పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు భాగస్వామిని ప్రాణంగా ప్రేమిస్తారు, జీవితాంతం తోడుంటారు.. వీళ్ళల్లో ఉండే ప్రత్యేకత తెలుసా?
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వ్యక్తుల ప్రేమ స్వభావం, బంధాలను కొనసాగించే విధానాన్ని అంచనా వేస్తారు. ముఖ్యంగా మూలంకం 2, 3, 6 ఉన్నవారు ప్రేమ, ఆప్యాయత, అంకితభావానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారని నమ్ముతారు.
ప్రతి ఒక్కరూ తమ ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. కొందరు చిన్న చిన్న విషయాలతో భాగస్వామిని సంతోషపెడతారు. మరికొందరు కష్టకాలంలో తోడుగా నిలబడి తమ ఆప్యాయతను చూపిస్తారు. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మనిషి స్వభావం, ప్రేమ జీవితంలోని తీరుతెన్నులను సంఖ్యాశాస్త్రం వివరిస్తుంది. కొన్ని సంఖ్యలకు చెందిన వ్యక్తులు బంధాల విషయంలో ఎంతో నిబద్ధతతో ఉంటారు. ఒకసారి మనసు ఇస్తే మధ్యలో వదిలేయడానికి ఇష్టపడరు. భాగస్వామి ఆనందం, అవసరాలను గమనించడం వీరి నైజంలోనే ఉంటుంది. ప్రేమ, అంకితభావం విషయంలో 2, 3, 6 సంఖ్యలను ప్రత్యేకమైనవిగా సంఖ్యాశాస్త్రం పేర్కొంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లి సంబంధాలు, జాతకాలు, సంఖ్యాశాస్త్ర అంచనాలపై పాఠకులకు ఎప్పుడూ ఆసక్తి ఉంటుంది. బంధాల్లో నమ్మకం, పరస్పర గౌరవం నిలవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే సంఖ్యాశాస్త్ర విశ్లేషణలు సాధారణ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మనిషి పెంపకం, అనుభవాలు, ఆలోచనా విధానం కూడా బంధాలను నిలబెట్టే తీరుపై ప్రభావం చూపుతాయి.
మూలంకం రెండు
ఏ నెలలోనైనా 2, 11, 20 లేదా 29 తేదీల్లో పుట్టినవారికి ఈ సంఖ్య వస్తుంది. దీనికి చంద్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు. సంఖ్యాశాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనసు, భావోద్వేగాలకు కారకుడిగా చెబుతారు. అందుకే ఈ సంఖ్య వారు బంధాల్లో సున్నితంగా, అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వంతో ఉంటారు. భాగస్వామి చెప్పే చిన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకుంటారు. తోడుగా ఉన్నవారు ఇబ్బందిలో ఉంటే వారి బాధను అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఆర్భాటం కంటే మనసుతో కలిసే బంధాన్నే వీరు ఇష్టపడతారు. నమ్మకం, ఆప్యాయత వీరికి ఎంతో విలువైనవి.
మూలంకం మూడు
ఏ నెలలోనైనా 3, 12, 21 లేదా 30 తేదీల్లో జన్మించినవారికి ఈ సంఖ్య వర్తిస్తుంది. దీనికి దేవగురువు బృహస్పతితో సంబంధం ఉంటుంది. గురువు జ్ఞానం, వివేకం, మంచి ఆలోచనలకు గుర్తుగా నిలుస్తాడు. ఈ సంఖ్య వారు ప్రేమ బంధాల్లో గౌరవం, నమ్మకానికి పెద్దపీట వేస్తారు. భాగస్వామి మాట వింటారు. బంధానికి సంబంధించిన నిర్ణయాల్లో వారి అభిప్రాయానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. వీరికి ప్రేమ అంటే కేవలం ఆకర్షణ కాదు, ఒకరికొకరు ఎదగడానికి తోడ్పడటం కూడా కీలకం. కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు భాగస్వామిలో ధైర్యం నింపుతారు.
మూలంకం ఆరు
ఏ నెలలోనైనా 6, 15 లేదా 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఈ సంఖ్య వస్తుంది. దీనికి శుక్రుడు అధిపతి. ప్రేమ, ఆకర్షణ, అందం, భౌతిక సౌకర్యాలకు శుక్రుడిని కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ సంఖ్య వారు సహజంగానే ప్రేమపూర్ణంగా, కలివిడిగా ఉంటారు. భాగస్వామిని సంతోషపెట్టడం వీరికి ఇష్టం. ఒక్కోసారి ఆశ్చర్యపరిచే బహుమతులతో, మరికొన్నిసార్లు కలిసి సమయం గడపడంద్వారా తమ ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తారు. కుటుంబం, జీవిత భాగస్వామి వీరికి ఎంతో ముఖ్యం. బంధంలో ఆప్యాయత నిలబెట్టడానికి తమ వంతు ప్రయత్నం చేస్తారు.
పుట్టిన తేదీ నుంచి సంఖ్యను సులభంగా లెక్కించవచ్చు. 1 నుంచి 9 తేదీల్లో పుడితే వారు పుట్టిన తేదీనే మూలంకం అవుతుంది. 10 ఆపై తేదీల్లో జన్మిస్తే ఆ అంకెలను కూడి ఒకే అంకెగా మార్చుకోవాలి. ఉదాహరణకు 11వ తేదీన పుట్టినవారికి 1+1 కలిపి 2 వస్తుంది. అలాగే 21వ తేదీకి 2+1 కలిపి 3, 24వ తేదీకి 2+4 కలిపి 6 వస్తుంది.
ప్రేమను వ్యక్తపరిచే తీరు మారినా, బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనే తపన 2, 3, 6 సంఖ్యల వారిలో కనిపిస్తుందని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది. ఓపిక, పరస్పర నమ్మకంతో ముందుకు సాగితే ఏ బంధమైనా బలంగా నిలుస్తుంది.