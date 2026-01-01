అద్భుతమైన యోగాలతో కొత్త సంవత్సరం 2026 మొదటి రోజు, ఈ శుభదినాన శివుడిని ఆరాధించండి, కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయి!
ప్రతి నెలలో వచ్చే శుక్లపక్ష త్రయోదశి నాడు, కృష్ణపక్ష త్రయోదశి నాడు ప్రదోష వ్రతాన్ని చేస్తారు.హిందూ మతంలో ప్రదోష వ్రతానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఇంత అంత కాదు. ఆ రోజు శివుడిని ఆరాధించడం వలన ఎంతో మంచి ఫలితం కనబడుతుంది. శివయ్య అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. జనవరి ఒకటి అంటే ఈరోజు ప్రదోష వ్రతం జరుపుకోవాలి.
2025 పూర్తయి 2026లోకి అడుగుపెట్టాము. ఈరోజు ప్రదోష వ్రతం కూడా. ప్రతి నెలలో వచ్చే శుక్లపక్ష త్రయోదశి నాడు, కృష్ణపక్ష త్రయోదశి నాడు ప్రదోష వ్రతాన్ని చేస్తారు.హిందూ మతంలో ప్రదోష వ్రతానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఇంత అంత కాదు. ఆ రోజు శివుడిని ఆరాధించడం వలన ఎంతో మంచి ఫలితం కనబడుతుంది. శివయ్య అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
ప్రదోష వ్రతాన్ని సాయంత్రం ప్రదోషకాలంలో ఆచరించాలి. జనవరి ఒకటి అంటే ఈరోజు ప్రదోష వ్రతం జరుపుకోవాలి. ఈ రోజు శివుడిని ఆరాధించడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి. శివుణ్ని ఆరాధిస్తే కోరికలన్నీ నెరవేరి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజు శివయ్యను పూజిస్తే దేనికీ లోటు ఉండదు. ఎలాంటి సమస్యలైనా తొలగిపోతాయి.
ప్రదోష వ్రతం 2026 శుభ సమయం:
పంచాంగం ప్రకారం పుష్య మాసం శుక్లపక్ష త్రయోదశి తేదీ డిసెంబర్ 31, బుధవారం ఉదయం 1:48కి మొదలైంది. జనవరి ఒకటి గురువారం, అంటే ఈరోజు రాత్రి 10:23 వరకు ఉంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం చూసుకోవాలి. కాబట్టి ఈ జనవరి ఒకటి, అంటే ఈ రోజున ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరించాలి.
ఈ ప్రదోష వ్రతం నాడు ఏ సమయానికి పూజించాలి?
ప్రదోష వ్రతం నాడు, అంటే ఈరోజు సాయంత్రం 4:55 నుంచి 6:35 వరకు పూజ చేయడానికి సరైన సమయం. ఈ సమయంలో శివుణ్ని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి, ఆనందంగా ఉండొచ్చు.
ప్రదోష వ్రతం నాడు వీటిని పాటిస్తే మంచిది
ప్రదోష వ్రతం నాడు ఉపవాసం ఉంటే కూడా ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ప్రదోష వ్రతం నాడు శుభ యోగాలు ఏర్పడడం కూడా విశేషం. ఈరోజు రవి యోగంతో పాటు చత్రుగ్రాహి యోగం కూడా ఏర్పడింది. సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు ఒకే రాశిలో సంయోగం చెందడంతో ఈ యోగం ఏర్పడింది. అలాగే బుధాదిత్య రాజయోగం, కుజ ఆదిత్య రాజయోగం, శుక్ర ఆదిత్య యోగం కూడా ఏర్పడడం విశేషం.
ప్రదోష వ్రతం ఉపవాసం:
ప్రదోష వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు ఉదయాన్నే శివుణ్ని ఆరాధించాలి. అలాగే సాయంత్రం ప్రదోష సమయంలో కూడా శివుని పూజించాలి. వీలైతే రుద్రాభిషేకం చేసుకోవడం మంచిది.
కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజు ప్రదోష వ్రతం వచ్చింది. ఈరోజు ముందు ఇల్లును శుభ్రంగా ఉంచి, ఆ తర్వాత గంగాజలాన్ని జల్లి, శుభ్రమైన వస్త్రాన్ని పరిచి దానిపై శివుడు–పార్వతుల విగ్రహాన్ని పెట్టి అభిషేకం చేయాలి.
గంగాజలం, పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, బిల్వపత్రాలు, తేనె వంటి వాటిని సమర్పించండి.
శివుడికి ఇష్టమైన పువ్వులను కూడా సమర్పించండి.
నైవేద్యం, ధూప, దీప, హారతులతో శివుణ్ని ఆరాధించి శివ మంత్రాలను పఠించండి. ఇలా చేయడం వలన న్యూ ఇయర్ మొదటి రోజు సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి