ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
డిసెంబర్లో సూర్యుడి నక్షత్రాల మార్పులు.. ఊహించని వైపుల నుంచి డబ్బు పొందే 5 రాశులు!
డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ నక్షత్రాలలో సంచరిస్తాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, వృత్తిపరమైన పురోగతి వంటి అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఏ రాశుల వారికి శుభప్రదమో తెలుసుకోండి.
2026 సంవత్సరం చివరి నెల డిసెంబర్ జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఎందుకంటే ఈ నెలలో గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు ఒకటి కంటే ఎక్కువ నక్షత్రాలను మార్చబోతున్నాడు. 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ కొన్ని రాశులకు చాలా శుభ సంకేతాలను ఇస్తుంది. డిసెంబర్ 4న సూర్యుడు మొదట వృశ్చిక రాశిలోని అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 13న జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు. దీని తర్వాత డిసెంబర్ 22న మూల నక్షత్రం పాదంలో మార్పు ఉంటుంది. డిసెంబర్ 30న ధనుస్సు రాశిలోని పూర్వాషాఢ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుని ఈ నక్షత్ర మార్పు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు, సంపద, విలాసవంతమైన సౌకర్యాలను అందించే శక్తిని కలిగి ఉంది. డిసెంబర్ నెలలో సూర్యుని నుండి ఏ రాశులు ప్రయోజనం పొందుతారో చూడండి.
మిథున రాశి
డిసెంబర్ నెల మిథున రాశి వారికి చాలా అనుకూలమైనది. ఎందుకంటే సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు మీకు అనేక ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. మీ కుటుంబం, వృత్తికి సంబంధించిన అనవసరమైన విభేదాలు తొలగిపోతాయి. మీ మాటల్లో మరింత మాధుర్యం, మితత్వం కనిపిస్తాయి. మీరు ఏ వాతావరణంలోనైనా సామాజిక హోదాను పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీ పని, ఆరోగ్యం విషయంలో అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సూర్యుని అనుగ్రహంతో మీ పనులన్నీ సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా మీ అన్ని పనులకు ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. కుటుంబంలో పరస్పర అవగాహనను కాపాడుకోవడం ముఖ్యం. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా చేసిన మంచి పనులు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడుతుంది. మీ అన్ని పనులు, కార్యకలాపాలకు స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
మకర రాశి
డిసెంబర్ నెల మకర రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. మీ కుటుంబ విషయాలు, ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన కొన్ని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు తొలగిపోతాయి. బంధువుల వల్ల కలిగే మానసిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సహనం, మీ తత్వం పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. మీ ప్రయత్నాలకు తగిన ఫలితాలు మీకు తప్పకుండా లభిస్తాయి. ఆదివారాల్లో సూర్య భగవానుడిని పూజించి, గాయత్రీ మంత్రాన్ని జపించండి. అలాగే పేదలకు నిత్యావసర వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మీ పుణ్యఫలాలు వృద్ధి చెందుతాయి.
తులా రాశి
డిసెంబర్లో తులారాశి వారికి ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. మీరు గతంలో తీసుకున్న రుణాలను తీర్చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఏ విషయంలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని విషయాలు మీ మనసును కలవరపెట్టవచ్చు. ఇది అనవసరమైన ఒత్తిడికి కారణమవుతుంది. మీరు మీ మాటల్లో, చేతల్లో మితంగా ఉండాలి. ఏదైనా ప్రణాళికను అమలు చేసేటప్పుడు కుటుంబ పెద్దల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. మీ ఆరోగ్యంపైనా, మీ కుటుంబ ఆరోగ్యంపైనా శ్రద్ధ వహించాలి. పెద్ద, ప్రమాదకరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి.
సింహ రాశి
సూర్యుని కారణంగా సింహరాశి వారికి శారీరక ఆరోగ్యం ఉంటుంది. ఈ కాలంలో పని ప్రదేశంలో శత్రువులు మిత్రులుగా మారతారు. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. పనికి సంబంధించిన ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల మీరు మీ పనులన్నింటినీ సులభంగా నిర్వహించగలుగుతారు. సొంతంగా పనులు చేసుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు చేసే పని రెట్టింపు ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఆరోగ్యం అన్ని పనులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దేశ, విదేశాలలో వ్యాపారం చేయాలనే లేదా పనిచేయాలనే మీ కల నెరవేరవచ్చు. ఈ నెలలో మీరు ప్రతి విషయంలోనూ ప్రశాంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. సరైన ప్రణాళికతో పనిచేస్తే, గొప్ప విజయాన్ని ఆశించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి డిసెంబర్ నెల కోరుకున్న విధంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సూర్య సంచారం జీవితంలో శుభ మార్పులను తీసుకువస్తుంది. పని, వృత్తిలో లాభాలు ఉంటాయి. అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల నుండి సమాచారం పొంది పెట్టుబడి పెట్టడం శుభప్రదం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండటం ముఖ్యం. మీరు స్టాక్ మార్కెట్కు సంబంధించిన పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. కుటుంబ, ప్రేమ జీవితంలోని అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. మీ మాటలు, చేతలలో స్పష్టత ఉంటుంది. ఈ నెలలో కొందరికి భారీ లాభాలు రావచ్చు. మొత్తంమీద కొత్త సంవత్సరం చివరి నెల ఏదో ఒక కొత్తదనాన్ని తీసుకువస్తుంది.