జూలై నెలలో గ్రహాల మార్పుతో ఈ రాశులవారికి కలిసిరానున్న టైమ్.. లక్కు స్టార్ట్ అవుతుంది!
జూలై నెలలో గ్రహాల మార్పుతో కొన్ని రాశులవారికి టైమ్ కలిసి వస్తుంది. మిథునం, తులారాశితో సహా ఐదు రాశుల వారికి జూలై నెల అత్యంత అదృష్టకరంగా ఉంటుంది.
జూలై నెలలో గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు మిథునం, కర్కాటక రాశుల గుండా సంచరిస్తాడు. నెల మొదటి భాగంలో సూర్యుడు మిథున రాశిలో సంచరిస్తాడు, కానీ రెండో భాగంలో కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించి గురు గ్రహంతో సంయోగం ఏర్పరుస్తాడు. దీనివల్ల గురు-ఆదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా నెల ప్రారంభంలో శుక్రుడు సింహ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు, అక్కడ కేతువును కలుసుకుని, రాహువుపై తన శుభ దృష్టిని ప్రసరింపజేస్తాడు. ఈ గ్రహాల సంచారాన్ని బట్టి, జూలై నెలలో ఏ రాశుల వారు ప్రత్యేకంగా అదృష్టవంతులో చూద్దాం.
మకర రాశి
జూలై నెల రెండో భాగం మకర రాశి వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. 16వ తేదీ నుండి సూర్య గురు గ్రహాలు మీ రాశిపై పూర్తి దృష్టిని కలిగి ఉంటాయి. ఇటువంటి పరిస్థితులలో మీ కుటుంబంలో కొన్ని శుభ కార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది. ఒక ఆకస్మిక అవకాశం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఈ విషయంలో శుభవార్త అందవచ్చు. విదేశీ సంబంధిత పనులలో మీకు అదృష్టం, పురోగతి లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు చేకూరుతాయి. మీరు పూర్తి చేయని పనులు పూర్తవుతాయి. వృత్తిపరంగా మీకు సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. మీకు కొన్ని కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆకస్మిక లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు. కొన్ని కొత్త సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. పాత పరిచయాల నుండి మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. సూర్య భగవానుడు నెల మధ్య వరకు మీ రాశిలోనే ఉండి మీకు మనోధైర్యాన్ని ఇస్తాడు. కొన్ని శుభ ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంటుంది.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. జూలై నెలలో ఈ రాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడు కేతువుతో కలిసి శుభ స్థానంలో సంచరిస్తాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు సంపాదించే డబ్బుతోపాటు విలాసవంతమైన వస్తువులపై కూడా ఖర్చు చేస్తారు. ఈ సమయంలో మీ అభిరుచులు పెరుగుతాయి. మీరు మీ తెలివితేటలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలుగుతారు. సామాజిక, కుటుంబ జీవితంలో మీ గౌరవం, మర్యాద పెరుగుతాయి. మీ డబ్బు ఎక్కడైనా చిక్కుకుపోతే, దాన్ని తిరిగి పొందవచ్చని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
వృషభ రాశి
జూలై నెలలో శుక్ర కేతువుల కలయిక వల్ల వృషభ రాశి వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. ఆనంద స్థానంలో సంచరిస్తున్న శుక్రుడి వల్ల మీకు ఆధునిక విలాసాల ప్రయోజనం లభిస్తుంది. మీరు రిస్క్ తీసుకున్నప్పటికీ లాభం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మీ కెరీర్లో మీకు ప్రయోజనం చేకూర్చే కొన్ని కొత్త మెళకువలను మీరు నేర్చుకోగలరని మీ జాతకం సూచిస్తుంది. మీరు ప్రభుత్వ రంగ ఉద్యోగాలలో కూడా విజయం సాధించగలుగుతారు. మీరు ప్రేమ సంబంధంలో ఒక ధైర్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. ఈ నెలలో మీ కెరీర్లో వృద్ధి కనిపిస్తుందని జాతకం చెబుతోంది.
కన్యా రాశి
జూలై నెల కన్యారాశి వారికి పురోగతికి ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. ఈ నెలలో కన్యారాశి వారు మొదట్లో కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు, కానీ రెండో వారం నుండి పరిస్థితి వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం, లావాదేవీలు విస్తరిస్తాయి. బుధుడు దశమ స్థానంలో ఉన్నందున, వృత్తిలో పురోగతి, ఉన్నతికి అవకాశం ఉంటుంది. ఉద్యోగ మార్పు గురించిన ఆలోచన మీ మనస్సులో బలంగా ఉంటుంది. ఇది మీకు సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. ఆస్తి, వాహన విషయంలో సంతోషం కలిగే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More