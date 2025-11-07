ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు సూపర్ స్మార్ట్.. క్షణాల్లో ఏ పనినైనా పూర్తి చేసేస్తారు!
న్యూమరాలజీ ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పచ్చు. సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. కొంతమంది ఏ పనినైనా పూర్తి చేస్తారు. బద్ధకం లేకుండా అన్నింటినీ సులువుగా పూర్తి చేస్తారు. మరి ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో చూద్దాం.
తెలివిగా, చురుకుగా ఉంటారు
కొంత మందికి ఏ పని అయినా కష్టంగా ఉంటుంది, అంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయలేరు. కాస్త టైం తీసుకుంటారు, ఓపికతో చేయడం కూడా కష్టంగానే ఉంటుంది. అయితే ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు మాత్రం ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏ పనినైనా క్షణాల్లో పూర్తి చేస్తారు. పైగా ఏ పని వారికీ కష్టంగా అనిపించదు. తెలివిగా, చురుకుగా ఉంటారు. సృజనాత్మకత లక్షణాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పైగా పెద్దగా కష్టపడకుండానే అన్నిటినీ సులువుగా పూర్తి చేస్తారు. మరి ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంటారో చూద్దాం. వీరిలో మీరు కూడా ఒకరై ఉండవచ్చు చూసుకోండి.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏ పనినైనా చురుకుగా పూర్తి చేస్తారు
న్యూమరాలజీ ప్రకారం చూసినట్లయితే, ఏదైనా నెలలో 1, 5, 10, 14, 19, 23, 28 తేదీల్లో పుట్టినట్లయితే వారు స్మార్ట్గా అన్ని పనుల్ని పూర్తి చేస్తారు. మంచి ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. అలాగే సమయాన్ని కూడా సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకుంటారు. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. పైగా అంత కష్టపడరు. తెలివిగా వాటిని పూర్తి చేయడానికి ఎప్పుడూ ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది.
కొన్ని బలహీనతలు:
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు పనిలో ఎక్కువ మునిగిపోతుంటారు. ఒకవేళ ఏదైనా టార్గెట్ పెట్టుకున్నట్లైతే, విశ్రాంతి కూడా తీసుకోకుండా వాటిని పూర్తి చేస్తారు. కొన్ని సార్లు వారి స్వభావం వలన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కానీ క్రమశిక్షణ, పట్టుదలతో మళ్లీ మామూలుగా ఉంటారు. కష్టం వచ్చినప్పటికీ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గరు. విజయాన్ని పూర్తి చేసే వరకు నిద్రపోరు.
ఈ రంగాలు వీరికి కలిసి వస్తాయి
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏ రంగంలో అయినా తన సత్తాను చాటగలరు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. కళా రంగాల్లో కూడా ముందుంటారు. ఒకవేళ ఏదైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే, మధ్యలో వదిలిపెట్టడం వీరికి నచ్చదు. పూర్తయ్యే వరకు కష్టపడతారు. వీరిలో నమ్మకం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఏ పనినైనా ఏ టైమ్కి పూర్తి చేయాలనుకుంటే, ఆ టైమ్కి పూర్తి చేస్తారు. అందుకే ఇతరులు కూడా వీరిని ఎక్కువ నమ్ముతారు. పనిలో నాణ్యత కూడా ఉంటుంది. వీరి మాట తీరు కూడా బాగుంటుంది. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో వీరికి బాగా తెలుసు. అందుకే గౌరవం కూడా లభిస్తుంది.
