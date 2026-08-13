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    నేటి రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు గురువారం ఎవరి జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    గురువారం గ్రహాల గమనాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి నేటి రాశిఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇందులో వివరించారు. గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజించడం ద్వారా శుభఫలితాలు, ఆర్థిక పురోగతి కలుగుతాయని జ్యోతిష్య విశ్వాసం. 

    Published on: Aug 13, 2026, 04:00:39 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    గురువారం నాడు గ్రహాల గమనం ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. నేటి రాశి ఫలాల ప్రకారం ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు రానున్నాయో ఇక్కడ చదవండి.

    నేటి రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు గురువారం ఎవరి జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    నేటి రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు గురువారం ఎవరి జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురువారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ రోజు విష్ణుమూర్తిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం వల్ల సకల శుభాలు కలుగుతాయని, ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుందని నమ్ముతారు. గ్రహ నక్షత్రాల గమనం ఆధారంగా రూపొందించిన నేటి రాశి ఫలాల ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: నేడు మీలో సృజనాత్మకత ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల ఫలితాలు అందుకుంటారు. సమస్యలను చురుగ్గా పరిష్కరిస్తారు.

    వృషభ రాశి: అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. మనశ్శాంతి కోసం కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోండి. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి.

    మిథున రాశి: జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రణాళికలు రచిస్తారు. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటిస్తే మంచిది.

    కర్కాటక రాశి: మీ ఆరోగ్యానికి, మానసిక ప్రశాంతతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఇతరుల బాధ్యతలతో పాటు మీ స్వంత అవసరాలను కూడా సమతుల్యం చేసుకోండి.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు మానసికంగా ఎంతో ప్రశాంతంగా, తేలికగా భావిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగి పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

    కన్య రాశి: మీ ఆలోచనా విధానంలో సానుకూల మార్పు వస్తుంది. మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తపరుస్తారు. అంతర్గత ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    తులా రాశి: కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కార్యాలయంలో జరిగే మార్పులకు అనుగుణంగా మారండి. ఆర్థిక విషయాల్లో పక్కా బడ్జెట్ పాటించడం ముఖ్యం.

    వృశ్చిక రాశి: ఏ పనినైనా చాలా జాగ్రత్తగా, బాధ్యతాయుతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ, ఉద్యోగంలోనూ సమతుల్యత పాటిస్తారు. ఆర్థిక లక్ష్యాల సాధనలో ముద్ర వేస్తారు. ఓపికతో వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.

    మకర రాశి: నేడు మకర రాశి వారు వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వస్తారు. వృత్తిపరంగా సరికొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మార్పులను సానుకూలంగా స్వీకరించండి.

    కుంభ రాశి: సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటను నమ్మండి. పట్టుదలతో కష్టమైన పనులను కూడా సులభంగా పూర్తి చేస్తారు.

    మీన రాశి: మీ ఉల్లాసమైన స్వభావం ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. జీవితంలో చిన్నచిన్న ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు గురువారం ఎవరి జాతకం ఎలా ఉందంటే?
    Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: మేషం నుంచి మీనం వరకు గురువారం ఎవరి జాతకం ఎలా ఉందంటే?
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