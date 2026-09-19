పరివర్తిని ఏకాదశి 2026: తేదీ, సమయం, వ్రతం, పూజా విధానంతో పాటు పూర్తి వివరాలు ఇవిగో
హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువుకు అంకితమైన పరివర్తిని ఏకాదశిని భాద్రపద శుక్ల పక్ష ఏకాదశిగా ఆచరిస్తారు. దీనినే పద్మ ఏకాదశి, వామన ఏకాదశి, పార్శ్వ ఏకాదశి అని కూడా పిలుస్తారు.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతానికి అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. సకల లోకాలను రక్షించే శ్రీ మహావిష్ణువు అంకితం చేసిన ఈ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించడం ద్వారా సమస్త పాపాలు తొలగిపోయి, అంతిమంగా వైకుంఠ ప్రాప్తి లభిస్తుందని భక్తుల గాఢమైన విశ్వాసం. సాధారణంగా ప్రతి నెలా రెండు ఏకాదశి వ్రతాలు వస్తుంటాయి.
ఈ క్రమంలోనే సెప్టెంబర్ నెల చివరి భాగంలో 'పరివర్తిని ఏకాదశి' విశేష సంయోగం ఏర్పడింది. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశిని పరివర్తిని ఏకాదశిగా పిలుస్తారు. దీనినే పద్మ ఏకాదశి లేదా వామన ఏకాదశి అని కూడా అంటారు. అయితే ఈసారి ఏకాదశి రోజున భద్ర సంచారం కూడా ఉండటంతో, వ్రత దీక్షా సమయం మరియు పూజా విధానాలపై భక్తులలో కొన్ని సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
పరివర్తిని ఏకాదశి ఎందుకు ప్రత్యేకం? పౌరాణిక నమ్మకాల ప్రకారం, క్షీరసాగరంలో యోగనిద్రలో ఉన్న శ్రీమహావిష్ణువు ఈ ఏకాదశి రోజునే తన పార్శ్వాన్ని (ప్రక్కను) మారుస్తాడని నమ్ముతారు. అందుకే దీనికి పరివర్తిని లేదా పార్శ్వ ఏకాదశి అనే పేరు వచ్చింది. ఈ వ్రతాన్ని అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరించడం వల్ల అశ్వమేధ లేదా వాజపేయ యాగం చేసినంత పుణ్యఫలం దక్కుతుందని, తెలిసి తెలియక చేసిన పాపాలు కూడా నశించిపోతాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పరివర్తిని ఏకాదశి తేదీ మరియు నిశ్చయ సమయం
పంచాంగ గణన ప్రకారం, ఏకాదశి తిథి సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ సాయంత్రం 04:30 గంటలకు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 22, 2026 సాయంత్రం 06:13 గంటలకు ముగుస్తుంది. అయితే సనాతన ధర్మ సంప్రదాయం ప్రకారం ఉదయ తిథిని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు కాబట్టి, పరివర్తిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని 22 సెప్టెంబర్ 2026, మంగళవారం రోజున ఆచరించడమే అత్యంత శ్రేయస్కరం అని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
భద్ర ప్రభావం - పూజా ముహూర్తాలు
ఈ పవిత్రమైన రోజున ఉదయం 05:25 నిమిషాల నుంచి సాయంత్రం 06:13 గంటల వరకు భద్ర కాలం ప్రభావం ఉంటుంది. అయినప్పటికీ భక్తులు శుభ ముహూర్తాలలో స్వామివారిని ఆరాధించవచ్చు.
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 06:03 నుంచి 06:50 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 01:18 నుంచి 02:07 వరకు
విజయ ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 03:45 నుంచి 04:34 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 06:22 నుంచి రాత్రి 08:06 వరకు
ఏకాదశి వ్రత విరమణ సమయం
పరివర్తిని ఏకాదశి ఉపవాస దీక్షను ముగించే ప్రక్రియను మరుటి రోజు నిర్వహిస్తారు. సెప్టెంబర్ 23, 2026, బుధవారం రోజున వ్రత పారణ చేయాలి. ఈ రోజు ఉదయం 07:38 నిమిషాల నుంచి ఉదయం 10:04 గంటల మధ్యలో పారణ చేయడం అత్యంత శుభప్రదమని జ్యోతిష్య నిపుణులు వెల్లడించారు. ద్వాదశి తిథి అదే రోజు సాయంత్రం 07:20 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More