శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి ముందు మీ ఇంటికి ఈ 5 వస్తువులను తీసుకురండి!
శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి పండుగను భారత్లో ఘనంగా జరుపుకొంటారు. జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు కొనసాగాలంటే.. జన్మాష్టమికి ముందే కొన్ని వస్తువులను ఇంటికి తీసుకురావాలి.
జన్మాష్టమి పండుగను ప్రతి సంవత్సరం భాద్రపద మాసంలోని ఎనిమిదో రోజున జరుపుకుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు ఈ రోజే జన్మించాడు. శ్రీకృష్ణుడు విష్ణుమూర్తి ఎనిమిదో అవతారం. శ్రీకృష్ణుడిని పూజించే ఇళ్లు ఎల్లప్పుడూ సుఖసంతోషాలతో నిండి ఉంటాయని అంటారు. అంతేకాకుండా అటువంటి ఇళ్లకు విష్ణుమూర్తి ఆశీస్సులు కూడా ఉంటాయి. జన్మాష్టమికి ముందు ఇంట్లో కొన్ని వస్తువులను ఉంచుకోవడం అత్యంత శుభప్రదం. జన్మాష్టమికి ముందు ఇంట్లోకి ఏ వస్తువులను తీసుకురావాలో తెలుసుకుందాం .
- జన్మాష్టమికి ముందు శ్రీకృష్ణుని వేణువును తీసుకురండి. ఒక చెక్క వేణువును తీసుకువచ్చి మీ ఇంటిలోని పూజా మందిరంలో ఉంచండి. వేణువు ప్రేమ, మాధుర్యం, సానుకూలత, సామరస్యానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. దీనిని పూజా స్థలంలో లేదా శుభ్రమైన, గౌరవప్రదమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి.
- జన్మాష్టమికి ముందు ఆవు, దాని దూడ విగ్రహాన్ని తీసుకురండి. శ్రీకృష్ణునికి గోసేవ, గో సంస్కృతితో గాఢమైన సంబంధం ఉంది. జన్మాష్టమి నాడు మీ ఇంట్లో ఆవు, దాని దూడ విగ్రహాన్ని లేదా చిత్రాన్ని ఉంచడం కుటుంబ ఆనందం, పోషణ, శ్రేయస్సుతో ముడిపడి ఉంటుంది. ఈ విగ్రహాన్ని పూజా మందిరంలో శ్రీకృష్ణుని దగ్గర లేదా శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచండి. దీనిని కేవలం అలంకరణ వస్తువుగా భావించవద్దు.
- జన్మాష్టమికి ముందు లేదా ఆ రోజున లక్ష్మీనారాయణులను పూజించండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఇంటిపై దైవ ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయి. ఈ రోజున మీరు శ్రీ యంత్రాన్ని కూడా తెచ్చి మీ ఇంట్లో ఉంచుకోవచ్చు. ఇది ఇంట్లో సంపద, శ్రేయస్సును నిలబెట్టడంలో సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.
- మీ ఇంట్లో తులసి మొక్క లేకపోతే జన్మాష్టమికి ముందు ఒకటి తెచ్చి దానిని క్రమం తప్పకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంటికి ఆనందం, సంపద, శ్రేయస్సు లభిస్తాయి. తులసి మొక్కను శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచి, దానికి క్రమం తప్పకుండా నీరు పోయండి.
- జన్మాష్టమి పూజ సమయంలో నెయ్యి దీపం వెలిగించడం పుణ్యకార్యంగా, శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. పూజ కోసం స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యిని ఇంటికి తీసుకురావడం స్వచ్ఛత, కాంతి, శుభప్రదమైన భావనలతో ముడిపడి ఉంటుంది. జన్మాష్టమి రాత్రి, శ్రీకృష్ణుని జన్మదిన సమయంలో నెయ్యి దీపం వెలిగించి పూజ చేయవచ్చు. అందువల్ల ముందుగానే ఇంట్లో స్వచ్ఛమైన దేశీ నెయ్యిని ఉంచుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More