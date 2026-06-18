Coconut water : రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే.. శరీరంలో ఈ 5 అద్భుత మార్పులు పక్కా!
Morning Hydration Tips : ఉదయాన్నే పరగడుపున కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరానికి బోలెడన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. అయితే దీనికి ఒక పద్ధతి ఉంది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మనం ఉదయాన్నే తీసుకునే ఆహారం లేదా పానీయం అనేది.. ఆ రోజు మొత్తం మన శరీరం ఎంత హుషారుగా ఉంటుందనే విషయాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. రాత్రంతా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరం కొన్ని గంటల పాటు ఉపవాసం ఉన్నట్లవుతుంది. ఈ సమయంలో మనం లోపలికి పంపే దేన్నైనా శరీరం చాలా త్వరగా గ్రహిస్తుంది. చాలా మంది ఉదయం లేవగానే బెడ్ టీ లేదా కాఫీలతో రోజును ప్రారంభిస్తారు. కానీ, వీటికి బదులు ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన కొబ్బరి నీళ్లను తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ, బాడీ హైడ్రేషన్, ఎనర్జీ లెవెల్స్ అద్భుతంగా మెరుగవుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపున కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
1. డీహైడ్రేషన్ దూరం.. ఎలక్ట్రోలైట్ల సమతుల్యత
రాత్రంతా నీళ్లు తాగకుండా ఉండటం వల్ల ఉదయానికి శరీరంలో స్వల్పంగా డీహైడ్రేషన్ (నీటి కొరత) ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల ఉదయాన్నే శరీరానికి అవసరమైన నీటిని అందించడం చాలా ముఖ్యం. కొబ్బరి నీళ్లలో దాదాపు 94 శాతం నీరు ఉంటుంది. పైగా ఇందులో పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి కీలకమైన ఎలక్ట్రోలైట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ద్రవాల సమతుల్యతను వేగంగా పునరుద్ధరిస్తాయి. కొబ్బరి నీళ్లలోని ఎలక్ట్రోలైట్ నిర్మాణం శరీరంలో ద్రవాలను భర్తీ చేయడానికి, క్రీడాకారులు తాగే ఎనర్జీ డ్రింక్స్లాగే అత్యంత సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని ‘హెల్త్లైన్ న్యూట్రిషన్ రివ్యూస్’ పరిశోధనా నివేదిక పేర్కొంది. పరగడుపున దీనిని తాగడం వల్ల పోషకాలు శరీరానికి వేగంగా అబ్బి, తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది.
2. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.. కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది
ఉదయాన్నే కొబ్బరి నీళ్లతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల రాత్రంతా విశ్రాంతి తీసుకున్న జీర్ణవ్యవస్థ సాఫీగా యాక్టివేట్ అవుతుంది. దీనివల్ల కడుపులో ఎలాంటి భారం లేదా అసౌకర్యం కలగదు. కొబ్బరి నీళ్లలో ఉండే సహజ ఎంజైములు, బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్లు జీర్ణక్రియను ప్రేరేపిస్తాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు మలబద్ధకం సమస్యను నివారించి, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయని ‘స్ప్రింగర్ నేచర్’ ప్రచురించిన ఒక పరిశోధనలో తేలింది. ఖాళీ కడుపుతో దీనిని తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం తగ్గి, పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
3. రక్తపోటు నియంత్రణ.. గుండెకు రక్షణ
కొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం మోతాదు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తపోటు స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి అత్యంత అవసరమైన ఖనిజం. ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు శరీరం పొటాషియంను చాలా సమర్థవంతంగా శోషించుకుంటుంది. కొబ్బరి నీళ్లకు యాంటీ హైపర్టెన్సివ్ గుణాలు ఉన్నాయని, ఇవి బీపీని క్రమబద్ధీకరించి గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయని పలు అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. సమతుల్య ఆహారంతో పాటు రోజూ కొబ్బరి నీళ్లను డైట్లో చేర్చుకుంటే గుండెపై ఒత్తిడి తగ్గి, కార్డియోవాస్కులర్ ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
4. కిడ్నీల ఆరోగ్యం.. టాక్సిన్స్ క్లీన్
కొబ్బరి నీళ్లను ఒక అద్భుతమైన సహజమైన డీటాక్స్ డ్రింక్గా పరిగణిస్తారు. దీనికి శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపే గుణం ఉంది. ఉదయాన్నే దీనిని తాగడం వల్ల రాత్రంతా శరీరంలో పేరుకుపోయిన టాక్సిన్స్ (విషపదార్థాలు) సులభంగా బయటకు పోతాయి. కొబ్బరి నీళ్లు మూత్ర విసర్జనను పెంచి, ఎలక్ట్రోలైట్ల విసర్జనను ప్రోత్సహించడం ద్వారా కిడ్నీల పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తాయని 'ఫ్రంటియర్స్ ఇన్ న్యూట్రిషన్' పరిశోధన పత్రిక వెల్లడించింది. ఈ ప్రక్రియ వల్ల మూత్రనాళాల్లో ఖనిజాల సమతుల్యత దెబ్బతినకుండా ఉండి, కిడ్నీల్లో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
5. రోజంతా కావాల్సిన సహజమైన శక్తి
ఉదయాన్నే కాఫీ, టీలలో ఉండే కెఫీన్పై ఆధారపడే బదులు కొబ్బరి నీళ్లను ఎంచుకుంటే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇందులో ఉండే సహజసిద్ధమైన చక్కెరలు, ఖనిజాలు శరీరానికి స్వచ్ఛమైన శక్తిని ఇస్తాయి. ఖాళీ కడుపుతో తాగినప్పుడు ఈ పోషకాలు త్వరగా రక్తంలో కలిసి, హఠాత్తుగా షుగర్ లెవెల్స్ పెరగకుండా రోజంతా స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. కొబ్బరి నీళ్లలోని కార్బోహైడ్రేట్లు, ఎలక్ట్రోలైట్లు శరీరంలో శక్తి ఉత్పాదనను పెంచి అలసటను దూరం చేస్తాయని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి ఉదయం నీరసంగా అనిపించే వారికి ఇది బెస్ట్ హెల్తీ ప్రత్యామ్నాయం.
కొబ్బరి నీళ్లు తాగడానికి సరైన పద్ధతి ఇదే..
కొబ్బరి నీళ్ల నుంచి పూర్తిస్థాయి ప్రయోజనాలు పొందాలంటే ఎంత తాగుతున్నామనే దానితో పాటు ఎప్పుడు, ఎలా తాగుతున్నామనేది కూడా అంతే ముఖ్యం. కొన్ని చిన్న అలవాట్లను పాటిస్తే దీనివల్ల గరిష్ట లాభాలను పొందవచ్చు.
ఎల్లప్పుడూ తాజా కొబ్బరి బొండాల నీళ్లనే ఎంచుకోండి. ప్యాక్ చేసిన కొబ్బరి నీళ్లలో పోషకాలు తక్కువగా ఉంటాయి.
ఉదయాన్నే పరగడుపున (ఖాళీ కడుపుతో) తాగితే పోషకాలు శరీరానికి బాగా పడతాయి.
ఎక్కువ మొత్తంలో తాగడం కంటే, రోజూ పరిమితంగా, క్రమబద్ధంగా తాగడమే శరీరానికి ఎక్కువ మేలు చేస్తుందని గుర్తుంచుకోండి.
రోజుకు ఒక గ్లాసు (సుమారు 200–250 మిల్లీలీటర్లు) తాగితే సరిపోతుంది.
కొబ్బరి నీళ్లు తాగిన వెంటనే హెవీ ఫుడ్స్ తినకూడదు, ఇది జీర్ణక్రియ వేగాన్ని తగ్గిస్తుంది.
కొబ్బరి నీళ్లు తాగిన తర్వాత అల్పాహారానికి కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల గ్యాప్ ఇవ్వాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More