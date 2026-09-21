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అతిగండ యోగంతో మంగళవారం 5 రాశుల వారికి అదృష్టం సైడ్‌లోనే, శుభవార్తలు!

సెప్టెంబర్ 22, మంగళవారం నాడు, అతిగండ యోగం, సుకర్మ యోగంతో పాటు అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఏ రాశుల వారికి హనుమంతుని ఆశీస్సులు లభిస్తాయి? ఈ రాశుల వారికి మంగళవారం ఎలా ఉంటుంది?

Published on: Sep 21, 2026, 20:45:31 IST
By Anand Sai
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మంగళవారం , సెప్టెంబర్ 22న అనేక శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. గ్రహ, నక్షత్రాల పరంగా ఒక శుభ దినంగా ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సెప్టెంబర్ 22న గ్రహాల స్థానాలు అనేక రాశులపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. అతిగండ యోగం ఉంది. కొన్ని జ్యోతిష్య పరిహారాలు కూడా ఉన్నయి. రామ భక్తుడైన హనుమంతుని ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారికి శత్రువులు, కష్టాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. మీ ధైర్యం పెరుగుతుంది.

మంగళవారం అదృష్ట రాశులు
మంగళవారం అదృష్ట రాశులు

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రాశికి చెందిన వారు అదృష్టవంతులు. అలాగే ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్యలు తక్షణమే పరిష్కారమవుతాయి. మీ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు జరగడం ప్రారంభమవుతాయి. మీరు యాత్రకు వెళ్లాలనుకుంటే మంచి రోజు అవుతుంది. సంపదలో మంచి పెరుగుదల ఉంటుంది. మేష రాశి వారు శుభకార్యాలపై ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయగలరు. మీ మనస్సు ధార్మిక కార్యకలాపాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో బలమైన స్థానాన్ని పొందగలుగుతారు. మీ వ్యక్తిత్వం మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరుగుతాయి.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి చాలా అదృష్టకరమైన రోజు. మీకు అనేక ఆదాయ అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే మీ కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. అంతేకాకుండా మీ వ్యాపారం విస్తరణలో పెరుగుదలను చూస్తుంది. మతపరమైన కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం ద్వారా మీ మనస్సు ఆనందంగా ఉంటుంది. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ తోబుట్టువుల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. మంగళవారం, మీ ఖర్చులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆదాయం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

మకర రాశి

మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి లాభదాయకమైన రోజు. మీరు మేధోపరమైన సౌకర్యాల నుండి మంచి ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. అలాగే, మీ మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీకు కొన్ని శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. అలాగే మీకు మంచి ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మీకు చాలా అదృష్టం కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. మకర రాశికి చెందిన వారు తమ ప్రయత్నాలలో సులభంగా విజయం సాధించగలరు. ఈ సమయంలో మీరు మీ ప్రియమైన వారిని కలుసుకోవచ్చు. ఏది చేసినా అదృష్టం పూర్తిగా మీ పక్షాన ఉంటుంది. ఉద్యోగం మారాలని ప్లాన్ చేస్తున్న మకర రాశి వారికి విజయం లభిస్తుంది.

సింహ రాశి

సింహరాశి వారికి ప్రయోజనకరమైన రోజు. ఈ సమయంలో మీరు చేపట్టిన పనిని పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అలాగే మీ కృషి ద్వారా మీరు చాలా నేర్చుకోగలుగుతారు. మీ కళా నైపుణ్యం మంచి పేరు తెస్తుంది. అంతేకాకుండా మీకు చదువు పట్ల మరింత ఆసక్తి కలుగుతుంది. మీరు విద్య, వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. మీకు ఆకస్మికంగా ఒక శుభవార్త అందవచ్చు. మతపరమైన లేదా ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలపై మీ ఆసక్తి పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో కూడా సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఈ కాలంలో సింహ రాశికి చెందిన వారికి వారు ప్రారంభించిన ఏ పనిలోనైనా నెమ్మదిగా విజయం సాధించే అవకాశం లభిస్తుంది.

తులా రాశి

తులారాశి వారికి చాలా మంచి రోజు. మీరు పని మీద బయటకు వెళ్లవలసి రావచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. స్నేహితుల సహాయంతో మీరు మీ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. తులారాశిలో జన్మించిన వారు ఈ ప్రయాణం ద్వారా గొప్ప ప్రయోజనాలను పొందగలరు. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. పొదుపు పెరుగుతుంది. మీ మాటతీరు ప్రభావం పెరుగుతుంది. మీ మాటల్లో మాధుర్యం అధికమవుతుంది. దీని కారణంగా కొత్త సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటారు. వ్యాపార, వాణిజ్య విషయాలలో పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/అతిగండ యోగంతో మంగళవారం 5 రాశుల వారికి అదృష్టం సైడ్‌లోనే, శుభవార్తలు!
Home/Rasi Phalalu/అతిగండ యోగంతో మంగళవారం 5 రాశుల వారికి అదృష్టం సైడ్‌లోనే, శుభవార్తలు!
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