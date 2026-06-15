ఈరోజు సోమవతి అమావాస్య వేళ ఈ 10 వస్తువులను శివుడికి సమర్పించండి.. శివయ్య అనుగ్రహంతో అన్నీ శుభాలే!
జూన్ 15, 2026న వచ్చిన సోమవతి అమావాస్య హిందూ సంప్రదాయంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుగా భావిస్తారు. సోమవారం పరమేశ్వరుడికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడం, అమావాస్య పితృదేవతలకు అంకితమైన తిథి కావడం వల్ల ఈ రోజు విశేష ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.
హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, సోమవారం మరియు అమావాస్య కలిసి వచ్చే రోజును "సోమవతి అమావాస్య"గా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది జూన్ 15, 2026, సోమవారం అనగా ఈరోజు వచ్చింది. ఉదయ తిథి ప్రకారం, భక్తులు ఈ రోజున అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో శివారాధన చేసుకుంటారు. ఈ రోజున చేసే పూజలు, తర్పణాల వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
శివారాధన ప్రాముఖ్యత
సోమవతి అమావాస్య రోజున పరమేశ్వరుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలోని కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ రోజున శివాలయాల్లో రుద్రాభిషేకం చేయడం వల్ల శివానుగ్రహం లభిస్తుంది. చాలా మంది ఈ రోజున ఉపవాస దీక్షలు పాటిస్తూ, తమ పితృదేవతల శాంతి కోసం తర్పణాలు అర్పిస్తారు.
పూజా విధానం, విశేష పదార్థాలు
శివలింగానికి చేసే అభిషేకంలో కొన్ని పదార్థాలు వాడటం వల్ల మనశ్శాంతి, సానుకూల శక్తి చేకూరుతాయి:
జలాభిషేకం, క్షీరాభిషేకం: శివలింగంపై ముందుగా స్వచ్ఛమైన నీటిని, ఆ తర్వాత పచ్చి పాలను అర్పిస్తారు. దీని వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
బిల్వ పత్రాలు: పరమేశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనవి బిల్వ పత్రాలు. శివపూజలో త్రిదళ సహితమైన బిల్వ పత్రాలను సమర్పించడం చాలా శుభప్రదం.
ఉమ్మెత్త పూలు: పురాతన సంప్రదాయం ప్రకారం ఈ పూలను శివలింగంపై భక్తితో సమర్పిస్తారు.
పంచామృతం: పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె మరియు చక్కెర కలిపిన పంచామృతంతో అభిషేకం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయి.
చందనం: శివలింగంపై చందనం పూయడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు పెరుగుతుంది.
నల్ల నువ్వులు, అక్షతలు: అమావాస్య పితృదేవతలకు సంబంధించిన రోజు కాబట్టి, నల్ల నువ్వులను మరియు అక్షతలను (బియ్యం) సమర్పించడం వల్ల పితృదోషాల నుండి విముక్తి లభిస్తుందని నమ్మకం.
పూజకు అనువైన సమయం
సోమవతి అమావాస్య రోజున సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి, పవిత్ర స్నానం ఆచరించడం ఉత్తమం. ఆ తర్వాత శివాలయానికి వెళ్లి జలాభిషేకం చేయడం లేదా ఇంట్లోనే పరమేశ్వరుడిని భక్తితో ఆరాధించడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి.
సోమవతి అమావాస్య రోజున శివపూజలో నువ్వులను ఎందుకు వాడాలి?
అమావాస్య తిథి పితృదేవతలకు అంకితం చేయబడింది. కాబట్టి పితృదోషాల నివారణకు, పితృదేవతల ఆశీస్సుల కోసం నల్ల నువ్వులను పూజలో వాడటం ఆచారం.
పంచామృతం అంటే ఏమిటి?
పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, తేనె మరియు చక్కెరలను సమాన పాళ్లలో కలిపి తయారు చేసే మిశ్రమాన్ని పంచామృతం అంటారు. ఇది శివాభిషేకానికి అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది.
బిల్వ పత్రాల విశిష్టత ఏమిటి?
బిల్వ పత్రాలు శివుడికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనవి. మూడు పత్రాలు కలిపి ఉండే బిల్వ పత్రాన్ని సమర్పించడం వల్ల శివుడు త్వరగా ప్రసన్నుడవుతాడని విశ్వాసం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More