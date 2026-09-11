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మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడి మాయాజలం.. ఈ రాశులపై సిరిసంపదల వర్షం!

సంపద, సౌందర్యం, ప్రేమ, కీర్తి, భౌతిక సుఖాలకు అధిపతి అయిన శుక్ర గ్రహం అక్టోబర్ 28న ఉదయించనుంది. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిలో పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు, వ్యక్తిగత సంబంధాలలో సంతోషకరమైన అభివృద్ధిని తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.

Published on: Sep 11, 2026, 09:44:48 IST
By Anand Sai
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శుక్ర గ్రహం ఉదయించినప్పుడు దాని శుభ ప్రభావాలు మరింత బలపడతాయని భావిస్తారు. సంపద, కళ, సృజనాత్మకత, వ్యాపారం, కీర్తి, భౌతిక సౌకర్యాలు, ప్రేమ సంబంధాలకు సంబంధించిన విషయాలలో చురుకుదనం పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల శుక్రుడి ఉదయం కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో కొత్త అవకాశాలను, అనుకూలమైన పరిణామాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల కొంతమందికి కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు, వృత్తిలో పురోగతి, హోదా, ప్రతిష్టలో పెరుగుదల, వ్యాపార విస్తరణ, ఆర్థిక లాభాలు లభించే అవకాశం ఉంది. శుక్ర గ్రహం అక్టోబర్ 14న తెల్లవారుజామున 1:20 గంటలకు అస్తమించి, అక్టోబర్ 28న ఉదయం 7:35 గంటలకు తిరిగి ఉదయిస్తుంది. అక్టోబర్ 28న శుక్రోదయంతో శుభ ప్రభావాలు మళ్లీ బలపడతాయి, కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో అదృష్టానికి కొత్త ద్వారాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది.

శుక్రుడితో అదృష్ట రాశులు
శుక్రుడితో అదృష్ట రాశులు

కుంభ రాశి

శుక్ర గ్రహోదయం కుంభ రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక రంగాలలో అనుకూలమైన పరిణామాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది . పనిలో మీ బాధ్యతలతో పాటు గౌరవం, ప్రతిష్ట, హోదా కూడా పెరగవచ్చు. మీ పై అధికారులు మీ కష్టాన్ని గుర్తించి మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభవార్త అందవచ్చు. ఉద్యోగంలో పెరిగిన స్థిరత్వంతో పాటు తదుపరి స్థాయికి వెళ్లడానికి కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ కెరీర్‌లో ఒక ముఖ్యమైన మలుపునిచ్చే ఆఫర్ కూడా మీకు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపార రంగంలో కుంభ రాశి వారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు, భాగస్వామ్యాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. కొత్త వ్యక్తులతో చేతులు కలపడం ద్వారా మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశం మీకు లభించవచ్చు.

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి శుక్ర లగ్నం శుభ సంకేతాలను ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలలో. ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న డబ్బుకు సంబంధించిన పనులు లేదా వ్యాపారం మళ్లీ ఊపందుకోవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలు ఎదురుకావచ్చు. జీతం పెంపు, అదనపు ఆదాయం లేదా మెరుగైన పదవికి సంబంధించిన పరిణామాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించడంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరగవచ్చు. వ్యాపారస్తులకు ఆర్థిక ప్రవాహం మెరుగుపడవచ్చు. కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. లేదా పాత బకాయిలు తిరిగి రావచ్చు.

మకర రాశి

శుక్ర గ్రహోదయం మకర రాశి వారికి వృత్తిపరంగా గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతి, కొత్త పదవి లేదా పనిలో అదనపు బాధ్యత లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కష్టాన్ని, పనితీరును మీ పై అధికారులు గుర్తించవచ్చు. పనిలో మీ హోదా కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలం వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త అవకాశాలను తీసుకురావచ్చు. కొత్త కస్టమర్లు, ముఖ్యమైన వ్యాపార పరిచయాలు, లాభదాయకమైన ఒప్పందాలతో పరిచయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

తులా రాశి

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి శుక్రోదయం ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. శుక్రుని ప్రభావం బలపడిన తర్వాత, ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిగత ఆకర్షణ మరియు సామాజిక ప్రభావం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీ మాటలు, చేతలు ఇతరులను ఆకర్షించే అవకాశాన్ని పెంచుతాయి. మీ వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగాలు మార్చాలనుకునే వారికి లేదా కొత్త రంగంలోకి అడుగు పెట్టాలనుకునే వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. పని ప్రదేశంలో మీ ప్రతిభ గుర్తింపు పొందడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించవచ్చు.

కన్యా రాశి

శుక్రుడి ఉదయం తర్వాత కన్యారాశి వారు తమ కెరీర్‌లో సానుకూల మార్పులను చూసే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ నైపుణ్యాలు, అనుభవానికి తగిన ఉద్యోగం మీకు లభించే అవకాశం ఉంది. మీ కెరీర్‌లో ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కావచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు ఉన్నతాధికారుల నుండి మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం పొందవచ్చు. కార్యాలయంలో మీ సామర్థ్యం గుర్తించబడటానికి అధిక అవకాశం ఉంది. మీకు ముఖ్యమైన బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం కూడా లభించవచ్చు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడి మాయాజలం.. ఈ రాశులపై సిరిసంపదల వర్షం!
Home/Rasi Phalalu/మరికొన్ని రోజుల్లో శుక్రుడి మాయాజలం.. ఈ రాశులపై సిరిసంపదల వర్షం!
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