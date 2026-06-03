త్రిపుష్కర యోగంతో ఈ రాశుల వారి దరిద్రం తీరినట్లే, ఇకపై పట్టిందల్లా బంగారమే!
త్రిపుష్కర యోగం అత్యంత శుభప్రదమైన, ప్రయోజనకరమైన యోగాలలో ఒకటి. ఈ యోగం జూన్ 16వ తేదీ, మంగళవారం నాడు ఏర్పడుతుంది. ఏ నాలుగు రాశుల వారికి అత్యంత ప్రయోజనకరమైన యోగం ఉందో చూద్దాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఒక ప్రత్యేక యోగ తిథి, వారం, నక్షత్రం కలయిక వల్ల త్రిపుష్కర యోగం ఏర్పడుతుందని అంటారు. ఆదివారం, మంగళవారం, శనివారం రోజులలో కొన్ని ప్రత్యేక నక్షత్రాల సంచారంతో పాటు రెండో, ఏడో లేదా ద్వాదశి తిథి ఏర్పడటం వల్ల త్రిపుష్కర యోగం ఏర్పడుతుందని చెబుతారు. 2026 జూన్ 16న ఏర్పడనున్న త్రిపుష్కర యోగం ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశిచక్ర గుర్తులకు చెందిన వ్యక్తులు చాలా ప్రయోజనాలను, మరిన్ని లాభాలను పొందుతారు. ఈ త్రిపుష్కర యోగం మేష రాశితో సహా 4 రాశిచక్ర గుర్తులకు చెందిన వ్యక్తులకు చాలా శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది.
మేషరాశి
జూన్ 16వ తేదీన ఏర్పడే త్రిపుష్కర యోగం వల్ల మేష రాశి వారు ఈ కాలంలో అత్యధిక ఆర్థిక లాభాలను ఆర్జిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ శుభ యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల, మేష రాశి వారు ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా కూడా అత్యధిక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా జూన్ 16వ తేదీన ఏర్పడే త్రిపుష్కర యోగం కారణంగా మేష రాశి వారు ఈ కాలంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వా రా అత్యధిక ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. ఈ శుభ యోగం అనుగ్రహం వల్ల మేష రాశి వారు ఆరోగ్య పరంగా కూడా మంచి సమయాన్ని గడిపే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
ఈ కాలంలో త్రిపుష్కర యోగం ఏర్పడటం వల్ల సింహ రాశి వారికి భారీ లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. జూన్ 16న ఏర్పడనున్న ఈ శుభ యోగం కారణంగా సింహ రాశి వారు తమ జీవితంలో ఎంతో పురోగతి సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ కాలంలో సింహ రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా బలపడుతుంది. త్రిపుష్కర యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో సింహ రాశి వారి గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలలో ఎంతో వృద్ధిని చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ శుభ యోగం ఏర్పడటం వల్ల వారి ఇళ్లలోకి ఆనందం వెల్లివిరియడంతో సింహ రాశి వారు మరింత సౌకర్యవంతంగా జీవించగలుగుతారు.
కన్యా రాశి
జూన్ 16న ఏర్పడే త్రిపుష్కర యోగం వల్ల అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ కాలం కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ శుభ సందర్భంలో కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు త్రిపుష్కర యోగం అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో కన్యారాశి వారికి జ్ఞానం, మేధస్సు, విద్యకు సంబంధించిన రంగాలలో గొప్ప విజయం సాధించే అవకాశాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఈ కాలం కన్యారాశి వారికి చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
జూన్ 16న ఏర్పడనున్న త్రిపుష్కర యోగం కారణంగా మకర రాశి వారికి గరిష్ట ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు ఆర్థికంగా కూడా బలంగా ఉంటారు. మకర రాశి వారికి పితృ సంపద విషయంలో కూడా వరుస లాభాలు పొంది, తద్వారా గరిష్ట ప్రయోజనాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. త్రిపుష్కర యోగం ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల జూన్ 16 తర్వాత మకర రాశి వారు వేసే ప్రతి అడుగులోనూ అపారమైన విజయాన్ని పొందుతారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More