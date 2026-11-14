నెల రోజుల్లో ఈ మూడు రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం.. గురువు తిరోగమనంతో డబ్బు, ఉద్యోగాలు ఇలా ఎన్నో
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతిని ధనం, జ్ఞానం, అదృష్టం, సంతానం, ధర్మానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. 2026 డిసెంబర్ 13న ఉదయం 6:26 గంటలకు గురు భగవానుడు సింహ రాశిలో తిరోగమన గమనాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ఈ కథనంలో పేర్కొన్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభ గ్రహంగా భావించే దేవగురు బృహస్పతి డిసెంబర్ 13న సింహ రాశిలో తిరోగమనం కానున్నారు. ఈ పరిణామం కర్కాటక, కన్య, మీన రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితిపై సానుకూల ప్రభావం చూపనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దేవగురువు బృహస్పతిని జ్ఞానం, అదృష్టం, ధనం, సంతానం మరియు ధర్మానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. గురు భగవానుడి గమనంలో వచ్చే ప్రతి చిన్న మార్పు కూడా ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై చెరగని ముద్ర వేస్తుంది. రాబోయే డిసెంబర్ 2026లో గురువు తిరోగమనం ప్రారంభించనున్నారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగవంతం కావడం, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో సరికొత్త అవకాశాలు తారసపడటం వంటి శుభ పరిణామాలు ఎదురుకానున్నాయి.
ముఖ్యంగా కర్కాటక, కన్య మరియు మీన రాశుల వారికి ఈ కాలం అత్యంత విశేషమైన ఫలితాలను అందించనుంది. గురుడి ఈ ప్రత్యేక సంచారం ఆయా రాశుల వారి జాతకంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకురానుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ 13 నుంచి గురువు తిరోగమనం.. ఎప్పుడు మారుతోంది సంచారం?
దేవగురువు బృహస్పతి అక్టోబర్ 31, 2026న కర్కాటక రాశి నుండి సింహ రాశిలోకి ప్రవేశించారు. ఇప్పుడు డిసెంబర్ 13న ఉదయం సుమారు 6:26 గంటలకు అదే సింహ రాశిలో తిరోగమనం చెందుతాడు. ఆ తర్వాత జనవరి 25, 2027 న తిరిగి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తారు. గురుడి ఈ సంచారం ఏప్రిల్ 13, 2027 వరకు కొనసాగుతుంది.
జ్యోతిషంలో గురువు వెనక్కి సంచరించడం గతంలో చేసిన పనులను సమీక్షించుకోవడానికి, నిలిచిపోయిన పనులను విజయవంతం చేయడానికి చక్కటి అవకాశంగా చూస్తారు. ఈ సమయంలో గతంలో పడిన శ్రమకు తగిన మంచి ఫలితాలు దక్కే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి గురు సంచారం కాన్సెప్ట్ పరంగా ఎంతో లాభదాయకంగా మారుతుంది. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన వ్యాపార ఒప్పందాలు మళ్లీ ముందుకు కదులుతాయి. దీనివల్ల ఆర్థికంగా బలపడే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు పాత ప్రాజెక్టులపై మళ్లీ పనిచేసే సువర్ణావకాశం లభిస్తుంది.
ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పనితీరు మెరుగై పై అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి. విద్యార్థులు చదువులో విజయం సాధించడానికి మరింత కష్టపడాలి. కుటుంబంలో నెలకొన్న పాత సమస్యలు తొలగిపోవడంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అయ్యి ఎలాంటి నిర్ణయాలైనా ఎంతో దృఢంగా తీసుకోగలుగుతారు.
కన్య రాశి:
కన్య రాశి జాతకులకు ఈ గమనం అనేక రంగాల్లో గొప్ప ఊరటను ఇస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు గతంలో చేసిన ప్రయత్నాలు ఇప్పుడు సఫలమై శుభవార్తలు అందుతాయి. బంధువులు లేదా పాత పరిచయాల ద్వారా మంచి ఉపాధి అవకాశాలు తారసపడతాయి.
ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగవుతుంది, తద్వారా చాలాకాలంగా వాయిదా వేసుకున్న కొనుగోళ్లను పూర్తి చేస్తారు. మీలోని పరాక్రమం, ధైర్యం పెరగడంతో క్లిష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అయితే, డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు ఒక సరైన బడ్జెట్ను అనుసరించడం చాలా ముఖ్యం.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి గురు సంచారం జీవితంలో సరికొత్త సానుకూల మార్పులను మోసుకొస్తుంది. పని చేసే ప్రదేశంలో మీ కష్టానికి, ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఇప్పుడు మీ ముందుకు వస్తుంది.
ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత బాధ్యతలు దక్కగా, వ్యాపారస్తులు తమ సంస్థను విస్తరించే ప్రణాళికలపై దృష్టి పెడతారు. ఈ కాలంలో ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, వాటి వల్ల మంచి లాభాలు ఉంటాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొత్త బంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది, గృహోపకరణాలు లేదా విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుకు ఖర్చు చేస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More