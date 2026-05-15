    Shani Jayanthi: శని జయంతి మే 16న? 17న? తిథి ముహూర్తం, పూజా విధానం ఇవే!

    Shani Jayanthi: వైశాఖ అమావాస్య నాడే కర్మ ఫలదాత శనిదేవుడు జన్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఏడాది శని జయంతి తేదీ విషయంలో ఉన్న సందేహాలు, శని దోష నివారణకు ఈరోజు చేయాల్సిన పనుల గురించి పూర్తి వివరాలు. 

    Published on: May 15, 2026 11:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ ధర్మంలో శనిదేవుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయనను న్యాయాధికారిగా, కర్మ ఫలదాతగా భావిస్తారు. ప్రతి ఏటా వైశాఖ మాసం అమావాస్య తిథి నాడు శని జయంతిని జరుపుకుంటారు. మానవులు చేసే సత్కర్మలకు, దుష్కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను ఇచ్చే శనిదేవుడిని ఈ పవిత్ర రోజున ఆరాధించడం వల్ల జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ముఖ్యంగా ఏల్నాటి శని, శని ధైయా ప్రభావంతో ఇబ్బంది పడేవారికి ఈ రోజు ఒక గొప్ప అవకాశం.

    శని జయంతి ఎప్పుడు? తేదీపై క్లారిటీ

    ఈ ఏడాది శని జయంతి మే 16నా లేక మే 17న అనే విషయంలో చాలామందిలో సందిగ్ధత నెలకొంది. పంచాంగ గణన ప్రకారం.. జ్యేష్ఠ అమావాస్య తిథి మే 16, 2026 శనివారం ఉదయం 5:11 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. ఈ తిథి మే 17వ తేదీ అర్ధరాత్రి 1:30 గంటల వరకు ఉంటుంది.

    శాస్త్రం ప్రకారం ఉదయ తిథిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మే 16వ తేదీ శనివారం నాడే 'శని జయంతి' జరుపుకోవాలి. విశేషమేమిటంటే.. శనిదేవుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన శనివారం నాడే ఈ జయంతి రావడం వల్ల దీనిని 'శని అమావాస్య' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది అత్యంత అరుదైన మరియు శక్తివంతమైన రోజు.

    ఈ రోజు ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?

    శనిదేవుడు కష్టాలకు కారకుడు కాదు, క్రమశిక్షణకు కారకుడు. ఎవరైతే ధర్మబద్ధంగా జీవిస్తారో వారిని శనిదేవుడు ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తాడు. శని జయంతి నాడు చేసే పూజలు, దానధర్మాలు ఇతర రోజుల కంటే వేల రెట్లు అధిక ఫలితాన్ని ఇస్తాయని జ్యోతిష్య పండితులు వివరిస్తున్నారు. "శని జయంతి నాడు ఆర్తుల సేవ చేయడం, సత్ప్రవర్తనతో ఉండటం వల్ల శనిదేవుడి అనుగ్రహం సులభంగా లభిస్తుంది," అని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    పూజా విధానం ఇలా..

    శని జయంతి నాడు భక్తులు ఈ క్రింది పద్ధతిలో పూజ చేయడం శ్రేయస్కరం:

    • ఉదయాన్నే అభ్యంగన స్నానం ఆచరించి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి.
    • సాయంత్రం వేళ శనిదేవుడిని పూజించడం అత్యంత శుభకరం.
    • పూజ చేసే సమయంలో పశ్చిమ దిశ (పడమర) వైపు ముఖం చేసి కూర్చోవాలి.
    • శని మంత్రాలను లేదా శని స్తోత్రాన్ని పఠించాలి.
    • రావి చెట్టు కింద నువ్వుల నూనెతో దీపం వెలిగించడం వల్ల శని దోష తీవ్రత తగ్గుతుంది.

    ఈ రోజు ఏమి చేయాలి?

    శని జయంతి నాడు దానానికి మించిన పరిష్కారం లేదు. స్తోమత ఉన్నవారు నల్ల నువ్వులు, నల్లటి వస్త్రాలు, మినుములు లేదా అన్నదానం చేయాలి. ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ చేసేవారికి, కూలీలకు సహాయం చేయడం వల్ల శని దేవుడు సంతోషిస్తాడు. ఈ రోజు రోజంతా ఉపవాసం ఉండి సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మనశ్శుద్ధి కలుగుతుంది.

    ముఖ్య గమనిక:

    శని జయంతి నాడు ఎవరితోనూ గొడవ పడకూడదు. అబద్ధాలు ఆడటం, ఎవరినీ మోసం చేయడం వంటి పనులకు దూరంగా ఉండాలి. వృద్ధులను, అనాథలను గౌరవించడం వల్ల శనిదేవుడి అనుగ్రహం తప్పక లభిస్తుంది.

    నిరాకరణ: ఈ కథనంలోని సమాచారం పంచాంగ గణనలు మరియు జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడి ఉంది. దీనిని పాటించే ముందు మీ వ్యక్తిగత నమ్మకాలను పరిగణనలోకి తీసుకోగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

