ఆగష్టు 11న గురు-చంద్రుల కలయిక కారణంగా ఈ 3 రాశుల వారికి జాక్పాట్!
జ్యోతిషశాస్త్రంలో చంద్రుడిని మనస్సుకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. చంద్రుడు స్వల్ప వ్యవధిలో రాశిని మారుస్తాడు. ఇతర గ్రహాలతో కలిసి శుభ లేదా అశుభ యోగాలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది మానవ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది.
చంద్రుడు ఆగస్టు 11న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. గురు భగవానుడు ఇప్పటికే ఈ కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ చంద్ర సంచారం కారణంగా కర్కాటక రాశిలో గురు-చంద్రుల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు, చతుర్గ్రహ యోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, హనస రాజయోగం కూడా ఏర్పడతాయి. కర్కాటక రాశిలో గురు, చంద్రుల కలయిక వల్ల ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై పడినప్పటికీ, 3 రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలోని మొదటి ఇంట్లో గురు, చంద్రుల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీనివల్ల ఈ రాశివారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీకు అనేక మార్గాల నుండి శుభవార్తలు అందవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు కొన్ని రోజులు చాలా బాగుంటాయి. ఆదాయం బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలకు ఊహించని లాభాలు లభిస్తాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో 11వ ఇంట్లో గురు, చంద్రుల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది ఈ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదం. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. సమాజంలో గౌరవప్రతిష్టలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
మీన రాశిలోని 5వ ఇంట్లో గురు, చంద్రుల కలయిక గజకేసరి రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. దీని కారణంగా ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త ఉద్యోగం లభించవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాద పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఉద్యోగ మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితిలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఈ కాలం విద్యార్థులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మొత్తంగా, వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు ఇస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More