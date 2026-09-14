గణేష్ చతుర్థి: విఘ్నేశుడికి ఇష్టమైన గరికను ఇలా సమర్పిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు!
గణేష్ చతుర్థి రోజున గణపతికి గరిక (దూర్వా) సమర్పించడం అత్యంత విశిష్టమైన ఆచారంగా భావిస్తారు. గణేశుడికి గరిక ఎంతో ప్రీతికరమైనదని శాస్త్ర విశ్వాసం. ముఖ్యంగా 108 దూర్వాలను భక్తిశ్రద్ధలతో సమర్పిస్తే వినాయకుడి అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్మకం.
హిందూ సంప్రదాయంలో గణేష్ చతుర్థిని అత్యంత వైభవంగా జరుపుకునే ప్రధాన పండుగగా భావిస్తారు. భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి రోజున ప్రారంభమయ్యే ఈ గణేషోత్సవం అనంత చతుర్దశి వరకు ఘనంగా సాగుతుంది. ఈ పది రోజుల పాటు ఇళ్లలోనూ, ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పూజా పందిళ్లలోనూ గణపతి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి భక్తులు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు. వినాయకుడిని పూజించడం వల్ల జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు తొలగిపోయి, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు, అష్టైశ్వర్యాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 14, 2026 సోమవారం రోజున గణేష్ చతుర్థి పర్వదినం వచ్చింది. ఈ పూజా కార్యక్రమంలో గణపతికి గరిక సమర్పించే ఆచారానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది.
గణపతి పూజలో గరిక ప్రాధాన్యత
దైవిక పూజా విధానంలో భగవానుడికి ఇష్టమైన వస్తువులను సమర్పించడం ద్వారా విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని చెబుతారు. ఆ కోవలోనే వినాయకుడికి గరిక అంటే ఎంతో ప్రీతి అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. శ్రద్ధాసక్తులతో 108 దूर्వాను గణేశుడికి సమర్పిస్తే ఆ బప్పా అనుగ్రహం పూర్తిగా లభిస్తుందని నమ్ముతారు. అయితే, ఈ గరికను సమర్పించేటప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులను, కచ్చితమైన నియమాలను పాటించడం ఎంతో అవసరం.
గరిక సేకరణలో పాటించాల్సిన నియమాలు
గణేశుడికి గరికను అర్పించే సమయంలో దాని స్వచ్ఛత, తాజాదనంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. పూజ కోసం ఎప్పుడూ పచ్చగా, తాజాగా ఉన్న గరికను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఎండిపోయిన, వాడిపోయిన లేదా మురికిగా ఉన్న దूर्వాను పొరపాటున కూడా పూజా కార్యక్రమంలో ఉపయోగించకూడదు. గణేశుడికి అర్పించే ముందు ఆ గరికను శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి. భక్తులు కావాలనుకుంటే 108 గరికను విడివిడిగా సమర్పించవచ్చు. లేదా 21 చొప్పున ఐదు గుత్తులుగా కట్టి, అదనంగా మరో 3 కలిపి మొత్తం సంఖ్యను పూర్తి చేయవచ్చు. గరికను దేవుడి ప్రతిమపై విసిరినట్లు వేయకుండా, అత్యంత భక్తి గౌరవాలతో అలంకరించాలి.
పూజా సామాగ్రి ముందుగానే సిద్ధం చేసుకోవాలి
గణేష్ చతుర్థి పూజకు అవసరమైన అన్ని వస్తువులను ముందురోజే లేదా పూజకు ముందే సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది.
అభిషేకం కోసం పంచామృతాలు, గంగాజలం లేదా స్వచ్ఛమైన నీరు కావాలి.
వీటితో పాటు చందనం, కుంకుమ, అక్షతలు, తాజా పూలను పూజా జాబితాలో చేర్చాలి.
