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    సూర్య, శని గ్రహాల మధ్య అరుదైన యోగం.. జులై 25 నుంచి 4 రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు

    జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం జులై 25న సూర్య, శని గ్రహాల మధ్య 108 డిగ్రీల త్రిదశాంక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ కలయికను జ్యోతిషశాస్త్రంలో శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ఈ యోగం ప్రభావం వల్ల కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశం ఉందని నమ్ముతారు.

    Published on: Jul 23, 2026, 13:56:36 IST
    By Anand Sai
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    గ్రహాల మధ్య ఏర్పడే ప్రత్యేక కోణ అమరికలు ఒక వ్యక్తి జీవితంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ద్రుక్ పంచాంగ గణనల ప్రకారం, 2026 జులై 25న సూర్య, శని గ్రహాలు సుమారు 108 డిగ్రీల దూరంలో ఉంటాయి. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ స్థానాన్ని త్రిదశాంక యోగం అని అంటారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో ఈ యోగం సృజనాత్మకత, విజయం, సమతుల్య పురోగతికి అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, ప్రతిష్టకు చిహ్నం కాగా, శని కఠోర శ్రమ, క్రమశిక్షణ, సహనానికి ప్రతీక అని అంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య త్రిదశాంక యోగం ఏర్పడినప్పుడు, చేసిన కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడం, కెరీర్‌లో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక స్థిరత్వం, సామాజిక గౌరవం పెరిగే అవకాశం ఉంది.

    జులై 25 నుంచి అదృష్ట రాశులు
    జులై 25 నుంచి అదృష్ట రాశులు

    సింహ రాశి

    సింహరాశికి అధిపతి సూర్యుడు. అందువల్ల ఈ గ్రహ సంయోగం మీకు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక ప్రయత్నాల నుండి సానుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగస్తులు ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టవచ్చు. పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపునకు సంబంధించిన సూచనలు వెలువడవచ్చు. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు కొత్త క్లయింట్‌లను పొంది, లాభదాయకమైన కాంట్రాక్టులను దక్కించుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులకు ఆటంకాలు తొలగిపోవచ్చు. మీకు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది. ఇంట్లో వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి

    తులారాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ గ్రహస్థితి వారి వృత్తి, సామాజిక హోదాను బలోపేతం చేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. మీ పనిలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు లభించవచ్చు లేదా ఒక ముఖ్యమైన ప్రాజెక్ట్‌లో భాగమయ్యే అవకాశం లభించవచ్చు. మీరు ఉద్యోగం మారడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. కొత్త క్లయింట్లు మీ వ్యాపారంలో చేరవచ్చు, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. ఆదాయం, ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యత కొనసాగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సంబంధాలలో నమ్మకం పెరుగుతుంది. పెళ్లికాని వారికి వివాహ ప్రతిపాదనలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయుడు లేదా మార్గదర్శకుడి నుండి మార్గనిర్దేశం లభిస్తుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశికి శని అధిపతి. అందువల్ల ఈ శుభ గ్రహస్థితి మీ సహనానికి, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ప్రారంభమవుతాయి. మీ పనిలో స్థిరత్వం తిరిగి వస్తుంది. మీకు కొత్త బాధ్యతలు రాబోతున్న సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు క్రమంగా మంచి లాభాలను చూడవచ్చు. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశం, పెట్టుబడులకు సంబంధించి సానుకూల వార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో మీ సలహాలకు గౌరవం లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. విద్యార్థులు కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడానికి, భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక వేసుకోవడానికి ఇది అనుకూలమైన సమయం.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్య-శని గ్రహాల ఈ శుభ కలయిక కొత్త విజయాలకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగావకాశం చివరకు మీకు లభించవచ్చు. జీతం తీసుకునే ఉద్యోగులు కొత్త పాత్రలు లేదా బాధ్యతలను చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించే ప్రణాళికలు విజయవంతం కావచ్చు. ఆన్‌లైన్ వ్యాపారం, టెక్నాలజీ లేదా డిజిటల్ రంగంలో ఉన్నవారు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడవచ్చు, ఇవి మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల విజయం ఆనందాన్ని తెస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో నమ్మకం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు తమ చదువుపై మరింత దృష్టి పెడతారు. మీ ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం రెండూ మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సూర్య, శని గ్రహాల మధ్య అరుదైన యోగం.. జులై 25 నుంచి 4 రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు
    Home/Rasi Phalalu/సూర్య, శని గ్రహాల మధ్య అరుదైన యోగం.. జులై 25 నుంచి 4 రాశులకు అపారమైన ప్రయోజనాలు
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