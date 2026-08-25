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ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం వేళ శుక్ర గోచారంతో ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. పెళ్ళి కాని వారికి శుభవార్తలు, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!

ఆగస్టు 25 నుంచి సెప్టెంబర్ 11, 2026 వరకు శుక్రుడు కుజుడి ఆధిపత్యంలోని చిత్తా నక్షత్రంలో సంచరించనున్నాడు. జ్యోతిష్య పరంగా ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల మేషం, మిథునం, కన్య, ధనుస్సు, మకరం రాశుల వారికి ఆర్థిక, వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అనుకూల ఫలితాలు కలిగే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.

Published on: Aug 25, 2026, 11:00:44 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సుఖ-సంతోషాలు, ఐశ్వర్యాలను ప్రసాదించే శుక్ర భగవానుడు కుజుడి ఆధిపత్యం ఉన్న చిత్రా నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఈ విశేష గోచారంతో ఐదు రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు దక్కనున్నాయి.

ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం వేళ శుక్ర గోచారంతో ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. పెళ్ళి కాని వారికి శుభవార్తలు, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం! (pinterest)
ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం వేళ శుక్ర గోచారంతో ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. పెళ్ళి కాని వారికి శుభవార్తలు, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం! (pinterest)

జీవితాన్ని మార్చేయనున్న శుక్ర నక్షత్ర మార్పు

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రుడిని సంపద, విలాసాలు, ప్రేమకుకారకుడిగా భావిస్తారు. ఆగస్ట్ 25, 2026 నుంచి సెప్టెంబర్ 11 వరకు శుక్రుడు కుజుడి నక్షత్రమైన చిత్తా నక్షత్రంలో సంచరించనున్నారు. సాధారణంగా శుక్రుడి ప్రభావం ఎప్పుడూ అనుకూలంగానే ఉంటుంది. దీనివల్ల వ్యక్తి జీవితంలో భౌతిక సుఖాలు పెరుగుతాయి. అయితే, కుజుడి నక్షత్రంలో ఈ సంచారం కారణంగా మేషం, మిథునం, కన్య, ధనుస్సు, మకర రాశుల వారికి డబుల్ బెనిఫిట్స్ అందనున్నాయి. ఈ కాలంలో కెరీర్‌లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు తొలగిపోయి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కలుగుతాయి.

మేష రాశి: అటకెక్కిన పనులు పరుగులు

మేష రాశి వారికి శుక్రుడి ఈ నక్షత్ర మార్పు చాలా లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి వస్తుంది.

"వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు కొత్త భాగస్వామ్యాలు కుదురుతాయి," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు వెల్లడించారు.

కెరీర్‌లో నూతన శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. తల్లిదండ్రుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

కోర్టు కేసుల్లో విజయం సాధించే అవకాశాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి.

మిథున రాశి: కెరీర్‌లో తిరుగులేని వృద్ధి

మిథున రాశి వారికి ఈ సమయం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీస్‌లో పదోన్నతులు లేదా అనుకూలమైన బదిలీలు ఉండే అవకాశం ఉంది.

బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

వ్యక్తిగత జీవితంలో భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి బంధం బలపడుతుంది.

ఉత్సాహం ఉరకలెత్తేలా ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం దక్కుతుంది.

కన్య, ధనుస్సు, మకర రాశులవారికి ప్రత్యేక లాభాలు

కన్య రాశి వారికి పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసి వస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. సమాజంలో పేరున్న ప్రముఖుల పరిచయాలు భవిష్యత్‌లో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. అలాగే, ధనుస్సు రాశి వారికి పెళ్లి కాని వారికి త్వరలోనే మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. మకర రాశి వారికి నూతన వాహనాలు లేదా స్థలాలు కొనుగోలు చేయాలనే కల సాకారమవుతుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు అందుకుంటారు.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం వేళ శుక్ర గోచారంతో ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. పెళ్ళి కాని వారికి శుభవార్తలు, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!
Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు శ్రావణ మంగళవారం వేళ శుక్ర గోచారంతో ఈ 5 రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్.. పెళ్ళి కాని వారికి శుభవార్తలు, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం!
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