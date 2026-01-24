Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Ratha Saptami 2026 Wishes: రథసప్తమి 2026 విషెస్ & కోట్స్.. ఈ సూర్య శ్లోకాలతో శుభాకాంక్షలు తెలపండి!

    రథసప్తమి నాడు సూర్యుణ్ని ఆరాధించడం వలన సూర్యుని అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ఈ రథసప్తమి సందర్భంగా మీరు మీ బంధుమిత్రులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలా? అయితే రథసప్తమి కోసం మీ బంధుమిత్రులతో షేర్ చేసుకోవడానికి శ్లోకాలతో కూడిన విషెస్‌ను చెప్పేయండి. 

    Published on: Jan 24, 2026 3:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రథసప్తమి (Ratha Saptami 2026) చాలా విశేషమైన రోజు. రథసప్తమి నాడు సూర్యుణ్ని ఆరాధించడం వలన సూర్యుని అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసం శుద్ధ సప్తమి నాడు రథ సప్తమిని జరుపుకుంటాము. ఈ ఏడాది జనవరి 25, ఆదివారం నాడు వచ్చింది.

    Ratha Saptami 2026 Wishes: రథసప్తమి 2026 విషెస్ & కోట్స్ (pinterest)
    Ratha Saptami 2026 Wishes: రథసప్తమి 2026 విషెస్ & కోట్స్ (pinterest)

    ఈ రథసప్తమి సందర్భంగా మీరు మీ బంధుమిత్రులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే రథసప్తమి కోసం మీ బంధుమిత్రులతో షేర్ చేసుకోవడానికి శ్లోకాలతో కూడిన విషెస్‌ను చెప్పేయండి. మరి ఇక ఆలస్యం ఎందుకు? వీటిపై ఒక లుక్ వేసేయండి.

    రథసప్తమి 2026 విషెస్ & కోట్స్, రథసప్తమి 2026 శ్లోకాలతో కోట్స్

    ఆ సూర్యభగవాని ఆశీస్సులతో మీ జీవితం ప్రకాశవంతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు.

    సూర్య అనుగ్రహం ఎప్పుడూ మీతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు.

    సూర్యుడు శాంతి, ఆనందం, ఆరోగ్యం, సంపద ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నాను. రథసప్తమి 2026 శుభాకాంక్షలు.

    నమః సూర్యాయ శాంతాయా, సర్వరోగ నివారిణి

    ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యం, దేహి దేహి దేవ: జగత్పతే

    రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు.

    ఈ రథసప్తమి వేళ సూర్యుని అనుగ్రహంతో మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.. హ్యాపీ రథసప్తమి.

    జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః

    నమో నమ స్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

    రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు

    బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే తు మహేశ్వరః

    అస్తకాలే స్వయం విష్ణుః త్రయీమూర్తిర్దివాకరః

    రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు!

    జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః

    నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః

    నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః

    నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః

    మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు..

    ప్రత్యక్ష నారాయణుడి ఆశీస్సులుతో మీకు ఎల్లప్పుడూ సిరి సంపదులు, ఆయురారోగ్యాలు ఉండాలని కోరుతూ.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు..

    సప్త సప్త మహా సప్త, సప్త ద్వీపా వసుంధరా

    సప్తార్క పర్ణ మాధాయ సప్తమి రధ సప్తమి

    మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు..

    బ్రహ్మస్వరూప ఉదయే మధ్యాహ్నే తు మహేశ్వరః

    అస్తకాలే స్వయం విష్ణుః త్రయీమూర్తిర్దివాకరః

    రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు

    ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహర్ద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో ఆదిత్య ప్రచోదయాత్.. మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు..

    కాలాత్మా సర్వభూతాత్మా వేదాత్మా విశ్వతోముఖః

    జన్మమృత్యుజరావ్యాధి సంసారభయనాశనః

    మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు రథసప్తమి శుభాకాంక్షలు..

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Ratha Saptami 2026 Wishes: రథసప్తమి 2026 విషెస్ & కోట్స్.. ఈ సూర్య శ్లోకాలతో శుభాకాంక్షలు తెలపండి!
    News/Rasi Phalalu/Ratha Saptami 2026 Wishes: రథసప్తమి 2026 విషెస్ & కోట్స్.. ఈ సూర్య శ్లోకాలతో శుభాకాంక్షలు తెలపండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes