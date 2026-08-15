Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? ఆర్థికం నుంచి ప్రేమ వరకు ఫలితాలు!

    శనివారం మధ్యాహ్నం 2:49 గంటలకు, ధనుస్సు రాశిలో మీ ఐదవ ఇంట్లో చంద్రుడు వస్తాడు. దీని తరువాత, పిల్లల నుండి ఆనందం, ప్రేమ, అధ్యయనం మరియు సృజనాత్మకత వస్తుంది. వారం చివరిలో తేలికపాటి మరియు మరింత ఆశాజనకంగా ఉంటుంది.

    Published on: Aug 15, 2026, 09:30:07 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలుగు పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితుల ఆధారంగా సింహ రాశి వారికి ఈ వారం (ఆదివారం నుంచి శనివారం వరకు) మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక విషయాలు, కుటుంబ బాధ్యతలు మీపై కొంత ఒత్తిడి పెంచవచ్చు. అయితే మీ పట్టుదల, సరైన ప్రణాళికతో ప్రతి సవాల్‌ను విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు.

    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? ఆర్థికం నుంచి ప్రేమ వరకు ఫలితాలు!
    సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? ఆర్థికం నుంచి ప్రేమ వరకు ఫలితాలు!

    ఆర్థిక నిగ్రహం.. కుటుంబ బాధ్యతలు

    ఆదివారం మరియు సోమవారం ప్రారంభంలో చంద్రుని సంచారం మీ రెండో స్థానంలో ఉంటుంది. దీనివల్ల సంపాదన, కుటుంబ అవసరాలు, పొదుపుపై మీ దృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏదైనా పాత బాకీలు వసూలు కావాలన్నా లేదా కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా ఈ సమయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయాలి.

    ఆర్థికాంశాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు సరికావు, ప్రతి రూపాయిని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం మలచుకోవాలి అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కుటుంబంలో మాట్లాడేటప్పుడు సంయమనం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మీ మాటతీరు ఇతరులను నొప్పించకుండా చూసుకోవాలి.

    కెరీర్ మరియు వ్యాపార రంగంలో ప్రగతి

    సోమవారం సాయంత్రం నుంచి బుధవారం వరకు మూడో స్థానంలో చంద్రుని ప్రభావం వల్ల మీలో తెగింపు, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ఆఫీస్‌లో పనిభారం ఉన్నప్పటికీ, సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈమెయిళ్లు పంపడం, క్లయింట్లతో సమావేశాలు నిర్వహించడం వంటి వాటికి ఇది అనుకూల సమయం. మీ జూనియర్లు లేదా సహోద్యోగుల నుంచి అద్భుతమైన సహకారం లభిస్తుంది. విద్యార్థులు కూడా చదువులో రాణించడానికి ఈ మధ్యకాలం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.

    గృహ జీవితం, మనశ్శాంతి

    గురువారం మరియు శుక్రవారం రోజుల్లో చంద్రుడు నాల్గవ స్థానానికి మారుతుండటంతో, మీ దృష్టి పూర్తిగా ఇల్లు, కుటుంబం మరియు స్థిరాస్తులపైకి మళ్లుతుంది. వారమంతా పడిన కష్టానికి ఈ రోజుల్లో ఇంట్లో లభించే ప్రశాంతత గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. ఇల్లు కొనుగోలు చేయడం లేదా గృహోపకరణాల మార్పు వంటి విషయాలపై కుటుంబ సభ్యులతో చర్చిస్తారు. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, వారి సలహాలు మీకు భవిష్యత్తులో మార్గదర్శనం చేస్తాయి.

    ప్రేమ జీవితం, ఆరోగ్యం

    వారాంతంలో అంటే శనివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత ఐదవ స్థానంలో చంద్రుని సంచారం వల్ల ప్రేమ వ్యవహారాలు, పిల్లల ద్వారా ఆనందం కలుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో కలిసి బయటికి వెళ్లడం లేదా చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకోవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో బయటి తిండికి దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి సరైన నిద్ర, యోగా లేదా ధ్యానం చేయడం వల్ల మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? ఆర్థికం నుంచి ప్రేమ వరకు ఫలితాలు!
    Home/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది? ఆర్థికం నుంచి ప్రేమ వరకు ఫలితాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes