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రాబోయే 64 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులపై శుక్రుని అనుగ్రహం.. డబ్బు, అదృష్టం!

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని ప్రేమ, విలాసం, సంపద, అందం, భౌతిక సుఖాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. శుక్రుడు తన రాశి స్థానాన్ని మార్చుకున్నప్పుడు, అతని ప్రభావం 12 రాశులన్నింటిపైనా విభిన్న రీతులలో కనిపిస్తుంది. శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

Published on: Sep 2, 2026, 17:14:10 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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శుక్రుడు అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే ఇది భౌతిక సౌకర్యాలు, విలాసం, ఆకర్షణ, ప్రేమను పాలిస్తుంది. దీని ప్రభావం ఒక వ్యక్తి జీవితానికి సౌకర్యాన్ని, సౌలభ్యాన్ని తీసుకురావడమే కాకుండా, వారి సృజనాత్మకతను, వ్యక్తిగత ఆకర్షణను కూడా పెంచుతుంది. శుక్రుడు వృషభ, తుల రాశులకు అధిపతి. శుక్రుడు ఈ రాశుల గుండా సంచరించినప్పుడు దాని ప్రభావం సాధారణం కంటే గణనీయంగా బలపడుతుందని నమ్ముతారు. ఈ సానుకూల ప్రభావాన్ని ఈ రెండు రాశులలోనే కాకుండా ఇతర రాశులలో కూడా గమనించవచ్చు. శుక్రుడు ప్రస్తుతం తుల రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. సుమారు 64 రోజుల పాటు అక్కడే ఉంటాడు. ఈ కాలంలో శుక్రుడు కొన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ఆశీర్వాదాలను కురిపించగలడు.

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
ప్రతీకాత్మక చిత్రం

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఒక సువర్ణ కాలం ప్రారంభం కావచ్చు. మీరు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయం వ్యాపారవేత్తలకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. తమ వ్యాపారాలలో పురోగతిని చూడవచ్చు. మీరు గత పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడిని పొందవచ్చు, మీ పిల్లల ద్వారా కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. అదే సమయంలో ఉద్యోగస్తులు తమ వృత్తి జీవితంలో ముఖ్యమైన మార్పులను అనుభవించవచ్చు, ఇవి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో మీ కృషి, సామర్థ్యాలు ప్రశంసించబడవచ్చు. ఈ శుక్ర సంచారం మీ మొత్తం అదృష్టాన్ని పెంచుతుంది.

తులా రాశి

తులారాశిలో శుక్రుని సంచారం కుంభరాశి వారి వృత్తి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో మార్పు లేదా కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ సామర్థ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి ఒక మంచి అవకాశం కావచ్చు. చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న పనిలో పురోగతి సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన సంబంధాల ద్వారా ప్రయోజనం పొందవచ్చు. కొత్త వినియోగదారులు లేదా భాగస్వాముల ద్వారా వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో మంచి వృద్ధికి కూడా అవకాశం ఉంది. ఆదాయ వనరులు పెరగవచ్చు. ఈ కాలంలో తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది.

మకర రాశి

ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు అదృష్టం నుండి పూర్తి మద్దతును ఆశించవచ్చు. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఊపందుకుంటాయి. మీరు వాటిని విజయవంతంగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలకు సూచనలు ఉన్నాయి. కళారంగంలో మీ నైపుణ్యాలు వికసిస్తాయి, ఆర్థిక విషయాలలో అదృష్టం మీకు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. పనిలో ముఖ్యమైన మైలురాళ్లను సాధించడానికి మీకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు ఈ సమయంలో మంచి లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. మొత్తం ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు.

ధనుస్సు రాశి

ధనుస్సు రాశికి చెందిన వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు లాభదాయకమైన ఒప్పందం లభించవచ్చు, దీనివల్ల భవిష్యత్తులో గణనీయమైన ఆదాయం వస్తుంది. సంబంధాలు మునుపటి కంటే మరింత సామరస్యంగా, ఆహ్లాదకరంగా మారతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారి ఆదాయం గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీరు పెట్టుబడి సంబంధిత విషయాల నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు, లాభం కోసం వివిధ అద్భుతమైన అవకాశాలను ఎదుర్కోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడటంతో పాటు నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకోవచ్చు.

కన్యా రాశి

తులారాశిలో శుక్ర సంచారం కన్యారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితిలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. అలాగే చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బు కూడా అందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో తీసుకున్న సరైన నిర్ణయాలు రాబోయే రోజుల్లో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు తమ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. వారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా వృత్తికి సంబంధించిన అవకాశాలు లభించవచ్చు. పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. కానీ ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం మంచిది.

మిథున రాశి

తులారాశిలో శుక్రుని సంచారం మిథున రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపార పరంగా మంచి అవకాశాలను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగ రంగంలో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పనిలో మీ ప్రతిభ, సృజనాత్మకతకు మంచి గుర్తింపు లభించవచ్చు. మీకు కొత్త బాధ్యతలు లభించినా, అవి భవిష్యత్తులో మీ వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు సహాయపడతాయి. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త పరిచయాలు, సంబంధాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. కొత్త వినియోగదారులు లేదా ముఖ్యమైన వ్యక్తులతో సంబంధాలు పెంచుకోవడం వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశం కల్పించవచ్చు. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మంచి వృద్ధికి అవకాశం ఉంది. శుక్రుని అనుగ్రహంతో, ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరగవచ్చు. మీరు అనేక విషయాలలో విజయం సాధించే అవకాశం పొందవచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/రాబోయే 64 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులపై శుక్రుని అనుగ్రహం.. డబ్బు, అదృష్టం!
Home/Rasi Phalalu/రాబోయే 64 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశులపై శుక్రుని అనుగ్రహం.. డబ్బు, అదృష్టం!
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