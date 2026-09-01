Krishnashtami Lucky Rasis: కృష్ణాష్టమి నుంచి ఈ 5 రాశుల దశ తిరగనుంది.. ఊహించని లాభాలు!
కృష్ణాష్టమి రోజున రోహిణి నక్షత్రంతో పాటు హర్షణ, సర్వార్థ సిద్ధి యోగాల సంయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ శుభ గ్రహ, నక్షత్ర స్థితుల ప్రభావం 12 రాశులపై ఉన్నప్పటికీ, కర్కాటకం, వృషభం, సింహం, తులా, ధనుస్సు రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది.
కృష్ణాష్టమి వచ్చేస్తోంది. కృష్ణాష్టమి కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రమే బాగా కలిసి రాబోతుంది. కృష్ణాష్టమి నాడు గ్రహాలు, నక్షత్రాల ప్రత్యేక స్థితి కారణంగా జ్యోతిష్యపరంగా ఎంతో ముఖ్యమైనదిగా భావిస్తున్నారు. ఆరోజు రోహిణి నక్షత్రంతో పాటు హర్షణ, సర్వార్థ సిద్ధి యోగాల సంయోగం ఏర్పడబోతోంది.
12 రాశుల వారిపై యోగాల ప్రభావం ఉన్నా, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం కృష్ణాష్టమికి శుభ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు. మరి కృష్ణాష్టమితో ఏ రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను పొందబోతున్నారు? ఏ రాశుల వారికి ధనం, విజయం, అదృష్టం రాబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం.
కృష్ణాష్టమికి ఈ రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది.. అనేక విధాలుగా లాభాలు
1.కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి నుంచి బాగా కలిసి రాబోతుంది. ఈ సమయంలో మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి తగ్గి మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా మారుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఇది అద్భుతమైన సమయం. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఇంటి వాతావరణం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
2.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శుభగ్రహాల సంయోగం వలన ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఎప్పటినుంచో నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి వస్తుంది. ఉద్యోగస్తులు కెరీర్లో దూసుకెళ్లిపోతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది.
3.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి రోజున ఏర్పడే శుభయోగాల వలన బాగా కలిసి రాబోతోంది. పెండింగ్లోనే ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. న్యాయపరమైన వివాదాల్లో ఉపశమనం కలుగుతుంది. తీర్పు అనుకూలంగా వస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. కార్యాలయంలో కష్టపడి పని చేస్తే ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
4.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి నుంచి బాగుంటుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో ఈ సమయం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులకు సంబంధించిన నిర్ణయాలలో లాభాలను పొందుతారు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకోండి. భాగస్వామ్యంతో చేసే పనుల్లో మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహన, సమన్వయం మెరుగుపడతాయి.
5.ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి జన్మాష్టమి నుంచి శుభయోగాలు ఏర్పడతాయి. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో విజయాలను అందుకుంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎప్పటినుంచో నిలిచిపోయిన పనులు అన్నీ కూడా ఈ సమయంలో వేగంగా పూర్తవుతాయి.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More