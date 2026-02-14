Planetary Alignment 2026: ఒకే వరుసలో 6 గ్రహాలు.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు.. డబ్బు, విజయాలు ఇలా ఎన్నో!
ఫిబ్రవరి నెలలో కొన్ని గ్రహాలు వరుసగా ఉండడంతో వారి జీవితాల్లో మార్పు వస్తుంది. ఫిబ్రవరి 28న ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా 6 గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. పైగా ఈ ఆరు గ్రహాలు కూడా వరుసగా ఉండడంతో కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందబోతున్నారు. మరి ఏ రాశుల వారికి ఈ గ్రహాల వలన శుభ ఫలితాలు?
ఆరు గ్రహాలు
ఫిబ్రవరి 28న ఒకే సరళరేఖపై ఆరు గ్రహాలు కూడా ఉండబోతున్నాయి. ఏకగోళ సంఘటన కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు. మరి ఏ రాశుల వారికి ఈ గ్రహాల వలన శుభ ఫలితాలు కలగబోతున్నాయి? అసలు వారు ఎలాంటి మార్పులు చూస్తారో తెలుసుకుందాం.
ఫిబ్రవరి 28న ఒకే సరళరేఖపై ఆరు గ్రహాలు
బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు, గురువు, యురేనస్, నెప్ట్యూన్ ఒకే సరళరేఖపైకి రాబోతుండడంతో మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు రాబోతున్నాయి. ఈ అదృష్ట రాశులకు అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశుల వారు చాలా విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొంది ఆనందంగా ఉండబోతున్నారు. జీవితంలో చాలా మార్పులు కూడా వస్తాయి.
1.మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ గ్రహాల మార్పుతో శుభ ఫలితాలు కలగబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కొత్త ఉద్యోగాన్ని పొందుతారు. వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. మేష రాశి వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఎక్కువవుతుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. పని ప్రదేశంలో కొత్త ఎనర్జీ వస్తుంది. జీవితంలో కూడా చాలా మార్పులు వస్తాయి.
2.కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో కన్యా రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఈ గ్రహాల కలయికతో ఈ రాశి వారి అదృష్టం పెరుగుతుంది. అనుకున్న వాటిని పూర్తి చేస్తారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. వివిధ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా అనేక లాభాలు ఉంటాయి.
3.మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ గ్రహాల సంచారంలో మార్పు శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. అనేక విధాల ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి మార్పులు చూస్తారు. కుటుంబ జీవితం కూడా ఆనందంగా ఉంటుంది. పెళ్లి కాని వారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఆనందంగా ఉంటారు. ఇలా ఈ రాశి వారు కూడా అనేక విధాలుగా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు.