గణేశుడు చెబుతున్నాడు. మీ వృత్తిపరమైన, వ్యక్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యతను పాటించడం, మానసిక ఒత్తిడిని అదుపులో ఉంచుకోవడం ఆరోగ్యానికి అత్యవసరం.
నెంబర్ 9.. ఈ నెల మీ జీవితంలో ఒక శక్తివంతమైన దశను తీసుకువస్తుంది. పాత ఆలోచనలకు ముగింపు పలికి, కొత్త అవకాశాలకు నాంది పలుకుతుంది. బలమైన ఆర్థిక పునాదిని నిర్మించుకోవడానికి, అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడానికి, అప్పులు తీర్చడానికి ఇది సరైన సమయం. భావోద్వేగ సమస్యలను అధిగమించి, మీ మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి స్వీయ సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం చాలా ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More