Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి, దీని వలన ఎలాంటి ఫలితాలను ఎదుర్కోవాలి?

    Guru Chandala Yogam: జాతకంలో గురువు, రాహువు కలిసి ఉంటే దానిని గురు రాహు దోషమని అంటారు. మన జాతక చక్రంలో 1, 4, 7, 10 స్థానాల్లో గురువు, రాహువు కలిసి ఉన్నట్లయితే దానిని గురు చండాల యోగమని అంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక గ్రహ మహాదశ నడుస్తుంది లేదా అంతర్దశలు నడుస్తూ ఉండొచ్చు. 

    Published on: Dec 11, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Guru Chandala Yogam: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చూసినట్లయితే అనేక యోగాలు ఉన్నాయి. అయితే చాలా మందికి ఈ యోగాల గురించి అవగాహన లేదు. నిజానికి కొన్ని శక్తివంతమైన యోగాలు గురించి మనం వింటూ ఉంటాం. గజకేసరి యోగం, గురుచండాల యోగం, కాలసర్ప యోగం ఇలాంటివి. వీటిలో గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి? ఈ యోగం మనపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది? ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలి? ఇటువంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

    Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి? (pinterest)
    Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి? (pinterest)

    గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి?

    జాతకంలో గురువు, రాహువు కలిసి ఉంటే దానిని గురు రాహు దోషమని అంటారు. మన జాతక చక్రంలో 1, 4, 7, 10 స్థానాల్లో గురువు, రాహువు కలిసి ఉన్నట్లయితే దానిని గురు చండాల యోగమని అంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక గ్రహ మహాదశ నడుస్తుంది లేదా అంతర్దశలు నడుస్తూ ఉండొచ్చు. ఈ పరిస్థితి జాతకంలో ఉంటే అది ఆ వ్యక్తిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.

    జాతకంలో గురు చండాల యోగం ఉంటే ఎలా ప్రభావం పడుతుంది?

    ఎవరి జాతకంలో గురు చండాల యోగం ఉన్నట్లయితే కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. వాక్కుకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు రావచ్చు. అలాగే విద్యార్థులు జ్ఞాపకశక్తిని కోల్పోతారు. చదువులో ముందుకు వెళ్లలేరు. బాగా చదివే వారు కూడా వెనక్కి పడిపోతారు. మాటల్లో తడబాటు రావడం, మనసులో మాట్లాడినది బయటకు చెప్పినప్పుడు లోపాలు కనిపించడం వంటివి చూస్తారు. సంతానంలో సఖ్యత ఉండదు. వృత్తి, ఉద్యోగ వ్యవహారాల్లో కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు రావు. కాలం కలిసి రాదు.

    గురు చండాల యోగం స్త్రీ జాతకంలో ఉంటే ఏమవుతుంది?

    ఒకవేళ గురు చండాల యోగం ఎవరైనా స్త్రీ జాతకంలో ఉన్నట్లయితే, పెళ్లి తర్వాత ఆ స్త్రీ భర్త పురోభివృద్ధిపై ప్రభావం పడుతుంది. అలాగే దంపతుల మధ్య కలహాలు వస్తూ ఉండొచ్చు. మహిళ జాతకంలో ఈ యోగం ఉండి, పంచమ స్థానం బలంగా లేకపోతే సంతాన విషయంలో కూడా ప్రతికూలతను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గురు చండాల యోగం చాలా తక్కువ మంది పురుషుల జాతకాల్లోనే ఉంటుంది.

    జాతకంలో గురు చండాల యోగం ఉంటే ఎలాంటి పరిహారాలను పాటించాలి?

    1. ఒకవేళ ఎవరైనా వ్యక్తి జాతకంలో గురు చండాల యోగం ఉంటే వారు ఈ పరిహారాలను పాటించడం మంచిది. దాంతో సమస్యలు తగ్గుతాయి. గురు చండాల యోగం ఉన్న వ్యక్తి దత్తాత్రేయ స్వామిని ఆరాధించాలి. దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం పారాయణం చేయడం మంచిది.
    2. రాహువు ప్రభావం ఎక్కువైతే మంగళవారం, శనివారం రాహుకాల నియమాలను పాటించాలి. దుర్గాదేవిని ఆరాధించాలి.
    3. గురు చండాల యోగం ఉన్న వ్యక్తి అన్నదానం చేస్తే విశేష ఫలితం లభిస్తుంది.
    4. చదువులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న విద్యార్థులకు సహాయం చేయడం కూడా చాలా శ్రేయస్కరం.
    News/Rasi Phalalu/Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి, దీని వలన ఎలాంటి ఫలితాలను ఎదుర్కోవాలి?
    News/Rasi Phalalu/Guru Chandala Yogam: గురు చండాల యోగం అంటే ఏంటి, దీని వలన ఎలాంటి ఫలితాలను ఎదుర్కోవాలి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes