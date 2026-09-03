Krishna Janmashtami Astrology :కృష్ణాష్టమికి 4 యోగాలు.. ఈ 4 రాశుల వారికి చాలా లక్కు, పాజిటివ్ ఎనర్జీ!
కృష్ణాష్టమి నాడు రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ గ్రహ కలయికల ఫలితాలు కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు.
శ్రీకృష్ణ భగవానుడి జన్మదినమైన కృష్ణాష్టమిని ఈ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 4న జరుపుకొంటారు. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ రోజున గ్రహ సంచారాలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కృష్ణాష్టమి రోజున అనేక ముఖ్యమైన గ్రహాలు బలమైన స్థానాల్లో ఉండటం వల్ల, కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని విజయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజున, చంద్రుడు వృషభ రాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటే, గురుడు కర్కాటక రాశిలో ఉచ్చ స్థితిలో ఉంటాడు. దీనివల్ల హంస రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా సూర్యుడు తన స్వంత రాశి అయిన సింహరాశిలో, శుక్రుడు తన స్వంత రాశి అయిన తులారాశిలో ఉండటం వల్ల మాలవ్య రాజయోగం ఫలిస్తుంది.
అంతేకాకుండా సింహరాశిలో బుధుడు సూర్యునితో కలవడం బుధాదిత్య యోగం ఏర్పరుస్తుంది. కుజ, శుక్ర గ్రహాల స్థానాలు నవపంచమ యోగం ఏర్పరుస్తాయి. ఈ విధంగా ఒకే రోజున అనేక శుభ గ్రహ సంయోగాలు ఏర్పడటం జ్యోతిష్య శాస్త్ర దృక్కోణం నుండి చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహాల ప్రభావం వల్ల చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన కొన్ని రాశుల వారి పనులు మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు.
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి ఈ కృష్ణాష్టమి సమయం కొత్త ఆరంభాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగ లేదా వ్యాపార అవకాశాలు సమకూరవచ్చు. మధ్యలోనే నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులను తిరిగి ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీకు పనిలో అదనపు బాధ్యతలు లభించవచ్చు. దీనితో పాటు మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు పాత కస్టమర్లు లేదా పరిచయాల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. రావలసిన బకాయి డబ్బు అందే అవకాశం కూడా ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ కృష్ణాష్టమి కాలం వృత్తిపరమైన ఎదుగుదలకు అనుకూలమైన మలుపును తీసుకురాగలదు. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగావకాశం లేదా పదోన్నతికి సంబంధించిన శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు మారాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు తమ విస్తరణ ప్రణాళికలను కొనసాగించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుందనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి లేదా రావలసిన డబ్బు నుండి ఆదాయం రావచ్చు. కుటుంబంలో బాధ్యతలు పెరిగినప్పటికీ, సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రేమ, వైవాహిక సంబంధాలలో బంధాలు బలపడతాయి. విద్యార్థులకు సరైన మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది.
సింహ రాశి
ఈ కృష్ణాష్టమి సింహరాశి వారికి చాలా ముఖ్యమైనది. సూర్యుడు తన స్వంత రాశిలో ఉండటం వలన, మీ ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. సూర్య, బుధ గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన బుధాదిత్య యోగం మీ ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, నిర్ణయాలు తీసుకునే నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుస్తుంది. మీకు పనిలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు. మీరు చేపట్టే ప్రాజెక్టులు మీ పై అధికారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు కొత్త ఒప్పందాలు లేదా భాగస్వామ్యాలను కుదుర్చుకునే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలను కనుగొనవచ్చు. ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో ఏర్పరచుకునే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో మీకు ఉపయోగపడతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి రోజున చంద్రుడు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండటం మీ మానసిక స్థితికి, ఆత్మవిశ్వాసానికి శుభసూచకం. దీనివల్ల మీరు ముఖ్యమైన విషయాలపై స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. పనిలో మీ సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు. మీ సూచనలు, మీరు పనిచేసే విధానం మీ పై అధికారులతో ప్రశంసించబడవచ్చు. వ్యాపారంలో, వినియోగదారులు, పాత పరిచయాల ద్వారా లాభ అవకాశాలు ఏర్పడవచ్చు. పొదుపును పెంచుకోవడానికి, ఆర్థిక పరిస్థితిని పటిష్టం చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చలు జరగవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More