ధూపం, ఆవు నెయ్యితో వెలిగించే దీపం పూజా విశేషాల్లో కీలకమైనవి.
ఇక నైవేద్యం విషయానికి వస్తే గణపతికి మోదకాలు, లడ్డూలు లేదా బెల్లం సమర్పించవచ్చు.
పూజా సామాగ్రి అంతా ఒకచోట అమర్చుకోవడం ద్వారా పూజ మధ్యలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా సాగిపోతుంది.
పూజ పూర్తయిన తర్వాత విధివిಧಾನంగా హారతి ఇచ్చి నైవేద్యం సమర్పించాలి.
ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ప్రసాదం స్వీకరించి, ఇరుగుపొరుగు వారికి పంపిణీ చేయాలి.
108 దూర్వాలను సమర్పించే సరైన పద్ధతి
గణేష్ చతుర్థి రోజు ఉదయమే తలస్నానం చేసి పూజా గదిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి వినాయక పూజకు ఏర్పాట్లు ప్రారంభించాలి. గణేశుడి ప్రతిమను శుభ్రమైన పీఠంపై ప్రతిష్టించి పంచామృతాలతో స్నానం చేయించాలి. ఆ తర్వాత స్వచ్ఛమైన నీటితో లేదా గంగాజలంతో అభిషేకం పూర్తి చేయాలి.
ప్రతిమను శుభ్రమైన వస్త్రంతో తుడిచి భగవానుడికి కొత్త వస్త్రాలు సమర్పించాలి. ఆపై చందనం, కుంకుమ, అక్షతలు అలంకరించాలి. ఇప్పుడు ముందుగానే శుభ్రపరిచి సిద్ధంగా ఉంచుకున్న గరికను గణపతికి సమర్పించాలి. ఈ గరికను వినాయక స్వామి మస్తకం (శిరస్సు), తొండం లేదా చరణాల వద్ద ఉంచడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ ప్రక్రియ సాగుతున్నంత సేపు 'ఓం గం గణపతయే నಮಃ' వంటి మంత్రాలను జపించడం వల్ల పరిసరాలు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక భావంతో నిండిపోతాయి.
పూజా సమయంలో చేయకూడలేని పొరపాట్లు
గణేశుడికి దూర్వా అర్పించేటప్పుడు ఎలాంటి అలసత్వం ప్రదర్శించకూడదు. దూర్వాలను నేలపై పడేయడం, మురికి చేతులతో ముట్టుకోవడం లేదా శుభ్రం చేయకుండా నేరుగా దేవునికి అర్పించడం వంటివి చేయకూడదు. అలాగే వాడిపోయిన లేదా అశుద్ధమైన గరికను వాడటం శాస్త్ర విరుద్ధం. ఒకవేళ 108 దూర్వాలను సమర్పించాలనే సంకల్పం ఉంటే, వాటిని ముందుగానే లెక్కపెట్టి ఒక పద్ధతిలో అమర్చుకోవాలి. గరిక సమర్పించే సమయంలో తొందరపాటు పడకుండా ప్రశాంతంగా పూజపై మాత్రమే మనసు కేంద్రీకరించాలి.
ఇలా పూజిస్తే వినాయక కటాక్షం
శాస్త్ర విశ్వాసాల ప్రకారం, గణేష్ చతుర్థి నాడు విధివిధానాల ప్రకారం గణపతిని పూజించి, ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన గరికను సమర్పిస్తే ఆ దేవుడు తొందరగా ప్రసన్నుడవుతాడు. వినాయకుడిని విఘ్నేశుడు అని పిలుస్తారు కాబట్టి, ఆయనను ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని సమస్త అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. గణపతి దయ వల్ల నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయని, ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్ముతారు. గణేష్ చతుర్థి పవిత్ర పర్వదినాన నిష్టతో 108 దూర్వాలతో అభిషేకం చేయడం ద్వారా భక్తుల జీవితంలోని ప్రతికూల శక్తులన్నీ తొలగిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More