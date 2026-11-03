electrolyte drinks : సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్స్ ప్రతిరోజూ తాగాల్సిందేనా?
సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్న ఎలక్ట్రోలైట్ వాటర్ నిజంగానే మనందరికీ అవసరమా? ప్యాకేజ్డ్ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్స్ పేరిట వ్యాపార సంస్థలు చేస్తున్న ప్రచారం వెనుక ఉన్న నిజాలేంటో ప్రముఖ సెలబ్రిటీ న్యూట్రిషియనిస్ట్ నికితా గార్గ్ విశ్లేషించారు. ఆ వివరాలు..
ఇటీవలి కాలంలో సోషల్ మీడియా తెరిస్తే చాలు సెలబ్రిటీలు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు చేతిలో ఒక వాటర్ బాటిల్ పట్టుకుని, అందులో ఎలక్ట్రోలైట్ పౌడర్లు లేదా టాబ్లెట్లు కలుపుకుని తాగడం చూస్తున్నాం. సాధారణ నీటి కంటే ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ నీళ్లే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలని, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంచుతాయని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతోంది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగులు, ఫిట్నెస్ ప్రియులు రూ. 100 నుంచి రూ. 200 వెచ్చించి ఈ ప్యాకేజ్డ్ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్స్ను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.
అయితే నిజంగానే ప్రతీ ఒక్కరికీ ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్స్ అవసరమా? రోజూ లీటర్ల కొద్దీ తాగడం సురక్షితమేనా? అనే విషయాలపై ఎన్టెక్ వెల్నెస్ వ్యవస్థాపకురాలు, ప్రముఖ సెలబ్రిటీ న్యూట్రిషియనిస్ట్ నికితా గార్గ్ పంచుకున్న ఆసక్తికర వివరాలు ఇవే:
నిత్యం 3 లీటర్ల నీళ్లు తాగినా అలసట వస్తోందా?
మనలో చాలామంది రోజుకు 3 నుంచి 4 లీటర్ల నీళ్లు తాగుతున్నప్పటికీ సాయంత్రం 4 గంటలు కాగానే తీవ్రమైన అలసటకు గురవుతుంటారు.
"కేవలం నీళ్లు మాత్రమే తాగడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్య పూర్తిగా తీరదు. నీటితో పాటు శరీరంలో తగ్గిపోతున్న ఎలక్ట్రోలైట్ల స్థాయిలను నింపడం అత్యంత ముఖ్యం," అని నికితా గార్గ్ వెల్లడించారు.
సాధారణంగా అర్ధగంట వాకింగ్ చేసేవారికి మంచి నీళ్లు సరిపోతాయి. కానీ నేటి ఆధునిక జీవనశైలిని ఒకసారి గమనిస్తే.. రోజంతా ఏసీ గదుల్లో ఉండటం, అకస్మాత్తుగా 40 డిగ్రీల ఎండలోకి వెళ్లడం, రోజుకు 3-4 సార్లు టీ, కాఫీలు తాగడం (ఇవి శరీరంలోని నీటిని త్వరగా బయటకు పంపుతాయి), 6 గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోవడం, అధిక సోడియం, పంచదార ఉండే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ తినడం మనకు అలవాటుగా మారింది. దీనివల్ల మనకు తెలియకుండానే శరీరం తీవ్రమైన ఎలక్ట్రోలైట్ల లోపానికి గురవుతోంది.
మనకు కావాల్సింది కేవలం సోడియం మాత్రమే కాదు!
ఎలక్ట్రోలైట్లు అనగానే మనందరికీ సోడియం (ఉప్పు) మాత్రమే గుర్తుకొస్తుంది. కానీ భారతీయ ఆహార అలవాట్లలో 'మెగ్నీషియం' లోపం విపరీతంగా పెరిగిపోయిందని నికితా హెచ్చరిస్తున్నారు. కండరాల పట్టుకోల్పోవడం, నిద్రలేమి, తరచుగా తలనొప్పి రావడం, రాత్రివేళ కాళ్లలో పిక్కలు పట్టేయడం వంటివి కేవలం డీహైడ్రేషన్ వల్ల కాదని, శరీరంలో మెగ్నీషియం, ఎలక్ట్రోలైట్లు క్షీణించడం వల్లే జరుగుతాయని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
ప్యాకేజ్డ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే 'ఫ్లేవర్డ్ షుగర్ వాటర్' మాత్రమేనా?
బాటిళ్లలో లభించే రూ. 100 ఫ్యాన్సీ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్స్ రోజూ తాగాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే.. ఖచ్చితంగా లేదనే చెప్తున్నారు నిపుణులు.
మార్కెట్లో లభించే అనేక కమర్షియల్ ఎలక్ట్రోలైట్ పానీయాలలో మనకు అవసరం లేని కృత్రిమ రసాయనాలు, ఆర్టిఫీషియల్ కలర్లు, అదనపు క్యాలరీలు, అధిక మొత్తంలో పంచదార (యాడెడ్ షుగర్) ఉంటాయి. వీటిని ఆరోగ్యకరమైనవి అనుకుని రోజంతా తాగడం వల్ల శరీరానికి మేలు కన్నా కీడే ఎక్కువ. ఇది కేవలం అధిక ధర కలిగిన స్వీట్ వాటర్ మాత్రమేనని, హెల్త్ పేరుతో కంపెనీలు చేస్తున్న మార్కెటింగ్ మాయాజాలమని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు.
మన భారతీయుల సహజసిద్ధమైన ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఇవే..
కృత్రిమ పానీయాల కోసం వేలకు వేలు తగలేయాల్సిన అవసరం లేదని, మన భారతీయ సాంప్రదాయ ఆహారంలోనే అద్భుతమైన ఎలక్ట్రోలైట్ పానీయాలు ఉన్నాయని నికితా గుర్తుచేశారు:
మజ్జిగ : వేయించిన జీలకర్ర పొడి, కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుని భోజనం తర్వాత తాగే ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ శరీరానికి బెస్ట్ ఎలక్ట్రోలైట్.
లేత కొబ్బరిబోండం : ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు తాగే సహజసిద్ధమైన కొబ్బరిబోండం నీళ్లు శరీరంలో ఎలక్ట్రోలైట్ల సమతుల్యతను తక్షణమే పునరుద్ధరిస్తాయి.
పింక్ సాల్ట్ నిమ్మరసం : తీవ్రమైన చెమట పట్టినప్పుడు కొద్దిగా పింక్ సాల్ట్, స్టీవియా లేదా మాంక్ ఫ్రూట్ కలిపిన నిమ్మరసం తాగడం అత్యంత శ్రేయస్కరం.
జిమ్ల్లో తీవ్రమైన కసరత్తులు చేసేవారికి, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసేవారికి తక్షణ శక్తి కోసం ప్యాకెట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఓకే అయినప్పటికీ, రోజువారీ అవసరాలకు మన ఇంటి మజ్జిగ, కొబ్బరిబోండం నీటిని మించిన ప్రత్యామ్నాయం మరొకటి లేదు. మన శరీరంలోని యాంటీ-డైయూరెటిక్ హార్మోన్లు ఇచ్చే సంకేతాలను బట్టి దాహం వేసినప్పుడు మాత్రమే నీళ్లు, ఎలక్ట్రోలైట్లు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More