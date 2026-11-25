ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
నవంబర్ 28 నుంచి 5 రాశులకు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం.. శుభ ఫలితాలు స్టార్ట్!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శుభ గ్రహాలుగా పరిగణించే గురు, శుక్ర గ్రహాల స్థానాల కారణంగా అత్యంత శుభ యోగం ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం గురు గ్రహ శక్తితో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది. ఈసారి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఏ రాశుల వారు అనేక ప్రయోజనాలను పొందుతారో తెలుసుకోండి.
అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాలలో గురు గ్రహం ఉంటుంది. గురు గ్రహ సంచారం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణిస్తారు. దీనితో పాటు శుక్రుడి స్థానం కూడా అవసరం. ఈ రెండు గ్రహాలు శుభ స్థానాలలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే జీవితంలో ఎలాంటి కొరతలు ఉండవు. నవంబర్ 28న శుక్ర, గురు గ్రహాలు 60 డిగ్రీల కోణంలో కలుస్తాయి. దీని కారణంగా షడాష్టక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగాన్ని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన యోగాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. జ్ఞానం, అదృష్టం, ఐశ్వర్యానికి కారకుడైన గురు గ్రహం, సంపద, విలాసం, ప్రేమకు కారకుడైన శుక్ర గ్రహం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా 60 డిగ్రీల కోణంలో కలిసినప్పుడు, అవి శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి నవంబర్ 28 నుండి శుభ సమయం ఉంటుంది. మూడు రోజుల పాటు మీకు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు లభించవచ్చు. మీరు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. మీకు కొత్త పెట్టుబడులకు అవకాశాలు లభించవచ్చు. అలాగే వ్యాపారం, వాణిజ్య, భాగస్వామ్య పనులు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే సమయం ఇది. కొత్త ఆలోచనలు నేర్చుకోవాలనే మీ ఆసక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీరు మంచి ఆర్థిక జీవితాన్ని చూస్తారు. అలాగే ఆర్థిక చింతలు తొలగిపోవడంతో, ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సంబంధాలు కూడా బలపడే సువర్ణ సమయం ఇది. ఇంటి వాతావరణాన్ని మార్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.
సింహ రాశి
షడాష్టక యోగం సింహరాశి వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. మీ వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. సామాజిక సంబంధాలు బలపడతాయి. మీరు ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో ఉదారంగా ఉంటారు. దీనివల్ల మీ పుణ్యఫలాలు వృద్ధి చెందుతాయి. కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడతాయి. దీని కారణంగా మీరు మీ సొంత వ్యాపారంలో లాభం పొందుతారు. పదవిలో సహకారం వల్ల అన్ని పనులు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా పూర్తవుతాయి. మీరు అపారమైన ఆర్థిక లాభాలను ఆర్జించవచ్చు. మీ పై అధికారులు మీ కృషిని గుర్తించి, మీకు ఉన్నత పదవిని, మరిన్ని బాధ్యతలను అప్పగించవచ్చు. ఇది మీ భవిష్యత్తును మార్చుకోవడానికి సరైన సమయం. మొత్తంమీద ఇది మీ భవిష్యత్తును పటిష్టం చేసుకునే కాలం.
ధనుస్సు రాశి
షడాష్టక యోగం ధనుస్సు రాశి వారికి పనిలో సృజనాత్మకతను పెంచుతుంది. మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. దీని నుండి మీరు లాభాన్ని ఆశించవచ్చు. శుక్రుని అనుగ్రహంతో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అదేవిధంగా గురు గ్రహ బలంతో మీరు చేసే పనిలో ఆనందం, స్పష్టత, లాభం ఉంటాయి. పనిపై మీ ఆసక్తి తగ్గదు. కొత్త ఉత్సాహంతో పనులు చేస్తారు. పిల్లల భవిష్యత్తు గురించిన మీ కల నెరవేరుతుంది. ప్రేమికులకు ఇది చాలా శుభ సమయం. మీరు మీ ప్రేమకథను ఇంట్లో పంచుకోవచ్చు. దీనికి కుటుంబం ఆమోదం లభిస్తుందనడానికి సూచనలు ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల మిథున రాశి వారు సుఖాలను పొందుతారు. కళ, సంగీతం, డిజైన్, సృజనాత్మక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఈ సమయంలో చాలా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. కష్టపడినంత ఆదాయం సంపాదించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఆలోచనలను నేర్చుకుంటారు. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీకు విజయం వరిస్తుంది. దానధర్మాలు వంటి పనులలో నిమగ్నమవ్వడం వల్ల పుణ్యఫలాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఇది విద్యార్థులకు చాలా అనుకూలమైన కాలం. చదువులో కోరుకున్న కోర్సును చేయగలుగుతారు. మీ విద్య పూర్తికాకముందే ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి నవంబర్ 28 నుండి శుభ సమయం ప్రారంభమవుతుంది. గురు, శుక్ర గ్రహాల నుండి మీకు అనేక శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీ పనిలో రెట్టింపు లాభం ఆశించవచ్చు. ఎందుకంటే శుక్రుడు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచబోతున్నాడు. పనిలో మీ కృషి వల్ల మీ హోదా, జీతం పెరగవచ్చు. ఇంట్లో శుభకార్యాల వల్ల సంతోషకరమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం. బంధువుల మధ్య విభేదాలు పరిష్కారమై, పరస్పర ప్రేమ, నమ్మకం బలపడతాయి. ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడానికి గురు గ్రహం అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి దుష్ట గ్రహాల ప్రభావం మీకు దగ్గరగా రాకూడదు.