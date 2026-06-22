ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు కింగ్లా బతుకుతారు.. ప్రపంచాన్ని జయించే 3 అద్భుత లక్షణాలు వీరిలో ఉంటాయి!
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా ఒక వ్యక్తి స్వభావం, వ్యక్తిత్వం మరియు భవిష్యత్తు గురించి కొన్ని విషయాలను అంచనా వేయవచ్చు. ఏ నెలలోనైనా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మించిన వారి మూల అంకం 1 అవుతుంది. ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు కావడంతో వీరిలో తేజస్సు, ఆత్మవిశ్వాసం, రాజసం ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.
సంఖ్యాశాస్త్రం ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. సంఖ్యల ఆధారంగా ఒక మనిషి తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉంటాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ మరొకరితో పోల్చుకుంటే భిన్నంగా ఉంటారు. సంఖ్యల ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని అంచనా వేయవచ్చు. కొన్ని సంఖ్యల వారిలో ఉండే లక్షణాలు స్పెషల్గా ఉంటే, మరికొంతమందికి అవే బలహీనతలు అవ్వచ్చు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నాయకత్వ లక్షణాలను ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. అలాగే కింగ్లా బతుకుతారు. మరి వీరిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
మూలంకం 1
ఒకటి సంఖ్యకు చాలా విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. ఒకటి సంఖ్యలో ఉండాలని అందరూ అనుకుంటారు. అయితే పుట్టిన తేదీ 1 అయితే వారు కచ్చితంగా ఒకటవ స్థానంలో ఉండగలరు. ఏదైనా నెలలో 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారి మూలంకం 1 అవుతుంది.
జ్యోతిష్యం ప్రకారం చూసినట్లయితే, ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. అందుకే వీరికి సూర్యుడు లాంటి తేజస్సు, రాజసం ఉట్టిపడే వ్యక్తిత్వం అలవడుతుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎవరి ఆధీనంలో ఉండడానికి ఇష్టపడరు. స్వతంత్రంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. పైగా కింగ్లా బతుకుతారు.
ప్రపంచాన్ని జయించే మూడు అద్భుత లక్షణాలు
1.అలుపెరగని కృషి
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏదైనా లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుంటే, దానిని సాధించేవరకు కనీసం నిద్రపోరు. గొప్పలు చెప్పడం కంటే కష్టపడి పని చేయడంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఎలాంటి అడ్డంకులు ఎదురైనా కూడా వెనుకడుగు వేయరు.
2.సహజ నాయకత్వ లక్షణాలు
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి సహజ నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువ. రిస్క్ తీసుకోవడానికి కూడా ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏమాత్రం భయపడరు. ఈ లక్షణమే వీరిని ఇతరుల కంటే ముందువరుసలో నిలబెడుతుంది.
3.స్వేచ్చా ప్రియులు
ఇతరుల ఒత్తిడిలో పని చేయడం వీరికి నచ్చదు. సరైన నిర్ణయాలు స్వయంగా తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. వారికంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉండాలని అనుకుంటారు.
కెరీర్లో ఉన్నతంగా
నాయకత్వ లక్షణాలు, రిస్క్ తీసుకునే గుణం ఉండడంతో ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాల్లో మంచి హోదాను అందుకుంటారు. వీరి పనితీరు, నిర్ణయాత్మక శక్తి మంచి గుర్తింపును తీసుకొస్తుంది. ఉద్యోగమైనా, వ్యాపారమైనా బాగా రాణించగలరు. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీరు చూపించే చొరవ సహచరులకు స్ఫూర్తిని అందిస్తుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More