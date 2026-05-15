    శని దోషం నుంచి బయటపడేందుకు శని అమవాస్య రోజున చేయాల్సిన పనులు

    అమావాస్య శనివారం నాడు వస్తుంది కాబట్టి, ఈ రోజును శని అమావాస్య అని పిలుస్తారు. శనికి సంబంధించిన సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి 2026 శని అమావాస్య నాడు ఏ పనులు చేయవచ్చు? శని దోషం నుండి విముక్తి పొందడానికి ఈ రోజున ఏ పనులు చేయవచ్చు?

    Published on: May 15, 2026 4:16 PM IST
    By Anand Sai
    అమావాస్య తిథి శనివారం నాడు వస్తే, దానిని శని అమావాస్య అంటారు. ఈసారి మే 16వ తేదీన వస్తుంది. శని దేవుని అనుగ్రహం పొందాలనుకునే వారికి, శని దోషం నుండి విముక్తి పొందాలనుకునే వారికి, లేదా శనికి సంబంధించిన ఏవైనా సమస్యల నుండి బయటపడాలనుకునే వారికి శని అమావాస్య తిథి చాలా ముఖ్యమైనది. ఈ అమావాస్య శనివారం నాడు వస్తుంది కాబట్టి, దీనిని శనిశ్చరీ అమావాస్య, శని అమావాస్య లేదా శని జయంతి అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రోజున శని దేవుడిని పూజించడం, శనికి సంబంధించిన పనులు చేయడం లేదా శని మంత్రాలను జపించడం వల్ల సడేసతి శని దోషం తొలగిపోతుంది. దీనివల్ల శనికి సంబంధించిన చెడు ప్రభావాలు తగ్గుతాయని నమ్ముతారు. 2026వ సంవత్సరంలో శని అమావాస్య లేదా శని జయంతిని మే 16వ తేదీ, శనివారం నాడు జరుపుకొంటారు.

    శని అమవాస్య 2026
    ఆంజనేయుడి పూజ

    శని అమావాస్య రోజున హనుమంతుడిని, అంటే ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడం చాలా ప్రయోజనకరంగా పరిగణిస్తారు. ఈ రోజున ఆంజనేయ స్వామిని పూజించడంతో పాటు, హనుమాన్ చాలీసా కూడా పఠించాలి. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం ద్వారా మీకు శని సడేసతి, శని ధైయా నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. చాలా మంది శని దోషం లేదా శనికి సంబంధించిన సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి హనుమంతుడిని లేదా ఆంజనేయ స్వామిని పూజిస్తారు.

    శని మంత్రం

    శని అమావాస్య రోజున శనికి సంబంధించిన వస్తువులను దానం చేయడం మాత్రమే ప్రయోజనం కలిగించదు. ఈ రోజున శని దేవుని మంత్రాలను జపించడం కూడా ప్రయోజనకరం. శని అమావాస్య రోజున, మీరు మీ సమీపంలోని శని ఆలయాన్ని సందర్శించి, శని మంత్రాన్ని జపించాలి. శని అమావాస్య రోజున ''ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః'' మంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా, మీకు శని దేవుని ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయని నమ్మకం. ఈ ఒక్క మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించాలని గుర్తుంచుకోండి.

    నల్లని వస్తువులు దానం చేయండి

    శని అమావాస్య రోజున నల్లని వస్తువులను దానం చేయాలి. ఎందుకంటే శనికి నలుపు రంగు అంటే చాలా ఇష్టం. శనివారం నాడు శనికి ప్రియమైన నల్లని వస్తువులను దానం చేయడం చాలా శుభప్రదం. సాధారణంగా నల్ల నువ్వులు, నల్లని బట్టలు, ఇనుప పాత్రలు, ఆవ నూనె - నల్ల మినప పప్పు దానం చేయాలి.

    ఛాయాదానం చేయండి

    శని సడే సతి లేదా శని ధైయాతో బాధపడేవారికి ఛాయాదానం చేయడం ఒక ముఖ్యమైన పరిహారంగా పరిగణిస్తారు. ఛాయాదానం చేయడానికి మీరు ఒక ఇనుప లేదా కంచు పళ్ళెం తీసుకోవాలి. దానిలో ఆవనూనె పోయాలి. తరువాత ఆ నూనెలో మీ ముఖాన్ని చూసుకోవాలి. దీని తరువాత ఆ గిన్నెను నూనెతో పాటు అవసరమైన వారికి లేదా పేదలకు దానం చేయండి. అలా చేయలేకపోతే.. దానిని నేరుగా శని ఆలయానికి తీసుకురండి. శని అమావాస్య రోజున ఈ పని చేయడం ద్వారా మీరు కష్టాలు, ప్రతికూలతల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

