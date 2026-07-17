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    రాహు-కేతు సంచారం: డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!

    డిసెంబర్ 2026 వరకు రాహు-కేతువుల గ్రహ ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి సవాళ్లను తీసుకురానుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మేషం, వృషభం, కన్యా, ధనస్సు రాశుల వారు ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఉద్యోగం, కుటుంబ సంబంధాలు, ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

    Published on: Jul 17, 2026, 09:30:32 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహు-కేతువులను అత్యంత శక్తివంతమైన ఛాయా గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు. వీటి ప్రభావం వల్ల జీవితంలో అకస్మాత్తుగా ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. కొన్నిసార్లు అనుకున్న పనులు మధ్యలోనే ఆగిపోవడం, కారణం లేకుండానే ఒత్తిడికి లోనవ్వడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. డిసెంబర్ 2026 వరకు గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి, కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక, వృత్తిపరమైన విషయాల్లో మరింత జాగ్రత్త వహించడం అవసరమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    రాహు-కేతు సంచారం: డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
    రాహు-కేతు సంచారం: డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి రానున్న రోజుల్లో ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అనవసరమైన ఆర్థిక భారాల వల్ల నెలవారీ బడ్జెట్ అస్తవ్యస్తం కావొచ్చు. ముఖ్యంగా కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. వృత్తిపరంగా కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఆవేశానికి తావులేకుండా, ఇల్లు మరియు ఆఫీసు విషయాల్లో సంయమనంతో వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరికైనా అప్పు ఇచ్చేటప్పుడు లేదా పెద్ద మొత్తంలో నగదు లావాదేవీలు జరిపేటప్పుడు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాలి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి అభిప్రాయభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కోపంతో కాకుండా, సామరస్యపూర్వకంగా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమం. ఆదాయం, వ్యయాల మధ్య సరైన సమతుల్యత పాటించడం ఇప్పుడు చాలా ముఖ్యం.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారు ఉద్యోగం మరియు వ్యాపార రంగాల్లో మరింత శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కాకపోవడం వల్ల మానసిక ఆందోళన కలగవచ్చు. ఏదైనా కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా వ్యాపారం మొదలుపెట్టే ముందు తొందరపాటు వద్దు. ముఖ్యంగా చట్టపరమైన పత్రాలు, అగ్రిమెంట్ల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పని ఒత్తిడి మధ్యలో ఆరోగ్యాన్ని విస్మరించవద్దు. సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవడం అత్యవసరం.

    ధనస్సు రాశి

    రాశి వారికి ఇది పరీక్షా సమయం. కుటుంబంలో లేదా సన్నిహితులతో చిన్న విషయాలకే గొడవలు రావచ్చు. వాస్తవాలు తెలియకుండా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తినా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.

    కష్టాలను అధిగమించే మార్గాలు

    రాహువు కేతువుల ప్రభావం అందరిపై ఒకేలా ఉండదు. ఈ కాలాన్ని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలంటే అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపడకుండా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మేలు. నిత్యం దైవప్రార్థన చేయడం, మంచి పనులు చేయడం, తోచినంతలో పేదలకు సహాయం చేయడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటే ఎంతటి కష్ట కాలమైనా సులువుగా గడిచిపోతుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/రాహు-కేతు సంచారం: డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
    Home/Rasi Phalalu/రాహు-కేతు సంచారం: డిసెంబర్ 2026 వరకు ఈ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
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