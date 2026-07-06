జులై 7న శోభన యోగంతో 6 రాశులవారికి కలిసి రానున్న కాలం, పనుల్లో విజయం!
మంగళవారం జులై 7న శోభన యోగంతో పాటు అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. గ్రహ, నక్షత్రాల పరంగా జులై 7 ఒక శుభ దినంగా పరిగణిస్తారు. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జులై 7న గ్రహాల స్థానాలు అనేక రాశులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడు మిథున రాశిలో వక్ర సంచారం చేస్తాడు. ఈ రాశులతో పాటు కొన్ని జ్యోతిష్య పరిహారాలు కూడా ఇచ్చారు. ఈ పరిహారాలను పాటించడం ద్వారా, మీ జాతకంలో కుజ స్థానం బలపడుతుంది. మీరు హనుమంతుని అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు. జులై 7న ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి జులై 7 చాలా అదృష్టకరమైన రోజు. బుధుడు తన గోచారాన్ని మార్చుకుని మీ మూడో ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ ఇల్లు సాహసం, సంభాషణకు సంబంధించినది. ఈ సమయంలో మేష రాశి వారి సంభాషణ నైపుణ్యాలు బాగా మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సందర్భంగా మేష రాశి వారికి వారి కార్యాలయంలో గౌరవం లభిస్తుంది. అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి, మీకు మీ తోబుట్టువుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి
మంగళవారం వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి మీ ధన, సంపదల గృహంలో బుధ గ్రహ సంచారంలో మార్పు సంభవిస్తుంది. దీని ప్రభావం మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంలో కనిపిస్తుంది. అందువల్ల వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు తాము కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందగలుగుతారు. అలాగే వృషభ రాశి వారి మాటల్లో మాధుర్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మీకు కొత్త పరిచయాలు ఏర్పరచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. అదేవిధంగా వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాలలో విజయం సాధించే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి
శుభ యోగాల ప్రభావం వల్ల మిథున రాశి వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మిథున రాశి వారి జాతకంలో బుధుడు లగ్నంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో మీకు పెద్ద ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఈ సమయంలో మిథున రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు సమాజంలో మరింత గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందుతారు. రచన, మీడియా లేదా మార్కెటింగ్ సంబంధిత పనులు చేస్తుంటే పురోగతికి అనేక మంచి మార్గాలు కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదమైన రోజు. బుధుడు మీ జాతకంలోని 11వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. అందువల్ల ఈ కాలంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆదాయం భారీగా పెరుగుతుంది. ఒక శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనిలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారు పెట్టుబడి పరంగా భారీ లాభాలను పొందుతారు. దీంతో పాటు సింహరాశి వారికి దీర్ఘకాలంగా నెరవేరని కోరికలు ఏవైనా ఉంటే, అవన్నీ విజయవంతంగా నెరవేరతాయి. మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీ స్నేహితుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
కన్యా రాశి
శుభ యోగాల ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల కన్యారాశి వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మీ రాశికి అధిపతి బుధుడు. బుధుడు తన గోచారాన్ని మార్చుకుని మీ జాతకంలోని 10వ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. కన్యారాశికి చెందిన ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతికి లేదా కొత్త ఉద్యోగానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలని యోచిస్తున్న కన్యారాశి వారు గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారు తమ అధికారులతో సంబంధాలలో గొప్ప మెరుగుదలను చూస్తారు.
తులా రాశి
తులారాశిలో జన్మించిన వారికి మంగళవారం అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. తులారాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో బుధుడు తొమ్మిదో ఇంట్లోకి, అంటే అదృష్ట గృహంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సమయంలో తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More