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    జన్మాష్టమి నుంచి శరన్నవరాత్రుల వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!

    కృష్ణాష్టమి, పితృపక్షం, శరన్నవరాత్రుల వంటి పవిత్ర కాలం కర్కాటకం, మకరం, మీన రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలను అందించవచ్చని జ్యోతిష్య విశ్లేషణ చెబుతోంది. ఈ సమయంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తికావడం, ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు  లభించడం, ఆదాయ మార్గాలు పెరగడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చు.

    Published on: Aug 9, 2026, 10:24:02 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    కృష్ణాష్టమి, పితృపక్షం, శరన్నవరాత్రులు... హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన కాలం. ఆధ్యాత్మిక చింతనతో పాటు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయం ఎంతో కీలకం. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం మరి కొన్ని రోజుల్లో కర్కాటక, మకర, మీన రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందించనుంది.

    జన్మాష్టమి నుంచి శరన్నవరాత్రుల వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!
    జన్మాష్టమి నుంచి శరన్నవరాత్రుల వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!

    ఆధ్యాత్మిక శక్తితో శుభం

    పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ మూడు రాశుల వారు ఈ కాలంలో ప్రత్యేకమైన సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. వృత్తి జీవితంలో వేగం, ఆర్థిక స్థితిలో మెరుగుదల, కుటుంబంతో సత్సంబంధాలు ఈ రాశుల వారికి ఈ కాలంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణలు. పితృపక్షంలో పూర్వీకులను స్మరించుకోవడం, నవరాత్రుల్లో అమ్మవారిని ఆరాధించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.

    జన్మాష్టమి నుంచి నవరాత్రి వరకు, ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం

    కర్కాటక రాశి -నిలిచిపోయిన పనులు సానుకూలం

    కర్కాటక రాశి వారికి చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కొలిక్కి వస్తాయి. ఉద్యోగ రీత్యా మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించవచ్చు, ఇవి మీ భవిష్యత్తు కెరీర్‌కు పునాదిగా మారుతాయి. వ్యాపారులకు పాత పరిచయస్థుల ద్వారా కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది.

    అయితే, కొత్త పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకుండా అడుగు వేయడం ఉత్తమం. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి అందడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు లేదా అవసరాల కోసం జరిగే ఖర్చులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోగలరు. పితృపక్షంలో తర్పణం, దానధర్మాలు చేయడం మీకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    మకర రాశి- వృత్తిలో నూతన అవకాశాలు

    మకర రాశి వారికి కృష్ణాష్టమి నుంచి నవరాత్రుల వరకు కెరీర్ పరంగా సువర్ణావకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ మార్పు కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు నిలిచిపోయిన బకాయిలు వసూలు అవుతాయి.

    ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి, కానీ అనవసర ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ఏదైనా భారీ పెట్టుబడి పెట్టేముందు అన్ని పత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. నవరాత్రుల్లో అమ్మవారి ఆరాధనతో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.

    మీన రాశి- అదృష్టం మీ వెంటే

    మీన రాశి వారికి ఈ కాలంలో అదృష్టం పూర్తిస్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తి కావడం మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటుతో సంక్లిష్టమైన సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.

    ఉద్యోగార్థులకు శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు లాభసాటిగా మారతాయి. ఆర్థికంగా పాత బకాయిలు చేతికి అందుతాయి, అదనపు ఆదాయ మార్గాలు దొరుకుతాయి. అయితే ఎంత ఆదాయం వచ్చినా పొదుపు విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జన్మాష్టమి నుంచి శరన్నవరాత్రుల వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!
    Home/Rasi Phalalu/జన్మాష్టమి నుంచి శరన్నవరాత్రుల వరకు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టమే అదృష్టం!
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