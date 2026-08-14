ఈ ఏడాది కృష్ణాష్టమి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఈరోజు ఇలా పూజ చేయండి.. ఇంట్లో సుఖ శాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని నమ్మకం!
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి 2026 సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం జరుపుకోనున్నారు. శ్రావణ కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి సెప్టెంబర్ 4 తెల్లవారుజామున ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 5 వరకు కొనసాగుతుందని, రోహిణి నక్షత్రం కూడా కలవడంతో ఈ పర్వదినానికి మరింత ప్రాధాన్యత ఏర్పడిందని కథనం చెబుతోంది.
భగవాన్ శ్రీకృష్ణుని జన్మదిన వేడుక కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు ఏడాది పొడవునా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. కృష్ణ జన్మాష్టమి పర్వదినం రానే వస్తోంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 4, శుక్రవారం రోజున అత్యంత వైభవంగా జన్మాష్టమి వేడుకలను నిర్వహించనున్నారు.
శ్రావణ మాసం కృష్ణ పక్ష అష్టమి తిథి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ తెల్లవారుజామున 2 గంటల 25 నిమిషాలకు ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ రాత్రి 12 గంటల 13 నిమిషాల వరకు కొనసాగుతుంది. ఇదే రోజున రోహిణి నక్షత్రం కూడా తోడవడంతో ఈ పర్వదిన ప్రాధాన్యత మరింత సంతరించుకుంది. అందుకే అర్ధరాత్రి వేళ శ్రీకృష్ణుడిని పూజించడం వెనుక విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక నేపథ్యం ఉంది.
జన్మాష్టమి 2026
జన్మాష్టమి రోజున భక్తులు రోజంతా ఉపవాసం ఉండి, రాత్రి సమయంలో కన్నయ్య పుట్టిన వేళ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. లడ్డు గోపాలుడికి అభిషేకం చేసి, సరికొత్త పట్టు వస్త్రాలు అలంకరిస్తారు. వెన్న, మిశ్రమం సహా వివిధ రకాల పిండివంటలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. జన్మాష్టమి రోజున పూర్తి భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీకృష్ణుడిని కొలిస్తే ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం.
వెన్న, మిఠాయిలు నైవేద్యం
శ్రీకృష్ణుడికి వెన్న అంటే ఎంతో ప్రాణం. జన్మాష్టమి రోజు రాత్రి జరిగే పూజా సమయంలో లడ్డు గోపాలుడికి తప్పకుండా వెన్న, మిశ్రమం కలిపి నైవేద్యంగా పెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని కుటుంబ సభ్యులందరికీ పంపిణీ చేయాలి. కన్నయ్యకు నైవేద్యం సమర్పించే సమయంలో మనసులో పరిపూర్ణమైన భక్తి ఉండాలి. దేవుడి పూజలో ఆడంబరాల కంటే అంతర్గత భావనకే దేవుడు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు.
కృష్ణయ్యకు తులసి దళం సమర్పణ
శ్రీకృష్ణుడి పూజా కార్యక్రమంలో తులసి ఆకులకు అత్యున్నత స్థానం ఉంది. జన్మాష్టమి నాడు కాన్హకు ప్రసాదం పెట్టిన తర్వాత అందులో తప్పనిసరిగా తులసి దళాన్ని ఉంచాలి. మహా విష్ణువుకు తులసి అంటే ఎంతో ప్రీతికరమని, శ్రీకృష్ణుడు విష్ణువు యొక్క అవతారమే కాబట్టి ఈ ఆచారానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. తులసిని ఎప్పుడూ ఎంతో శుభ్రంగా, పవిత్రమైన మనసుతో దేవుడికి సమర్పించాలి.
అర్ధరాత్రి వెలిగించాల్సిన దీపం
శ్రీకృష్ణుడి జననం అర్ధరాత్రి వేళ జరిగింది కాబట్టి రాత్రి పూట పూజలు చేసే సంప్రదాయం వస్తోంది. పూజా సమయంలో గృహంలోని పూజా మందిరంలో ప్రత్యేకంగా దీపం వెలిగించాలి. ఆ తర్వాత భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీకృష్ణుని దివ్య నామాలను స్మరిస్తూ హారతి ఇవ్వాలి. దీపం వెలిగించే సమయంలో మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకుని కృష్ణ పరమాత్ముడిని ధ్యానించాలి.
ఈ మంత్రంతో కృష్ణ నామ స్మరణ
జన్మాష్టమి పర్వదినాన భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించిన విశిష్ట మంత్రాలను జపించడం వల్ల విశేష ఫలితం దక్కుతుంది. పూజ జరిగే సమయంలో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మంత్రాన్ని భక్తితో పలకాలి. ఒకవేళ పెద్ద మంత్రాలు చదవడం కుదరకపోతే, కనీసం మనసారా కృష్ణ నామాన్ని కొన్నిసార్లు స్మరించినా చాలు, ఆ భక్తిభావమే మిమ్మల్ని దేవుడికి చేరువ చేస్తుంది.
పేదలకు దానధర్మాలు
ఏ పండుగైనా దానధర్మాలు చేయడం మన సంస్కృతిలో భాగం. జన్మాష్టమి రోజున మీ శక్తి మేరకు అవసరమైన వారికి సాయం అందించాలి. ఎవరికైనా అన్నదానం చేయడం, వస్త్రాలు దానం చేయడం లేదా వారి రోజువారీ అవసరాలకు తగిన వస్తువులను అందించడం వంటివి పుణ్య కార్యాలుగా భావిస్తారు. దేవుడి పూజతో పాటు తోటి వారికి అండగా నిలవడం వల్ల మానసిక సంతృప్తితో పాటు దైవ కృప లభిస్తుంది.
జోల పాట, ఊయల సేవ
జన్మాష్టమి రాత్రి బాలకృష్ణుని రూపమైన లడ్డు గోపాలుడిని అందమైన ఊయలలో కూర్చోబెట్టి ఊపడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. భక్తులు స్వామివారికి ఊయల సేవ చేసి హారతి ఇస్తారు. ఈ సమయంలో ఇళ్లలో భజనలు, కీర్తనలతో కోలాహలం నెలకొంటుంది. పలు ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి వేళ కృష్ణ జన్మను గుర్తుచేసేలా ప్రత్యేక ఘట్టాలను అలంకరించి ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు.
జన్మాష్టమి పూజా ముహూర్తం
జన్మాష్టమి రోజున పూజను అర్ధరాత్రి నిశిత కాలంలో నిర్వహిస్తారు. ఢిల్లీ తదితర ప్రాంతాల్లో సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ రాత్రి 11 గంటల 57 నిమిషాల నుంచి సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12 గంటల 43 నిమిషాల వరకు పూజ చేయడానికి అత్యంత అనుకూలమైన సమయంగా పండితులు వెల్లడించారు. ప్రాంతాలను బట్టి నిశిత పూజా సమయంలో స్వల్ప తేడాలు ఉండవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More