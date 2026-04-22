    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కటాక్షం.. ఉత్తరభాద్రపదలో శని సంచారం, మే 17 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!

    Saturn Transit 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడి గమనం అత్యంత కీలకమైనది. ప్రస్తుతం మీన రాశిలోని ఉత్తరభాద్రపద నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్న శని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన రాజయోగం పట్టనుంది. ముఖ్యంగా మే 17 వరకు ఈ రాశుల జాతకం పూర్తిగా మారిపోనుంది. 

    Published on: Apr 22, 2026 10:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఖగోళ మార్పుల్లో శని గ్రహం రాశి మారడమే కాదు, నక్షత్ర సంచారం కూడా మానవ జీవితాలపై పెను ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీన రాశిలో ఉంటూ, తన స్వనక్షత్రమైన ఉత్తరభాద్రపద నాలుగో పాదంలో ఉన్నాడు. 2026 ఏప్రిల్ 17న ప్రారంభమైన ఈ నక్షత్ర గోచరం, మే 17 మధ్యాహ్నం వరకు కొనసాగుతుంది. శని తన సొంత నక్షత్రంలో ఉండటం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ క్రమంలో ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టనుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కటాక్షం.. ఉత్తరభాద్రపదలో శని సంచారం
    Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కటాక్షం.. ఉత్తరభాద్రపదలో శని సంచారం

    1.కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక పురోగతి, కుటుంబ సౌఖ్యం

    ఉత్తరభాద్రపద నక్షత్రంలో శని సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

    ఆర్థిక పరిస్థితి: చాలా కాలంగా వేధిస్తున్న ధన సంబంధిత సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి.

    వ్యాపారం: సొంతంగా వ్యాపారం చేసే వారికి భారీ లాభాలు వచ్చే అవకాశముంది. ముఖ్యంగా కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

    ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. జంక్ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉంటే మంచిది.

    2.మిథున రాశి: కెరీర్‌లో పదోన్నతి.. పెండింగ్ పనులకు మోక్షం

    మిథున రాశి వారికి శని దేవుడి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉన్నాయి. మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు వృత్తిపరంగా ఎదుగుదల కనిపిస్తోంది.

    ఉద్యోగం: ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.

    కుటుంబం: ఇంటి సభ్యులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే ప్లాన్ చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న విభేదాలు తొలగి, సంబంధం మరింత బలపడుతుంది.

    జీవనశైలి: ప్రకృతితో గడపడం వల్ల మీ మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, కొత్త ఉత్సాహం లభిస్తుంది.

    3.వృశ్చిక రాశి: విదేశీ యోగం.. సంతాన సౌఖ్యం

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు. శని ప్రభావం వల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    విదేశీ అవకాశాలు: విదేశాలతో వ్యాపార లావాదేవీలు నడిపేవారికి ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. కొత్త ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లకు ఇది అనుకూలమైన కాలం.

    సంతానం: మీ పిల్లల నుంచి ఏదైనా శుభవార్త వింటారు. వారి చదువు లేదా కెరీర్ విషయంలో ఉన్న ఆందోళనలు తొలగిపోతాయి.

    మానసిక స్థితి: పాత బాకీలు వసూలు కావడంతో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. దీని వల్ల ఒత్తిడి తగ్గి ప్రశాంతంగా ఉంటారు.

    శని దేవుడు కర్మ ప్రదాత. ఉత్తరభాద్రపద నక్షత్రంలో ఆయన సంచారం కష్టపడే తత్వం ఉన్నవారికి అపారమైన సంపదను, గౌరవాన్ని అందిస్తుంది. పైన పేర్కొన్న రాశుల వారు ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో తిరుగుండదు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కటాక్షం.. ఉత్తరభాద్రపదలో శని సంచారం, మే 17 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!
    News/Rasi Phalalu/Saturn Transit 2026: శని దేవుడి కటాక్షం.. ఉత్తరభాద్రపదలో శని సంచారం, మే 17 వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!
