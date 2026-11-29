ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
సూర్యుడు రెండుసార్లు నక్షత్ర మార్పుతో డబుల్ పవర్ఫుల్.. అదృష్ట దేవత వీరి ఇంటికే వస్తుంది!
జనవరి 2027లో సూర్యుడు రెండుసార్లు తన నక్షత్రాన్ని మారుస్తాడు. ఇది 12 రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది, వాటిలో కొన్ని వారికి ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానాన్ని, సమస్యలను ఎదుర్కొనే బలాన్ని, ఏదైనా చేసే అధికారాన్ని ఇస్తాయి. జనవరిలో సూర్యుని నుండి ఏ రాశుల వారు శుభ ఫలితాలను ఆశించవచ్చో చూడండి.
సూర్యుడు ఎప్పటికప్పుడు తన రాశిని మార్చుకోవడమే కాకుండా.. తన నక్షత్రాలను కూడా మార్చుకుంటాడు. ఇదిలా ఉండగా 2027 కొత్త సంవత్సరంలో, సూర్యుడు జనవరి నెలలో రెండుసార్లు తన నక్షత్రాలను మార్చుకోబోతున్నాడు. 2027 జనవరి 11న సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోని ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అదేవిధంగా 2027 జనవరి 24న మకర రాశిలోని శ్రవణ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శ్రవణ నక్షత్రానికి అధిపతి చంద్రుడు. ఈ రెండు నక్షత్రాల మధ్య సంచరించడానికి పట్టే సమయంలో సూర్యుని శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి సూర్యుని నుండి అనేక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కొత్త సంవత్సరం సూర్యుని నుండి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. ఎందుకంటే సూర్యుడు మీ జాతకంలో 6వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది మీకు పూర్తిగా అనుకూలమైన సమయం. ఏ శత్రువులూ మీకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర పన్నలేరు. ఎందుకంటే సూర్యుని అనుగ్రహంతో మీరు మీ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. అలాగే ఈ సమయంలో మీ శత్రువులు మిత్రులుగా మారవచ్చు. ఆరోగ్యం మీ అన్ని పనులకు సహకరిస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగ ప్రాజెక్టులు మిమ్మల్ని అందిపుచ్చుకుంటాయి.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి సూర్యుని నుండి అన్ని రాజరిక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. మీ జాతకంలో 5వ ఇంట్లో సూర్యుని సంచారం కొన్ని విషయాలలో కచ్చితంగా మంచి ఫలితాలను తెస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మారుతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి, అధిక జీతం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో చిరకాలంగా ఉన్న కల నెరవేరుతుంది. ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులతో పరిచయాల ద్వారా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ కుటుంబ శ్రేయస్సు ఆనందాన్ని తెస్తుంది. అలాగే సొంత స్థానం, వ్యాపారం, వాణిజ్యం, వ్యవసాయ రంగాలలో ఉన్నవారు వివిధ ప్రాజెక్టుల ద్వారా భారీ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఈ విషయంలో చేసే ప్రయత్నాలు లాభాలను తెస్తాయి.
తులా రాశి
జనవరిలో సూర్యుని వలన తులారాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. జనవరి ఆరంభంలో తులారాశి జాతకంలో మూడవ ఇంట్లో సూర్య నక్షత్ర మార్పు జరుగుతుంది. దీనిని పరాక్రమ స్థానం అంటారు. సూర్యుడు ఇక్కడ ఉంటే మీ ధైర్యం పెరుగుతుంది. మీరు ఏ పనినైనా సంకోచం లేకుండా చేస్తారు. మీకు ఆందోళన లేదా వైఫల్యం పట్ల ఎలాంటి భయం ఉండదు. మీరు చేసే అన్ని పనులలో మీకు ఆత్మవిశ్వాసం, అంకితభావం ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మీరు మీ పనులన్నింటినీ కష్టపడి పూర్తి చేస్తారు. మీ పని విజయవంతమవుతుంది.
మేష రాశి
జనవరిలో సూర్య భగవానుడు మేష రాశి వారికి కొన్ని ప్రయోజనాలను ప్రసాదిస్తాడు. మీరు మీ కోపాన్ని, అహంకారాన్ని తగ్గించుకుంటే పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో తీసుకున్న అప్పులు తీరిపోతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలవంతమవుతాయి. ఇంట్లో నామకరణం, వివాహం వంటి శుభకార్యాలు జరగవచ్చు. ఖర్చులు పెరిగినా, మీరు వాటిని చక్కగా నిర్వహించగలుగుతారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి సూర్యుని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. జనవరి 2027లో సూర్య భగవానుడు మీ కష్టాన్ని మెచ్చుకుని, మీకు అనేక మంచి ఫలితాలను ప్రసాదించవచ్చు. ఎందుకంటే జనవరి నెలలో సూర్యుడు మీ లాభ స్థానంలో సంచరించడం శుభప్రదం. మీ కష్టానికి మించిన లాభం మీకు లభిస్తుంది. చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు మీకు లభించవచ్చు. ఆర్థిక జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తీర్చేస్తారు. మీరు ఇంటి బాధ్యతలను చక్కగా నిర్వహించగలుగుతారు.