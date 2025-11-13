Edit Profile
    పగడాలను ధరిస్తే ఈ సమస్యలన్నీ తగ్గుతాయి, ఏ రాశుల వారు ధరిస్తే మంచిదో తెలుసుకోండి!

    రత్నశాస్త్రం ప్రకారం చాలా మంది సమస్యలను తొలగించుకోవడానికి రాళ్లను ధరిస్తారు. పగడాన్ని ఎవరు ధరిస్తే మంచిది? ఏ రాశి వారికి పగడం శుభప్రదం? వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రత్న శాస్త్రం ప్రకారం పగడాన్ని ధరిస్తే బలం, ధైర్యం కలుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకోవచ్చు, విజయాలను అందుకోవచ్చు.

    Published on: Nov 13, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    చాలామంది రకరకాల రత్నాలను, రాళ్లను ధరిస్తూ ఉంటారు. జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా మేరకు రత్నాలను ధరించడం వలన శుభాలు కలుగుతాయి. రత్నశాస్త్రం ప్రకారం చాలామంది సమస్యలను తొలగించుకోవడానికి రాళ్లను ధరిస్తారు. పగడాన్ని ఎవరు ధరిస్తే మంచిది? ఏ రాశి వారికి పగడం శుభప్రదం? వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. రత్న శాస్త్రం ప్రకారం పగడాన్ని ధరిస్తే బలం, ధైర్యం కలుగుతాయి.

    పగడాలను ధరిస్తే ఈ సమస్యలన్నీ తగ్గుతాయి (pinterest)
    పగడాన్ని ధరించడం వలన ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించుకోవచ్చు, విజయాలను అందుకోవచ్చు, నష్టాలు, కష్టాలు తొలగిపోతాయి. అయితే పగడాన్ని ధరించే ముందు మీరు రాశి ప్రకారం చూసుకోవాలి. మీ రాశికి అనుగుణమైన రాయినే ధరిస్తే మంచిది. రత్నాలను ధరించే ముందు జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. పగడాన్ని ధరిస్తే సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి. అయితే మరి పగడాల గురించి, పగడాలు ఏ రాశి వారు ధరిస్తే మంచిది వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    పగడాలను ధరిస్తే ఈ సమస్యలు తీరుతాయి

    ఎవరికి జాతకంలో కుజదోషం ఉన్నట్లయితే, జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా తీసుకుని పగడాన్ని ధరించడం ఉత్తమం. అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోయి సంతోషంగా ఉండవచ్చు. మానసిక బలం పెరుగుతుంది, ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుతుంది. పగడాన్ని ధరించడం వలన నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం బలపడుతుంది, ఉత్సాహం ఎక్కువవుతుంది, సానుకూల ఆలోచనలు మొదలవుతాయి. పగడాన్ని ధరిస్తే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే.

    శరీరంలో శక్తి పెరగడానికి, వ్యాధులను తగ్గించడానికి కూడా పగడం సహాయపడుతుంది. వైవాహిక జీవితంలోని సమస్యలు పగడాన్ని ధరించడం వలన తగ్గుతాయి. సంబంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. అవగాహన, ప్రేమ, స్థిరత్వాన్ని పొందడానికి కూడా వీలవుతుంది. పగడాన్ని ధరిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుండి కూడా బయటపడొచ్చు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. వ్యాపార వృద్ధి, లాభాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా పొందవచ్చు. పగడాలను ధరించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.

    ఈ రాశుల వారికి పగడం మంచిది

    మేష రాశి, వృశ్చిక రాశి వారు ధరిస్తే శుభఫలితాలు ఎదురవుతాయి. పైన చెప్పిన లాభాలన్నీ ఉంటాయి. ధరించాలి అనుకుంటే జ్యోతిష్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.

    పగడాన్ని ఈ రాశుల వారు ధరించకూడదు

    వృషభ రాశి, కుంభ రాశి, తులా రాశి వారు పగడాన్ని ధరించడం మంచిది కాదు. వీళ్లు ఎర్రటి పగడాలను ధరించడం వలన సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.

