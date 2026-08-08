రుద్రాక్ష ధరించే ముందు ఈ నియమాలు తప్పక తెలుసుకోండి.. శివ మహాపురాణం ఏం చెబుతోంది?
రుద్రాక్షను అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. శివ మహాపురాణం ప్రకారం రుద్రాక్షను ధరించేటప్పుడు దాని పరిమాణం, ఆకారం, సహజసిద్ధమైన రంధ్రం, నాణ్యత వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి. రుద్రాక్ష ధరించే వారు మాంసాహారం, తామసిక ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉంటూ శివ నామస్మరణ చేయాలని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు సూచిస్తున్నాయి.
శివ మహాపురాణంలో పేర్కొన్న నిబంధనల ప్రకారం రుద్రాక్ష ధారణకు ప్రత్యేకమైన పద్ధతులున్నాయి. రుద్రుని అనుగ్రహం పొందడానికి ఏ రకమైన రుद्राక్ష ధరించాలి, ఎలాంటి వాటిని అసలు వాడకూడదో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకోండి.
హిందూ ధర్మంలో రుద్రాక్షకు అత్యంత పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. పాపాలను హరించి, భక్తులకు భోగభాగ్యాలను, మోక్షాన్ని ప్రసాదించే దివ్య స్వరూపంగా శివ భక్తులు దీనిని భావిస్తారు. ప్రతి శ్రావణ మాసంలో లేదా శివారాధన సమయంలో చాలామంది భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో రుద్రాక్షను ధరిస్తుంటారు. అయితే, దీనిని ఏ పద్ధతిలో ధరించాలి, ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి అనే దానిపై శివ మహాపురాణంలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. భక్తులు వీటిని విధిగా పాటించాలని ఆధ్యాత్మిక గురువులు సూచిస్తున్నారు.
రుద్రుని అనుగ్రహం
శివ మహాపురాణంలో తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రుద్రాక్ష పరిమాణాన్ని బట్టి దాని ఫలితాలు మారుతుంటాయి. సాధారణంగా రుద్రాక్ష ఎంత చిన్నదిగా ఉంటే అంతటి శుభఫలితాలను ఇస్తుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ఉసిరికాయంత పరిమాణం గల రుద్రాక్ష సమస్త విఘ్నాలను తొలగిస్తుందని విశ్వాసం.
రుద్రాక్షను ఎంచుకునేటప్పుడు దాని ఆకారం, సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన రంధ్రం వంటి అంశాలను పరిశీలించాలి. ఎటువంటి మానవ ప్రమేయం లేకుండా దానంతట అదే దారం వెళ్లేందుకు అనువుగా రంధ్రం ఉన్న రుద్రాక్ష అత్యుత్తమమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
రుద్రాక్ష ధరించిన వారు కచ్చితంగా పాటించాల్సిన నియమాలు
రుద్రాక్షను కేవలం ఒక ఆభరణంగా కాకుండా పవిత్రమైన పూజా వస్తువుగా భావించాలి. దీనిని ధరించిన వారు కొన్ని కఠినమైన నియమాలను పాటించడం తప్పనిసరి. ముఖ్యంగా ఆహారపు అలవాట్లలో ఎంతో నిగ్రహం అవసరం.
రుద్రాక్ష ధరించిన వారు మాంసాహారం జోలికి వెళ్లకూడదు. అలాగే, తామసిక ఆహార పదార్థాలైన ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి, ములక్కాడ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని శాస్త్రాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఈ నియమాలను పాటిస్తూ శివ నామస్మరణ చేయడం వల్ల పరిపూర్ణమైన ఆధ్యాత్మిక ఫలితాలు దక్కుతాయి.
ఎలాంటి రుద్రాక్షలను అస్సలు ధరించకూడదు?
మార్కెట్లో లభించే ప్రతి రుద్రాక్ష ధారణకు యోగ్యమైనది కాదు. కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలు లేని వాటిని ధరిస్తే వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పురుగులు తిన్నట్లుగా రంధ్రాలు పడినవి, విరిగిపోయినవి (ఖండితమైనవి), పగిలిన రుద్రాక్షలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పూజకు లేదా ధారణకు ఉపయోగించకూడదు. అలాగే ముళ్లు లేనివి, పుండ్లు లేదా మచ్చలు ఉన్నవి, పూర్తి గోళాకారంలో లేని రుద్రాక్షలను పక్కన పెట్టేయాలి. ఎంతో ఆలోచించి, నిపుణుల సలహాతో నాణ్యమైన రుద్రాక్షను ఎంపిక చేసుకోవడం ఉత్తమం.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More